Si bien reconoce que los empresarios no pudieron tener un encuentro con el Gobierno antes de la presentación del nuevo proyecto de reforma laboral, en entrevista con EL TIEMPO, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, asegura que no se gana nada mirando para atrás y que lo importante ahora es ver cómo todos los actores juntos pueden elaborar las mejores propuestas y solucionar los grandes problemas que aquejan al país, como el de la inseguridad o el de la desaceleración de la economía. Su primera oportunidad será este martes, cuando el Consejo Gremial Nacional se reúna con el presidente Gustavo Petro.



El Gobierno radicó la nueva propuesta de la reforma laboral. ¿Los tuvieron en cuenta para hacer los cambios al proyecto?



No, la reforma no fue presentada a la mesa y tampoco anunciada. Nos sorprendimos con su radicación, pero bueno, digamos que es una anécdota de las formas. Ahora estamos analizando el proyecto. Vamos a estudiarlo con muchísima atención para que logremos construir la mejor reforma posible para el país. Creo que junto al Gobierno vamos a poder llegar a una buena solución para todos. Vamos a insistir, por supuesto, en que se pueda generar más empleo, más condiciones de formalidad y poder, ojalá, contribuir a la reactivación económica. Adicional a ello, vamos a pedir formalmente que nos muestren una evaluación de impacto sobre la posible generación de empleo o de desempleo de la propuesta.



La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dice que ha habido “descalificación” de la reforma, pero no propuestas. ¿Qué le respondería?



Le diría que ella sabe que no es cierto, que trabajamos semanas y semanas en el anterior proyecto con ellos, pero que eso no es importante ahora, que lo importante es la responsabilidad que todos tenemos con el país.



El nuevo proyecto sigue incluyendo que la jornada nocturna empiece a las 7 de la noche y que el recargo de dominicales y festivos sea de 100 por ciento. ¿Les sigue preocupando?



Hasta no entender toda la reforma prefiero no dar una opinión. Quiero ser muy cauto pensando en la necesidad que tenemos de poder generar un diálogo constructivo. Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte.



La ministra también dijo que continúa el diálogo nacional. ¿Usted cree lo mismo?



Esperemos que sí. Hay que creerle.



¿No concertar la reforma laboral no va en contravía de ese mensaje?



Sí, pero uno no se puede quedar en eso. Seguramente hubiéramos preferido una realidad distinta, pero ahora tenemos que trabajar por sacar la mejor reforma posible.



El presidente Gustavo Petro pospuso la reunión con el Consejo Gremial Nacional para esta semana. ¿Qué es lo que más les preocupa y que le van a trasladar?



El tema de la seguridad es uno de los que más está preocupando en este momento a la ciudadanía y, por su puesto, a los empresarios. Queremos poder expresarle nuestras preocupaciones y oír cuáles son sus estrategias. Ojalá también poder sentarnos con el ministro de Defensa y con los comandantes de la Fuerza. Además, es muy importante poder hablar del acuerdo nacional porque sentimos que ahí hay un ejercicio valiosísimo que nos debe permitir generar realmente las condiciones para que los colombianos puedan navegar durante estos años.





¿Cómo pueden contribuir los empresarios a ese acuerdo nacional?



Tiene que contribuir todo el mundo. Yo diría que lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo sobre cosas básicas y que superen los intereses individuales de los partidos, del Gobierno y de los empresarios. Por ejemplo, poder trabajar el tema de la seguridad ciudadana, de la construcción de mecanismos de debate y de toma de decisiones para que efectivamente se den las discusiones alrededor de las reformas. Yo he insistido muchísimo en que hacerlas a la fuerza o pararlas a la fuerza no es un mecanismo constructivo para el país. Hay que sentarse y tratar de definir dónde están los grandes problemas, qué decisiones no debimos tomar en el pasado y cómo aprender de ellas. Nos tenemos que concentrar en el crecimiento económico, en cómo se pueden repartir los recursos. Conversar también sobre el tema de los distintos procesos de paz. Colombia no puede cometer el error de hacer procesos de paz en los cuales no participe la totalidad de la sociedad, eso ya lo aprendimos.



¿Y se sienten escuchados del otro lado?



En el Congreso de la Andi hubo más de 160 funcionarios del Estado con los cuales trabajamos. Tuvimos un gran trabajo con la ministra de Agricultura (Jhenifer Mojica), con la de Ambiente (Susana Muhamad), con el de Minas y Energía (Andrés Camacho)... Entonces yo diría que estamos trabajando de manera productiva con el Gobierno, más productiva hoy que hace 8 meses.



¿Se podría decir que los empresarios tienen la total voluntad para dialogar en este momento?



No hay la menor duda, no solamente hay voluntad, sino que lo consideramos absolutamente necesario. Es necesario que nosotros lo hagamos. Es necesario que lo haga el Gobierno y el resto de la sociedad.



¿Diría que hay que hacer borrón y cuenta nueva y olvidar este año?



Hay que trabajar con la suficiente buena voluntad para que esta generación produzca buenos resultados. Es lo que tenemos que hacer. Claro que la gente no se olvida del pasado, de las antipatías o de los eventuales desencuentros. Sin embargo, nos tenemos que concentrar en las cosas grandes. Yo creo que el gran acuerdo nacional debe volver a las cosas importantes como la superación de la pobreza, la equidad, la producción, la generación de empleo, la seguridad, la presencia en los territorios... Estamos llenos de peleas improductivas y eso no nos permite solucionar los problemas grandes.



Ante la desaceleración que está teniendo la economía, los gremios propusieron un plan de choque. ¿En qué consiste?



Necesitamos un plan de choque efectivo y real para aumentar la producción en Colombia. No es solo tener más ingresos, sino que tenemos que aumentar la producción para que efectivamente las familias colombianas puedan en forma sostenible tener más recursos y empleo. Hablamos específicamente de la industria, de la construcción y de la infraestructura. De la necesidad de poder poner en marcha nuevos proyectos que nos permitan no solo mejorar la competitividad, sino la actividad económica. Hablamos de trabajar conjuntamente en la agroindustria y la producción de alimentos, y de hacer una correcta focalización del gasto. Hasta ahora, hemos hecho todo el esfuerzo tributario para darle más ingresos al Estado y necesitamos que este focalice bien el gasto. No cualquier cosa tiene que estar acompañada de una nueva fuente de impuesto.



¿Ese proceso de desaceleración está relacionado con la baja ejecución presupuestal de los ministerios?



Claro, tiene que ver con eso. El Gobierno cuenta con más recursos que cualquier otro en la historia. Lo que necesitamos es que se gasten bien, para que se permita generar un mecanismo sostenible de ingresos en el largo plazo. Ahí son importantes variables como la confianza de los mercados. Hay que reconocer que eso tiene que ver con dos cosas. Por supuesto, con el aumento de las tasas de interés a nivel mundial, pero también con el hecho de que durante una muy buena parte de este año hemos tenido una tasa de cambio altísima por la incertidumbre que ha habido en los mercados. Al Gobierno le conviene muchísimo que la tasa de cambio en razón de que hay confianza se mantenga controlada porque de eso depende realmente una muy buena parte de la capacidad de gasto.



La inversión cayó un 24 por ciento en el segundo trimestre. Petro había dicho que era principalmente por las tasas de interés altas del Banco de la República. ¿La incertidumbre de si se sacan adelante o no las reformas también está ahuyentando a los inversionistas?



Claro que hay incertidumbre y claro que el dato de la formación bruta del capital es mal síntoma.



Petro también dijo que los empresarios deberían pagar más impuestos. ¿Está de acuerdo?



El problema grande de Colombia ya lo sabemos y es que hay personas que pagan muchos impuestos y otras pocos. Entonces mi respuesta es que claro que la sociedad debe pagar impuestos y debe pagar quizá más. Tenemos todavía una tasa comparada con el producto interno bruto (PIB) que es significativamente más baja y no solamente los empresarios, probablemente todos tenemos que pagar. El tema es que no se pueden hacer esas afirmaciones sin tener unas políticas grandes de formalización, de inclusión productiva o tributaria, porque entonces termina uno generando cargas que son probablemente imposibles de mantener. Un emprendedor en Colombia mide la capacidad de poder sacar adelante sus negocios y sus costos laborales, tributarios, de transacciones, parafiscales... Tenemos que tener un país que sea los suficientemente atractivo para que sea realmente el destino preferido de los emprendedores ojalá de América Latina.



NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Redacción Economía y Negocios

En X: @ noe_cig