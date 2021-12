Este mes de alta demanda de bebidas alcohólicas, las empresas que producen y comercializan pasan un ‘trago amargo’ por la falta de inventarios.



La escasez se refleja en que se agotan referencias de productos, dice Beatriz Jaramillo, directora Ejecutiva de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba), al advertir que el problema coyuntural afecta a todas las categorías y no solo a la cerveza.



¿En Colombia hay escasez de cerveza y otras bebidas alcohólicas?



El problema de escasez que se vive no solo es de bebidas alcohólicas sino en todos los sectores y eso impacta la cantidad de productos en el mercado. En nuestro caso es en todas las categorías: cervezas, vinos, licores, aperitivos, toda vez que la escasez de los insumos es transversal: vidrio, cartón, papel. También hablamos de falta de mosto para la elaboración de los vinos, y de cebada, trigo, maíz para otro tipo de bebidas fermentadas como es el caso de la cerveza. A lo anterior se suma el problema global de los contenedores y el transporte, se ha vuelto supremamente costoso traer estos insumos. Esto afecta los inventarios previstos para fin de año. En el caso de Colombia también hay un efecto por los paros.



¿Es distinta la situación de productos locales e importados?



Eso es clave. Los productores locales están afectados por que sus insumos y materias primas son importadas y en ese escenario se suma la crisis logística mundial. En el caso de los importadores, nos dicen que en las casas matrices priorizan el suministro según el tamaño de los mercados.



¿Cómo se refleja en el mercado?



Más que escasez hay agotamiento en algunas referencias o presentaciones comerciales. Puede que el consumidor no encuentre una botella de 750 de un producto pero lo pueda encontrar en tetra pak, por ejemplo. Puede que en algunos lugares se acaben por alta demanda. Pedimos comprensión y tolerancia para entender que se hace el esfuerzo para poder llegar en el menor tiempo posible.



¿Qué hacen para mitigar la crisis?



Las empresas siguen trabajando, hacen inversiones, están con personal en planta produciendo. Hay que advertir que, desafortunadamente, en el país hay un mercado ilegal muy grande y la situación termina favoreciendo estructuras ilegales que aprovechan esta época para colocar producto adulterado, falsificado o de contrabando que puede afectar también la salud de los consumidores.



¿Cuál será el impacto en precios?



Hasta ahora las empresas han asumido de alguna manera estos sobrecostos sin trasladarlo al consumidor, pero podría presentarse el caso de que se revise la situación y es posible que se presenten algunos aumentos.



¿Cuál es la situación de proveedores de vidrio, tapas y etiquetas?



Tenemos algunos nacionales en el caso de cartón o de plástico - para las tapas, pero para hacerlas se necesitan insumos importados y no han podido llegar. En el caso del vidrio tenemos a Cristalería Peldar con retos importantes como ha pasado a nivel mundial. Esto es grave para nosotros que dependemos del vidrio para envasar en todas las categorías. Con el uso del tetra pak y el aluminio también hay algunas limitaciones.



¿Los tenderos se han afectado más?



La distribución de los productos se hace con criterios de proporcionalidad y objetividad.



Aquí no se trata de preferir a un cliente, toda la cadena de comercialización es importante, desde el tendero hasta el dueño del bar, pasando por la gran superficie. Es lo mismo que está pasando a nivel mundial. Pedimos comprensión, esto es transitorio y esperamos que la situación se estabilice.



¿Qué tanto disminuirá la oferta de bebidas alcohólicas frente al 2019?



No tendría cómo comparar porque hace dos años la coyuntura era muy distinta a la de hoy, pero muy seguramente se puso más producto porque no teníamos problemas de escasez ni de transporte.



Algunas de nuestras empresas sí han manifestados que esperan alcanzar la meta, de por lo menos de cumplir con las mismas ventas del 2019.



¿Y qué opina de quienes proponen migrar a bebidas como la chicha?



Hay chicha y otras bebidas que se producen de manera artesanal, que si cumplen con los requisitos y la normativa colombiana y el pago de impuestos no habría ningún problema en consumirlos. En Caba promovemos el consumo responsable.



¿Pero las cervezas artesanales no están exentas de falta de insumos?



Por supuesto. Los insumos son transversales y en el caso de las cervezas se afectan las artesanales y las industriales.¿Cuál es el peso del sector de bebidas alcohólicas en la economía?

Esta industria, aunque puede ser pequeña frente a otros sectores, es importante desde el pago de impuestos que financian salud, educación y deporte. Podemos estar aportando cerca de 6 billones de pesos a los territorios.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio