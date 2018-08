Los fiascos que han frenado el desarrollo de la industria

Con un nuevo enfoque, esta vez más allá de la búsqueda solo del crecimiento de la industria, se inicia este jueves en Cartagena la 74.ª Asamblea Nacional de la Andi (gremio de los industriales).

Ante la coyuntura de un nuevo gobierno, el presidente del gremio, Bruce Mac Master, dijo que insistirá en abogar por una política pública para el sector, ya que, hasta el momento, “primaron la necesidad de financiar el Estado por encima de la lógica que indica que la economía debería crecer más para que generemos más empleo e, inclusive, para que generemos más impuestos a la Nación”.



Mac Master enfatizó en que los temas transversales de la Asamblea serán la competitividad y el crecimiento, argumentando que “es la hora de pasar la página y de salir de la fórmula que ha aplicado el país hace 25 años, creyendo que la economía crece solo con la apertura y la salud fiscal de las finanzas”.

“Esa es la fórmula correcta, pero está incompleta. Uno necesita, por supuesto, finanzas públicas sanas, pero, además, un aparato productivo que en lo individual sea competitivo. Si no tenemos eso, no vamos a desarrollarnos. Y en esa tercera ‘pata’ Colombia nunca ha trabajado. Se ha olvidado de la competitividad dentro del desarrollo económico”.



Si bien, en línea con las ideas del nuevo ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, Mac Master cree que es la hora de aprovechar los TLC (tratados de libre comercio), insiste en su crítica a algunos de los términos en los que se negoció el acuerdo comercial con Estados Unidos.



Para el presidente del gremio industrial, hubo errores imperdonables, como el de la firma de los temas laborales del tratado: “para mí no son otra cosa que una trampa a la competitividad que nos pusieron en el TLC. Por eso, el plan de acción laboral termina siendo una concesión extraordinaria que solo Colombia ha firmado frente a Estados Unidos. Nadie más la ha firmado”.

Sobre nuevo ministerio

Al evento de esta asociación, una de las más grandes del país, asistirán el presidente Iván Duque; la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y casi todo el nuevo gabinete ministerial.



La expectativa es que la participación sobrepase las 2.000 personas, principalmente empresarios de todos los sectores, que aportarán a la construcción del pliego final, el cual será entregado al Gobierno este viernes.



Entre las propuestas está la de un nuevo ministerio, que también está en línea con el discurso del ministro Restrepo. “Creo y de alguna forma el discurso del ministro Restrepo va en esa línea, que lo que debe haber es un ministerio de Desarrollo productivo, no solo para la industria sino para todo el aparato productivo”, expresó Mac Master.

Énfasis en lo micro

Así como el nuevo ministro indicó que “hay que ir directamente al interior de la empresa” para ayudar a aumentar su productividad y por esa vía, el desarrollo de la economía, la Andi también dice que las medidas en ese sentido han sido débiles.



“No ha habido una decisión al respecto. Faltan políticas de innovación, tecnología, uso del capital. Encadenamientos productivos, porque tenemos medidas como la de que Colombia todavía grava con IVA los bienes de capital. Es lo más contraproducente”.



Desde esa perspectiva, Mac Master expresa que la coincidencia con los lineamientos del Gobierno se debe a que “ellos están aceptando el discurso que estamos promoviendo hace 5 años. Yo vengo diciendo que Colombia tiene superávit de macroeconomistas y déficit de microeconomistas”.



Esto, porque, según su punto de vista, “la fuente de crecimiento no está en la cifra macroeconómica, sino en el comportamiento empresarial de las unidades productivas”.



Cada una de estas estrategias harán parte del ‘plan de choque para la respiración de la economía’, que será presentado el viernes al concluir el evento de la Andi.



Martha Morales Manchego

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: @marthamoralesm