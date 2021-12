El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que tanto empresarios como centrales obreras y Gobierno están de acuerdo en fijar el salario mínimo que reciben más de 12 millones de colombianos en 1 millón de pesos para el 2022.



Hay que recordar que, el domingo, el presidente Iván Duque propuso un reajuste del 10,07 por ciento.

Posteriormente, gremios respaldaron la propuesta y ayer, en un encuentro en la Casa de Nariño con los empresarios, el presidente Iván Duque celebró el respaldo y acompañamiento de los gremios y empresarios para avanzar, entre todos, en la iniciativa.



“Es una victoria de país para reconocer la fuerza motora de los trabajadores”, dijo Duque.

Ayer las centrales sindicales y de pensionados también la apoyaron. Sin embargo, pusieron sobre la mesa otros puntos que serán discutidos.

Entre ellos, las centrales dijeron que el incremento de la mesada pensional se debe hacer con el porcentaje del mínimo y no con el IPC, o que se deben controlar los precios de los bienes regulados.



Por su parte, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, sugirió que para la fijación del auxilio de transporte se estipule un porcentaje inferior al incremento propuesto para el salario mínimo.



“Considerando la vulnerabilidad y limitaciones financieras de un gran porcentaje de mipymes, se hace necesario, para responder a este nuevo compromiso, extender instrumentos que han permitido sostener y recuperar empleo, como el Paef y subsidios para el empleo de jóvenes y mujeres”, recalcó Quintero.

En entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, reveló las razones para plantear un reajuste al salario mínimo del 10,07 por ciento.



Según el dirigente gremial, ahora el país debe salirse del libreto tradicional para bajar la informalidad laboral o impulsar la creación de empleo.

¿La sugerencia del presidente Duque interfirió en la mesa de concertación?

No, para nada. Se trata de una mesa que es tripartita y muy pocas veces funciona así. De hecho siempre hubo una insistencia, de parte de los trabajadores, a veces nuestra, para oír qué es lo que el Gobierno estaba pensando, porque el Gobierno tiene la facultad última de definirlo cuando no hay acuerdo. Me parece afortunado que el Gobierno haya destapado la carta de donde está, además para que no se produzca un desgaste innecesario.

¿Por qué este año sí fue tripartita la mesa de concertación?

Hace rato veníamos hablando con el Gobierno y le veníamos haciendo propuestas para poder hacer un aumento grande. Las primeras reuniones las tuvimos hace más de tres meses con el ánimo de saber qué era lo que podía hacer y lo que no el Gobierno.



Casi siempre, la gran limitante era fiscal, porque cada punto que se aumenta el salario mínimo le vale cerca de 400.000 millones de pesos al Estado.



Siempre vimos la mejor la mejor voluntad de parte de todo el mundo para tratar de hacer el mayor esfuerzo posible.



¿El incremento del 10,07 % deja al garete a los trabajadores informales?

Por años hemos seguido unas recetas que nos han indicado las escuelas más ortodoxas de economía y, a pesar de eso, no hemos tenido buenos resultados, y tampoco de empleo.



Y dadas las circunstancias tan extraordinarias que ha vivido el país en 2020 y 2021, nos parece que la combinación de eso y la necesidad de contar con una acción solidaria muy potente nos genera, por esta vez, la oportunidad de probar una receta distinta y de salirnos un poco del libreto tradicional.

¿Cómo bajar entonces la informalidad laboral?

Solamente pensar en tener un salario mínimo bajo no va a solucionar el tema de la informalidad. Es un problema más estructural de la economía, que tiene que ver con temas como ilegalidad o la falta de formalidad no solo laboral sino empresarial.

Colombia debería tener un programa muy agresivo de lo que yo he llamado periodo de transición. Así como somos capaces de tener justicia transicional, deberíamos tener una especie de modelo transicional que les permita a los informales entrar a la formalidad.

Por supuesto, con una amnistía muy grande para todo lo que hubiera ocurrido en el pasado para los informales, pero también permitiéndoles entrar casi que a cero costo al sistema, para que los primeros años tuvieran el incentivo de entrar y poco a poco fuéramos incremento en su responsabilidad desde el punto de vista económico.



¿Qué presión inflacionaria trae un ajuste del 10,07 %?

La presión inflacionaria en el tema de salarios termina siendo discreta en el sentido matemático de la palabra. Uno genera el aumento ahora, pero no hay nadie reconociendo el incremento que se presentó durante los últimos meses en la inflación.



La presión inflacionaria más grande que tenemos ahora es la tasa de cambio, los productos importados o el tema logístico. No tiene mucha presentación decirles a los trabajadores que sean los únicos que asuman la responsabilidad de bajar la inflación.



Se han hecho corridas y en realidad la presión no está alta. Cada punto de aumento puede significar cerca de 0,2 en inflación, lo que significaría que estos tres puntos que estamos dando por encima de inflación más productividad le aportarían en el total del año cerca de 0,6 puntos a la inflación total del país, algo que sin duda podemos asimilar.

¿Y el impacto en la creación de empleo?

Es relativo. Cada punto que ganamos o perdemos son cerca de 200.000 trabajadores. Esta mañana (ayer) nos presentaron la versión más pesimista, y hay una pérdida de cerca de 20.000 puestos cada vez que suba un punto de salario. Un incremento del 3 por ciento por encima de inflación más productividad podría producir una pérdida de 180.000 empleos, pero al mismo tiempo cerca de 120.000 nuevos.

Estos ejercicios no miden el incremento en la demanda por mayor ingreso disponible de las familias. Cuando tenemos una demanda que ha sido tan importante en términos de jalar la economía y ponerla a funcionar, una inyección de ingresos disponibles adicionales va contribuir a haya una dinámica en la demanda que le va a servir al país. La mayoría de las recetas económicas son para economías más o menos normales, pero cuando no tiene baches económicos, uno realmente tiene a la economía en condiciones significativamente distintas.

¿Hubo propuesta puntual de los sindicatos?

No la conozco. La razón por la cual llegamos a ese nivel de aumento propuesto fue porque oímos que ellos habían dicho durante toda la semana pasada y las anteriores que debería haber incrementos superiores al 10 por ciento y que lográramos llegar al millón de pesos. Hay gente que me dice que le va a quedar muy pesado, y probablemente sí nos va a quedar pesado, pero si todos trabajamos unidos, vamos a tener una sociedad más sólida, más unida y más viable.



¿Para la Andi, la propuesta es un techo y no un piso?

Ese es el esfuerzo máximo que se puede hacer. Quisimos alejarnos un poco de la versión polarizada, de esa negociación. Colombia ha cometido un error al ponernos a negociar en una forma tan primitiva. Cualquier persona que haya tenido experiencia en negociaciones y sabiendo que es una negociación que se repite todos los años, sabe que ese proceso no es constructivo.

