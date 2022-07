La junta directiva del Banco de la República elevó en 150 puntos básicos su tasa de intervención del mercado, la cual deja en 9 por ciento. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, hablo sobre la medida.

¿Qué cree que vaya a pasar con el aumento de tasas que ha hecho en Banco de la República?

El aumento de tasas era algo necesario por que hemos tenido una inflación tan alta y el valor de la tasa estaba casi que negativa y efectivamente era algo que nosotros veníamos pidiendo al Banco de República, pero que no lo hiciera tan abrupto en razón del crecimiento de la economía del país, la generación de empleo y también del costo del crédito para los hogares, el costo del crédito de las tarjetas, del hipotecario y también el costo del crédito para las empresas y también para el Gobierno Nacional central.



Entonces, en mi opinión, si bien se justifican los aumentos de las tasas, especialmente para proteger la balanza cambiaria y la cuenta corriente, no hay que dejar de lado que sí han sido cambios superdrásticos.



¿Qué otra cosa se puede hacer, la inflación sigue y se están haciendo ajustes en el contexto global?



Por ser precisamente un contexto global es que es muy poco lo que Colombia puede hacer, no nos imaginamos un escenario en el que los precios internacionales están creciendo en todo lado y que en Colombia no crezcan, eso realmente es imposible y no puede pasar, o sería en un escenario en el que Colombia se cierra totalmente y se olvida del comercio internacional, que es algo que nadie consideraría de ninguna manera. Lo que le toca al país es esperar lo mejor posible en las dinámicas actuales, es decir que Estados Unidos y Europa logren controlar la inflación.



Nosotros lo que estamos haciendo y protegiendo con la tasa de interés es el flujo de capitales, que seamos suficientemente atractivos para capitales golondrina y sigan invirtiendo en nuestros papeles, que no se vayan a otras economías y terminen comprando dólares y afectando la tasa de cambio.



El último dato del indicador de seguimiento a la economía fue muy alto y los pronósticos también. ¿Podría pasar lo mismo que se teme en Estados Unidos y que las tasas lleven a una caída?



Afortunadamente, Colombia tiene un colchón fuerte de crecimiento que tienen muy pocos países. El país viene creciendo, pero no hay la menor duda en que la tasa de interés va a tener efectos sobre la actividad económica y entonces vamos a crecer 6,5 o 6,8, y de pronto si ni tuviéramos todo esto, crecíamos más, pero no hay la menor duda en que hay otros efectos y la economía tiene el problema de que controlar una cosa tiene su efecto en otro lado.

