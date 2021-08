'No podemos ir al vaivén de lo que nos regalen las potencias': Andi

Con un desempleo aún en niveles preocupantes (14,4 por ciento en junio); un proyecto de reforma tributaria que corre el riesgo de convertirse en una ‘colcha de retazos’; una pandemia que se niega a desaparecer, pese a los esfuerzos de la vacunación; una economía en plena recuperación y la incertidumbre frente al proceso electoral que comienza a despegar, entre otros temas cruciales para Colombia, los empresarios del país inician, a partir de este lunes, su 6.º Congreso Empresarial y la 77.ª Asamblea Nacional de la Andi.



Por eso, en medio de esta compleja coyuntura y los retos que esta misma impone, Bruce Mac Master, presidente del gremio, lleva cuatro mensajes contundentes no solo para los empresarios, sino para los colombianos en general. Uno de estos, la urgencia y los desafíos para alcanzar un rol protagónico en el contexto económico mundial, donde el país no puede seguir quedándose con lo poco que dejan las grandes potencias.



Seguimos en una coyuntura compleja, ¿cuál es el mensaje para el país?



Tenemos cuatro mensajes de fuerza muy potentes, que en detalle abarcan como 10 frentes. Lo primero, que las condiciones están dadas para que se dé una reactivación veloz, pues la economía colombiana ha demostrado que tiene capacidades de gestionar. El segundo trimestre del 2021 será bueno y esperamos que esta segunda parte del año también sea mejor. Tenemos razones externas, como el buen desempeño de las materias primas, incluido el café, para pensar que vienen cosas buenas.



Lo segundo, Colombia se tiene que concentrar en recuperar a toda costa su empleo y en generar trabajo, si logramos eso, vamos a conseguir oportunidades para los jóvenes, reducir las capas de pobreza y bajar la inequidad, entre otros.



Tercero, tenemos que concentrarnos en la lógica del capitalismo consciente, entendido como un empresariado que está presente, que tiene un papel en la sociedad, que entiende que tiene grandes responsabilidades y que lo debe hacer con sostenibilidad, acatando las leyes, pero, además, siendo empático y dialogando.



Por último, tenemos que jugarnos una carta importante en términos de posicionamiento de negocios internacionales, tenemos que tomar una decisión sobre qué papel queremos jugar a nivel externo, donde están pasando muchas cosas. No podemos simplemente ir al vaivén de lo que podamos hacer o de lo que buenamente nos regalen las potencias como a los mendigos. Y dependiendo de cómo juguemos las cartas, vamos a tener un mejor o peor futuro.



Desde luego, también están los temas de salud, educación, finanzas públicas, la democracia, el debate electoral…



Y ¿qué hacer para alcanzar ese protagonismo en lo internacional?



Lo primero, ser conscientes de lo que está pasando con el gran eje Estados Unidos, que ve amenazada su hegemonía mundial por China, que podría ser la economía más grande en el 2028. Luego está China, que juega cartas que no son las de la transparencia y del buen comportamiento económico. Pero también está Europa como tercera economía mundial grande, que tiene una gran cantidad de principios éticos, un marcado tema ambiental y de derechos humanos, pero que no ha adoptado una posición muy fuerte frente a China.



Entonces, hay que entender dónde están las grandes sensibilidades del planeta hoy y actuar en línea con eso; necesitamos una estrategia para tratar de entender dónde tenemos las ventajas competitivas, que no son las tradicionales y no nos han conducido a tener un posicionamiento importante a nivel mundial. Tenemos que jugar con las nuevas reglas y las estamos pudiendo leer de la conversación que se está dando entre las grandes potencias. Probablemente, nos toque jugárnosla por una economía muy ética.



Tenemos la preocupación de que la tributaria se llene de cosas, cuando la idea es que sea un proyecto transparente, rápido, ágil, sin micos y sin ningún tipo de arandelas.

¿Qué se requiere para dar ese paso definitivo?



Muchas cosas, pero entre esas que el Congreso demuestre que puede legislar con transparencia. Por ejemplo, tenemos la preocupación de que la tributaria se llene de cosas, hay más de 180 proposiciones, cuando la idea es que sea un proyecto transparente, rápido, ágil, sin micos y sin ningún tipo de arandelas, pero, al parecer, el Congreso no comparte esta necesidad. Tenemos que ver cómo se comportará el Congreso en este periodo electoral, porque usualmente el temor que tienen todos los empresarios es de que se quiera hacer populismo con la economía y que se quiera generar banderas ilusorias insostenibles en el largo plazo que no podamos asumir ni vayan de la mano de la competitividad del país, eso sería muy grave. Ojalá haya partidos que hagan de la responsabilidad su principal bandera. Nos falta esa responsabilidad.



Luego nos falta toda la hoja de ruta de los pendientes en la estructura del Estado, que todos conocemos, y cuándo se lograrán hacer las otras reformas que faltan, o cuándo lograremos generar la infraestructura que necesitamos. Muchos temas pendientes van a definir el futuro.



Usted mencionó el tema del empleo, ¿ve que haya una recuperación?



No. Creo que si en algo hay un reto inmenso por superar es en materia laboral y de formalización. Los datos que tenemos hoy son muy malos, son menos malos frente a los picos que se dieron en la pandemia cuando se superó el 20 por ciento, pero los de hoy siguen siendo muy malos. Por eso, nos tenemos que concentrar en reducir el desempleo, pero hacerlo con empleo de calidad, con empleo formal; el informal puede que ayude a la gente y calma el hambre, pero no ayuda al desarrollo social, por eso tenemos que hacer un esfuerzo importante por generar empleo formal. Si hay algo en lo que falta mucho por hacer, es en el frente laboral.



¿Se han sentido acompañados del sector financiero en esta crisis?



Este ha sido flexible a la hora de entender coyunturas complejas dentro de las empresas derivadas de la pandemia. Hubo un momento de reflexión que permitió que se volviera un aliado del sector empresarial. Por fortuna, el sector financiero no ha tenido problemas sistémicos, porque eso hubiese sido fatal para la economía. Es bastante robusto y sólido y ha sido creativo en medio de la pandemia.

Pero uno siempre quisiera ver un sector financiero más dinámico, tasas de interés más asequibles y que permitan mayor competitividad para el sector empresarial, pero es un trabajo de largo plazo que se producirá en la medida que logremos tener una labor conjunta y reducción de riesgos.



¿Y para cuándo la reforma tributaria estructural?



Sabemos que más adelante tendremos que tener una estructural. Tenemos que concentrarnos en la reforma posible, y, por otro lado, a futuro tendremos que atender algunas de las reformas estructurales que requiere el país, entre estas, la tributaria, esa es una realidad. Hay muchas cosas que atender ahora, por ejemplo, asegurarnos de que la evasión baje, que sectores económicos que tradicionalmente no han pagado impuestos los paguen, porque es injusto que unos lo hagan y otros no. Hay que reducir la informalidad, pues hay sectores donde no se les paga los salarios completos a las personas, todo esto tiene que cambiar.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS