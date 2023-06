En Colombia, el consumo de energía está creciendo a un mayor ritmo que la oferta de generación de electricidad, por eso, varios sectores han manifestado su preocupación por que esta situación podría poner en riesgo la atención de los usuarios en el futuro.



Esta falta de nueva generación de debe, principalmente, a que en el país se ha vuelto más difícil construir proyectos y, actualmente, una planta que debía demorarse cuatro años, está tardando hasta ocho años en entrar en operación.



(Lea también: En estos tres departamentos usuarios de energía tendrían que pagar tarifas más caras).

"Cada vez es más complejo desarrollar proyectos nuevos en Colombia, por la limitación que existe en la infraestructura y por los problemas con las comunidades", destacó Luis Miguel Fernández, presidente de Termocandelaria Power Limited.

Limitación que existe en la infraestructura y por los problemas con las comunidades FACEBOOK

TWITTER

Por esto, asegura que construir sobre lo que ya existe también es una alternativa eficiente para seguir brindándole a los colombianos la energía eléctrica confiable que requieren.



Un ejemplo de esto es, precisamente, el cierre de ciclo combinado de Termocandelaria, que estará listo en unas semanas y le permitirá aumentar su capacidad de 314 MW a 566 MW.



Este pensamiento también lo comparte Fernando Barrera, representante legal de Termoemcali, porque cada vez los retos son más grandes en cuanto a temas ambientales y sociales, pero también influye la estabilidad macroeconómica que se refleja directamente en la confianza de los bancos.



(Lea también: Continuidad de subsidios de energía para hogares vulnerables estaría en riesgo).

Facebook Twitter Linkedin

Termocandelaria Foto: Archivo EL TIEMPO

Si los bancos no tienen la tranquilidad para hacer préstamos de largo plazo es muy preocupante FACEBOOK

TWITTER

"Detrás del desarrollo de cualquier proyecto y de cualquier país están los bancos, y si los bancos no tienen la tranquilidad para hacer préstamos de largo plazo es muy preocupante, porque son proyectos que requieren una inversión muy alta y que solo por medio de inversiones de largo plazo pueden ser viables”, agregó.



Según Barrea, el desarrollo de proyectos también se ve afectado por las altas tasas de interés que se registran actualmente porque esto hace muchos proyectos inviables. Esto se suma a la volatilidad de la tasa de cambio y a la inseguridad de qué va a pasar en el futuro.



Por su parte, Felipe Pimiento, representante legal de Termotasajero, destacó que la problemática que hay con la asignación de capacidad de transporte se ha convertido en "una barrera bastante grande" para nuevos proyectos.



"Hemos visto en los últimos años que se ha tratado de mejorar, pero seguimos presentando este problema de acceso de los proyectos de generación al sistema", manifestó.



(Lea también: A alistar el bolsillo: tarifas de energía subirán por llegada del fenómeno de El Niño).

Creo que volvimos a las épocas en donde no se podían hacer muchas cosas FACEBOOK

TWITTER

Igualmente, resalta la necesidad de contar con condiciones de seguridad en los territorios. "Creo que volvimos a las épocas en donde no se podían hacer muchas cosas, no se podía llegar a muchas zonas por problemas de seguridad", aseguró.



Para seguir incentivando el desarrollo de proyectos de generación, Patricia Mejía, presidenta Prime Energía Colombia, considera necesarias oportunidades regulatorias e incentivos para que realmente se puedan realizar inversiones no solo en térmicas sino también en energías renovables.



Entre tanto, Luis Miguel Fernández manifiesta que es fundamental que el Gobierno Nacional dé señales de estabilidad en la ley y en la regulación del sector. También es clave el relacionamiento con comunidades.



"Hemos estado acostumbrados a analizar los proyectos del punto de vista técnico, comercial y financiero, pero hoy las comunidades tienen el mismo peso o quizás más en esas variables de desarrollo de un proyecto que hay que tener en cuenta", agregó.

Comunidad denuncia elevado aumento en tarifas de energía: Habitantes del barrio el dorado, en la localidad de Santa Fe denuncian que recibieron facturas hasta por 60 millones de pesos. Foto:

ECONOMÍA