Buscan que Ecuador compita de lleno en el mercado eléctrico

Los crecimientos que ha tenido Ecuador en los últimos años en su capacidad de generación de energía y la necesidad de Colombia de impulsar un mercado de contratos bilaterales entre generadores y comercializadores llevaron al Gobierno a contemplar en su agenda la posibilidad de que este país incremente de forma importante su participación en el mercado local.

En la actualidad, los intercambios entre los dos países, dependiendo del precio, se hacen solamente a través del despacho diario en bolsa gestionada por la firma XM y que toma los valores más eficientes, pero la idea es que el país vecino entre a ser un competidor del mercado de contratos en el que los generadores vendan su energía a un plazo determinado, y a un precio fijo.



En este sentido, en el 24.° Congreso del Mercado de Energía Mayorista, el cual tiene lugar en Cartagena, el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Christian Jaramillo, le reveló a EL TIEMPO que luego de que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) acordó a comienzos del año cómo van a ser las transacciones de energía entre los países miembros, Colombia y Ecuador, al estar ya interconectados, les permiten a las autoridades avanzar para mirar de qué manera comienzan a generar alguna clase de contratación, no de energía sino de cobertura financiera de energía.



“El que consuma energía que en parte vino de Ecuador va a tener en parte más tranquilidad porque el precio reflejado no tendrá la volatilidad del mercado de la bolsa, sino que va a ser más estabilizado”, aseguró Jaramillo Herrera.



La propuesta ya está incluida en la agenda regulatoria indicativa de la Creg para el 2019, y el objetivo es revisar la manera como puedan entrar a participar en un mercado de contratos en Colombia.

Más competencia

Este intercambio incrementaría de forma importante los volúmenes de energía entre ambos países, pues tradicionalmente el despacho desde ese país hacia Colombia se ha hecho para suplir las necesidades en épocas de baja hidrología, cuando el precio local tiende a subir.



“En los últimos años, Ecuador ha instalado una gran capacidad de generación, y entendemos que tienen una capacidad que es bastante superior a la que necesitan internamente”, aseguró Jaramillo.



De hecho, cifras de XM, operador del mercado eléctrico, muestran que de estar en 45 gigavatios hora en el 2015, importaciones desde Ecuador saltaron a 378 gigavatios hora en el 2016 por el último fenómeno del Niño, mientras en el 2017 habían estado en 194,2 gigavatios hora, y entre enero y el 30 de octubre del 2018 van en 200,8 gigavatios.



El funcionario aclaró que solo se está pensando en que la competencia ecuatoriana entre al mercado de contratos y no al de confiabilidad (subastas del cargo para expansión del parque de generación), pues no es factible tomar acciones contra un agente en el exterior que eventualmente tenga problemas para cumplir sus obligaciones, como está ocurriendo con Hidroituango.



Además, no se está pensando en que sea una línea exclusiva. La línea de interconexión con Ecuador tiene una capacidad de 500 megavatios, pero por factores como restricciones tiene una real de 250 a 300 megavatios. “Estamos trabajando para subir la capacidad en unos 100 megavatios en el corto plazo”, agregó Jaramillo.



Alejando Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas Generadoras (Andeg), que agrupa las plantas de generación térmica, asegura que esta iniciativa requiere ajustes como comprar derechos de uso, ya que hay que tener certeza de que la línea de transmisión tiene siempre una capacidad disponible para transmitir la energía correspondiente a lo contratado.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Enviado Especial a Cartagena

En Twitter: @omarahu