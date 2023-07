En medio de una entrevista con Yamit Amad sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro, Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, alertó sobre la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial afecten el empleo y llamó a "prepararnos" para mitigar el riesgo.

El líder gremial, que hizo una serie de sugerencias para el proyecto, dijo que Colombia sí necesita una reforma laboral para generar normas que permitan, "primero, generar empleo. Segundo, protección social a los trabajadores. Tercero, reducción de la informalidad. Cuarto, aumento de la productividad del trabajo. Quinto, modernización del mundo laboral".



Y añadió: "necesitamos contratos modernos, contratos que se ajusten a las relaciones laborales internacionales, al mundo digital".

A la pregunta de si ¿no le parece que la modernización del mundo laboral está seriamente amenazada por la inteligencia artificial?, respondió: "Tenemos que prepararnos para eso y hacer todo lo posible para que no produzca desempleo, pero es un gran riesgo".



Para Bruce Mac Master, "todo el mundo tiene hoy en día una herramienta de inteligencia artificial en su celular y hasta ahora comienza a saberlo".

"Todas esas nuevas herramientas tienen que ponerse a disposición del ser humano y buscar actividades en las que los humanos seamos irreemplazables. El cambio viene y tenemos que estar listos. La reforma laboral no puede negar que eso va a suceder", aseguró en charla con este diario.

Inteligencia Artificial Foto: iStock

Según dijo, la "gran pregunta" que se deriva es: "¿Qué hacemos nosotros para lograr que la inteligencia artificial no le haga daño a la humanidad?".

Mac Master pide que las leyes de Colombia estén aterrizadas a los nuevos tiempos.

"Todas las decisiones que estamos tomando en este momento son decisiones del siglo XX. No del siglo XXI. Hay muchas cosas que cambiaron o están cambiando. Hoy en día el problema más grave que existe en el mundo laboral es el desempleo. Alrededor del 10 %. Y tenemos la distorsión más grande, que es la informalidad", expresó.

"La reforma laboral del Gobierno no dice una sola palabra sobre eso. Y es que no estamos hablando solo de costos laborales. La reforma es una reforma para el siglo XX. No reconoce que estamos en el siglo XXI", añadió el presidente de la Andi.

Lea haciendo clic aquí la entrevista completa con las propuestas que la Andi le sugiere al Gobierno para la reforma laboral.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS