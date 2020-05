Preguntas para entender 'borrón y cuenta' nueva en centrales de riesgo

Salir de las centrales de riesgo, para poder reanundar la vida crediticia ha sido el clamor de los colombianos que, por alguna circunstancia, se atrasaron con una o más deudas y fueron incluidos en esa suerte de 'lista negra' que les bloquea para solicitar créditos y adelantar otras actividades.



El Congreso de la República le dio ya el debate a un proyecto de ley que establece el 'borrón y cuenta nueva'. La iniciativa solo queda pendiente de una conciliación para el respectivo ajuste de textos entre lo aprobado en la Cámara de Representantes y lo avalando en el Senado.



Aquí le presentamos una manera fácil de entender la 'gabela' para los que han estado en esas centrales de riesgo por mucho tiempo, sin poder reanudar sus actividades.

1. ¿En qué consiste?



Es una especie de 'amnistía' por única vez para los colombianos que se pongan al día en los doce primeros meses de vigencia de la ley y para quienes lo hayan hecho con anterioridad.



2. ¿Cuánto tiempo permanecerá la medida?



Originalmente, la amnistía se iba a dar por 6 meses. Luego, pasó a un año, para que las personas que atraviesan una difícil situación por la coyuntura del coronavirus puedan pagar sus deudas y salir de las centrales de riesgo.



3. A raíz de la nueva ley, ¿una deuda de bajo monto puede ser reportada a las centrales de riesgo?



Si la persona tiene una deuda de bajo monto, es decir, menor al 15 % del salario mínimo (menos de $ 131.670), recibirá dos comunicaciones antes de ser reportada negativamente. Así, tendrá tiempo de pagar y evitar que la incluyan en las llamadas ‘listas negras’.

4. ¿Hasta cuánto tiempo puedo tener una deuda sin que me reporten a las centrales de riesgo?



El tiempo del reporte negativo en las Centrales de Riesgo será el doble de tiempo de la mora y hasta máximo cuatro años. Sigue como está en la ley de Habeas Data actualmente.



5. ¿Qué pasa con mi calificación crediticia una vez se elimine el reporte negativo que tengo en las centrales de riesgo?



La calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Actualmente, si una persona está en mora su calificación disminuye y, aunque pague, esta calificación no sube.



6. ¿Aún hay que seguir pagando cuando se solicita calificación crediticia?



La consulta de información crediticia será gratuita para el titular siempre y en todos los canales, y no disminuirá la calificación.

7. ¿En qué casos podrán usar o no mi información crediticia?



La información de la historia crediticia en bases de datos no podrá usarse para tomar decisiones como el otorgamiento de empleo, ni para otros fines diferentes al análisis de riesgo.



8. Si es un borrón y cuenta nueva ¿qué pasa con el historial crediticio anterior?



El historial crediticio de las personas naturales y jurídicas se mantiene, tanto para las personas con buenos hábitos de pago como para las personas con malos hábitos de pago.



9. ¿Y si los deudores son beneficiarios de Icetex?



Los estudiantes con créditos educativos con el Icetex que se pongan al día saldrán inmediatamente del reporte negativo.



10. ¿Y con los agricultores que están en las centrales?



Como artículo nuevo, se incluyó que los pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado -definidas por Finagro- que paguen la obligación vencida de créditos agropecuarios saldrán inmediatamente del reporte negativo.

