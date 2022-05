Roberto Pombo, exdirector de EL TIEMPO, recuerda pasajes de bus a 50 centavos. En mi caso, viajo al pasado, hasta el gobierno de Alfonso López, y recuerdo el pasaje en Ibagué a 60 centavos.



​Aquel fue un periodo de carestía y los precios llegaron a subir 42 por ciento anual en 1977, lo que podría llevar a mirar con desdén la situación actual. Hoy, la tarifa allá en Ibagué, es de 2.200 pesos. En cosa de 45 años, se multiplicó por casi 3.700 veces.



En 1979, para conseguir ese delicado equilibrio entre mantener más o menos conformes a los transportadores sin sacarles mucho la piedra a los usuarios, la tarifa decretada terminaba en 25 centavos. El Banco de la República debió acuñar monedas de 25 para evitar que los conflictos por las vueltas del pasaje se resolvieran a varilla.

A finales de los 70, en Ibagué no había taxímetro, y una carrera normal en taxi tenía una tarifa única de seis pesos. Algunas veces los niños de la cuadra nos poníamos de acuerdo para ir a cine.



Y si éramos suficientes nos dábamos el lujo de ir en taxi, cuando el número de pasajeros que nos apretujábamos nos permitía dividir la cuenta y viajar por un valor cercano al del pasaje en bus.



Actualmente, lo más comparable es el valor de una carrera mínima, que es 5.000 pesos. En unos 45 años se ha multiplicado más de 800 veces.



No estoy seguro, pero me suena que el cine valía también seis pesos, y esa cifra también la recuerda Roberto Pombo. Hoy, no hay precios uniformes para entrar a cine, pero frente al más común, el precio se ha multiplicado por 2.467.

Carritos de colección, cuando el Renault 4 era el rey

En 1978, año del Mundial de Argentina ganado por los locales gracias a su diez Kempes y otros talentos (como el general Videla, según lenguas maliciosas), al caminar los andenes yo veía con ilusión en las vitrinas los carritos ingleses de Matchbox. Su valor de cambio era 75 pesos. Su valor de uso, infinito, por la colección que uno anhelaba ver crecer. Y el valor trabajo para conseguir esa colección, por definición, era inalcanzable.



En la actualidad, con mucho más plástico y menos metal, se consiguen a 7.900 pesos. En 44 años, los pesos necesarios para comprarlos se han multiplicado por más de cien veces.