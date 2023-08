Si usted es de los que está buscando una vivienda para comprar, pero aun no se decide porque desconoce cuál es la mejor oferta que tienen los constructores en este momento, le contamos las características de lo que puede encontrar no solo en Bogotá, si no también en otras ciudades del país. Para empezar, contar que la mayor oferta disponible en este momento es en el segmento de viviendas usadas, según un reciente informe de Fedelonjas.



La mayor cantidad de oferta para venta se concentra en viviendas usadas con áreas entre 60 y 80 metros cuadrados con un precio promedio por metro cuadrado de 4’039.000 pesos en el ámbito nacional, al tiempo que las ciudades donde la oferta es más abundante son Bogotá en el estrato 3, con precio por metro promedio de 3’902.000, y Antioquia en estrato 4, con un valor promedio por metro de 4’662.000 de pesos.



El área promedio está entre 68 y 70 metros cuadrados. Este dato señala que los estratos 3 y 4 son los que están generando mayor dinámica inmobiliaria, según Fedelomjas, que indica, además, que en este último estrato el valor del metro cuadrado es de 4’212.768 pesos, en el Eje Cafetero; de 3’407.991, en el Valle; de 3’974.806, en la Costa Caribe; y en los Santanderes, de 3’626.718.



El sector de la vivienda sigue registrando cifras preocupantes. Expertos piden una pronta solución. Foto: Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO

Otro segmento de vivienda que está en buen nivel de oferta es el de los inmuebles con áreas entre 40 y 60 metros donde el valor promedio es de 3’914.588 pesos por metro cuadrado.



Bogotá, por ejemplo, según el Informe de Oferta de Mercado Inmobiliario de Fedelonjas y el Portal Finca Raíz, con un área promedio de 52 metros y estrato, 3 concentra la mayor cantidad de bienes a la venta, siendo el valor del metro cuadrado de 4’053.661 pesos.



Antioquia tiene el segundo puesto en oferta, con un valor de 4’099.162 pesos por metro cuadrado, área promedio de 53,6 metros y también en el estrato 3; mientras que en el Eje Cafetero, la mayor parte de las viviendas se ubican en estrato 3 y manejan áreas promedio de 52,3 metros con valores de 3’222.804 pesos por metro cuadrado.



En el Valle del Cauca las viviendas con más oferta están en el estrato 4 y manejan áreas y valores promedio de 56,7 metros y 3’312.878 pesos por metro cuadrado.



En la Costa Caribe, el área promedio es de 54 metros y el valor 3’319.853 pesos por metro cuadrado, señala el informe.



“La vivienda de interés social, que maneja áreas entre 40 y 60 metros, también atrae a inversionistas y familias que buscan una opción segura y de largo plazo para que sus capitales les generen renta", dice Mario Andrés Ramírez, presidente de Fedelonjas, quien sostiene que se requiere que haya más unidades nuevas en el mercado para que la demanda de los alquileres no tenga tanta presión sobre los valores de los cánones y exista suficiente oferta para atender al 40 por ciento de hogares que hoy habitan en alquiler”.

Lo que se vende

Si estás interesado en invertir en bienes raíces, comprar un inmueble usado es una gran opción. Foto: 123RF

Ramirez señala que en el primer trimestre del 2023 se realizaron 170.000 transacciones inmobiliarias en Colombia, según datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, en tanto que el crecimiento en el número de compraventas fue impulsado por la compraventa de viviendas donde la forma de pago fue de contado y los inmuebles no residenciales.



"Se evidencia que hay alta liquidez en el mercado y que los inversionistas ven en la finca raíz la mejor forma de proteger sus capitales de la inflación mientras reciben renta”, agregó.



El 60,3 por ciento de los créditos desembolsados se concentraron en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. Además, la mayoría de personas que han recibido estos desembolsos tienen entre 30 y 34 años y prefieren toman sus créditos a plazos entre 16 a 20 años.