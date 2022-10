Los intereses que paga el gobierno colombiano por endeudarse en los mercados internacionales son cada vez más altos, una situación que según los analistas podría tener un impacto en las cifras fiscales del país en medio de un entorno de incertidumbre internacional y local con una inflación en niveles históricos y una reforma tributaria pendiente.



En estos momentos, la tasa de interés a la que el gobierno puede conseguir financiación a un plazo de 10 años es de 13,3 por ciento en pesos colombianos y de 8,34 por ciento en dólares, con datos del lunes. Esta es más alta que la que tienen por ejemplo otros pares de la región como Brasil (11,8 por ciento), Perú (8,60 por ciento) o Chile (6,90 por ciento) y se encuentra al nivel que la de algunos africanos como Nigeria (13,50 por ciento) o Kenia (14,20 por ciento).



“Esta tasa es superior a la de países latinoamericanos comparables, lo que significa que a Colombia en este momento le cuesta más endeudarse y, por lo tanto, esto tiene un impacto en las cifras fiscales del país”, señala Germán Cristancho, jefe de investigación y estrategia de Davivienda Corredores.

Y es que el Gobierno colombiano sale siempre a conseguir financiación en los mercados a través de títulos de renta fija que emite a los inversionistas. Estos tienen diferentes fechas de vencimiento (2, 5 o 10 años por ejemplo) y es como un compromiso de pago sobre un dinero que pide prestado y sobre el cual se compromete a pagar una tasa de interés.



De este modo, cuanto mayor es el riesgo de un país, más deberá remunerar a los inversores para que adquieran su deuda y mayor será la rentabilidad de sus bonos o tipos de interés.



Si bien la tasa de interés a la que el gobierno consiguió financiación en los mercados a comienzos del año pasado fue de entre 5 y 6 por ciento, fue aumentando y cerró el 2021 en niveles de 8 por ciento. Desde inicios del 2022 la tendencia siguió en aumento mes a mes y hoy ya se ubica por encima de 13 por ciento, casi el doble que hace un año (poco más de 7 por ciento).



Factores que meten presión



El aumento que ha tenido esta tasa se explica tanto por factores internacionales como locales. Internacionalmente, cuenta Cristancho, se debe a las mayores tasas de interés de Estados Unidos y a la mayor incertidumbre por la posible recesión que pueden enfrentar algunas economías como la estadounidense o la europea, que hacen que la tasa que los inversionistas exigen por su capital sea mayor.



Del lado local, dice el analista de Davivienda Corredores, están las cifras fiscales de Colombia y la incertidumbre frente a muchas reformas que se plantean y su impacto en el déficit fiscal o la deuda que también han influido en este comportamiento. Este medio le preguntó al Gobierno qué tan preocupado está por el impacto que podría implicar este alza en la tasa, pero no obtuvo respuesta.

“En un entorno como el actual en el que las condiciones financieras se empiezan a apretar considerablemente es demasiado importante la confianza que tengan los inversionistas internacionales sobre las políticas económicas que adopte el país y sobre la apertura del mismo a la inversión extranjera. Sumado a esto, la fortaleza institucional es lo que promueve y facilita que los flujos de inversión y capital que necesitamos, lleguen al país”, sostiene.



No hay que olvidar que el año pasado, en medio del paro nacional y de las protestas de la reforma tributaria que propuso el exministro Alberto Carrasquilla, dos calificadoras de riesgo (Fitch Ratings y Standard & Poor’s) le rebajaron la nota crediticia a Colombia y con ello perdió el grado de inversión. Ello implica que a los ojos de los inversionistas el país tiene ahora más posibilidades de incumplir sus pagos, por lo que las tasas de interés a las que nos prestan son mayores y, por ende, se impactan los costos de endeudamiento tanto público como privado.



José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas Corficolombiana, apuntó que las altas tasas de los bonos a 10 años reflejan una mayor prima de riesgo del país, que ha superado la de Brasil —que tiene una calificación soberana dos escalones por debajo de Colombia—; la expectativa de una inflación más persistente que la de otras economías y que las tasas de corto plazo seguirán en aumento y se mantendrán en niveles alto en el futuro cercano.



“El aumento de la prima de riesgo es probablemente resultado de que el país perdió el grado de inversión, pero hay otros factores como la vulnerabilidad de las cuentas externas del país y la incertidumbre relacionada con la política económica. Un aspecto positivo que reflejan las tasas alzas de financiamiento es que no se espera que Colombia tenga una recesión económica en el mediano plazo”, indicó López.



La percepción de riesgo país de Colombia medida a través de los Credit Default Swaps (CDS) se encuentra en el nivel más alto de los últimos 13 años. Según la plataforma Refinitiv, en lo que va de año el indicador ha aumentado unos 140 puntos pues ya se ubica en 410 puntos.



Juan David Ballén, gerente de Inversión y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, indicó que las tasas de renta fija a nivel global se han estado incrementado al mismo ritmo de la inflación, que los tipos de los bancos centrales y que el deterioro de las primas de riesgo.



“Si las tasas de interés se mantienen elevadas por un tiempo muy prolongado generará que el costo de la deuda tanto pública como privada se eleve y que las entidades deban comenzar a destinar más recursos al pago de intereses”, explicó. Por último, dijo que el aumento sostenido generaría que el precio de los activos financieros descienda al disminuir los recursos disponibles para inversión y aumentar el valor del dinero.



Ministro presenta la tributaria en el FMI

En el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sostuvo un encuentro con el director del Hemisferio Occidental del FMI, Ilan Goldfajn y con el Nobel y copresidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Internacional de Empresas, Joseph Stiglitz.



Según la cartera de Hacienda, ambos destacaron la tarea que Colombia está haciendo en temas como la reforma tributaria que adelanta el actual gobierno. Dijeron que Colombia y Chile se encuentran entre los pocos países que están tomando un camino alternativo: gravar la riqueza, lo que generará sistemas más progresivos y redistributivos.