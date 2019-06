¿Busca vivienda usada en Bogotá en estratos 3 y 4? Así está el mercado

Bogotá se consolidó como una ciudad de oportunidades para el estrato medio y, por eso, la oferta de vivienda usada tiene una alta participación en este segmento.



Así lo explicó el presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Andrés Martínez, quien le confirmó a EL TIEMPO esta tendencia, con base en un estudio que también reveló cómo está la caracterización de la oferta y la demanda, e incluso, cómo han evolucionado los precios en la capital comparados con el inventario nuevo.

“Los datos surgieron de las búsquedas reportadas por los potenciales clientes de los afiliados a la Lonja a finales del 2018. Ya consolidados, efectivamente, los estratos 3 y 4 registraron una dinámica interesante”, explicó el directivo.(Lea también: Familias, a comprar vivienda más fácil con doble subsidio)

Más participación

Por el lado de la demanda, y con base en 47,8 millones de búsquedas, el estudio ubicó a estos segmentos con la mayor participación: 63 por ciento del total, contra 9 por ciento del 5 y 8 por ciento del 6.



En este punto, Martínez aclaró que “el estrato 1 solo representa el 2 por ciento, pero no necesariamente porque no haya una dinámica interesante sino porque, simplemente, allí la gente tiene otra forma de adquirir y comercializar los inmuebles, y no utilizan medios electrónicos, que, de hecho, son los más utilizados por las lonjas para determinar las tendencias”.(Le puede interesar: ¿Sueña con tener casa? Conozca cómo acceder a subsidios de vivienda)

La oferta se mueve

Por el lado de la oferta, medida en 670.000 avisos de venta de casas y apartamentos usados, la situación fue idéntica: la mayoría, es decir, el 53 por ciento, estuvo en los estratos 3 y 4, y solo el 1 por ciento estuvo en el bajo. En el estrato 6 se presentó una situación particular, ya que la oferta creció y reportó una participación del 20 por ciento.



Al consultarle al Presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá si el impoconsumo de 2 por ciento planteado en la ley de financiamiento para la inversión en vivienda de más de 918 millones de pesos impactó, señaló que “hay un inventario que no se ha podido mover, y es posible que algo tenga que ver”.

Los barrios

Martínez también resaltó una coincidencia del estudio relacionada con los sectores más demandados y ofertados. “En el primer caso sobresalió el occidente de Bogotá, donde los barrios Castilla, Fontibón y Modelia ocuparon la punta del listado. Luego está el noroccidente, con Colina Campestre, Suba y Pinar de Suba, seguido del norte, donde Cedritos, Chicó y Santa Bárbara están moviendo la demanda. Por su parte, la oferta ubicó a las mismas zonas, aunque en orden diferente y con otros barrios, así: el norte a la cabeza, con Chicó, Santa Bárbara y Cedritos, seguido del occidente con Fontibón, Montevideo y Puente Aranda; a estos se sumó el noroccidente, donde sobresalieron La Castellana, Pasadena y Colina Campestre.



Allí, hay unos datos relevantes relacionados con los precios del metro cuadrado de la vivienda usada, que para efectos del estudio se compararon con los de la nueva. Así, Chapinero Alto, La Cabrera, El Nogal, El Refugio, Chicó Reservado y Rosales fueron los más caros.

Los precios de la usada versus la nueva

Incluso, también llamó la atención los de las casas y los apartamentos del estrato 6, que reportaron –según el gremio inmobiliario– un valor de 13’500.000 pesos. Según Martínez, “esta oferta no es la mayoría y su valor depende del tipo de acabados, del arquitecto que diseña las obras y de las zonas comunes, que se destacan por ser de lujo, entre otras variables”.



Igualmente, el directivo resaltó que la mayor tasa de rentabilidad en el segmento residencial se presentó en el estrato 3 con 6,26 por ciento anual. Igualmente, el 4 tiene un registro interesante de 6,08 por ciento, lo mismo que los estratos 5 y 6, que reportaron un promedio de 5,93 y 5,70 por ciento, respectivamente. Así están los montos promedio:



Precios de la vivienda nueva versus la usada



Estratos Usada Nueva



1 y 2 $ 1’700.000 a $ 2’500.000 $ 2’500.000 a $ 3’000.000



3 y 4 $ 2’600.000 a $ 5’200.000 $ 3’400 a $ 6’400.000



5 y 6 $ 4’600 a $ 7’300.000 $ 9’000.000 a $ 13’500.000

Oferta nueva en estrato medio, sin subsidio

El dirigente gremial también destacó el potencial del estrato medio a la hora de evaluar los potenciales compradores de vivienda nueva. Por eso, al consultarle sobre la decisión de finales del año pasado de eliminar el subsidio a la tasa hipotecaria, el directivo señaló que “fue una decisión lamentable, ya que es un mercado con una demanda importante.



Entendemos que los estratos 1 y 2 son los que más beneficios necesitan, pero creo que, aún así, debería revaluarse, claro, mientras las variables fiscales se ajusten”.



El Presidente del gremio inmobiliario reiteró que, de todas formas, los estratos 3 y 4 siempre moverán el mercado, porque allí hay más cantidad de predios, y, en consecuencia, hay más búsquedas tanto de la oferta nueva como de la usada. De hecho, considero que esta última debería tener el beneficio de los subsidios”, concluyó.

GABRIEL E. FLÓREZ G.

Coordinador editorial Vivienda y Construcción

Twitter: @GabrielFlorezG