La Unión Sindical Obrera (USO) le presentó a Ecopetrol un pliego de peticiones con el fin de iniciar negociaciones para acordar la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT), ya que la anterior tuvo una vigencia de 4,5 años que terminó el pasado 31 de diciembre.



El documento de 98 páginas que se radicó tiene 101 peticiones; de las cuales, 20 son nuevas y 81 se refieren a artículos existentes que serán estudiados por la empresa y la USO.



(Lea también: Ecopetrol suspende entregas de gas por atentados a oleoducto Caño Limón-Coveñas)

Una vez se pacte la fecha para dar inicio a las negociaciones, se tendrán 20 días para lograr un arreglo directo, pero si no es así, se hará una prórroga por otros 20 días. Si pasado este tiempo aún no hay nada concreto, el sindicato tendrá que definir, a través de una votación de todos sus afiliados, si se va a una huelga o acude a un tribunal de arbitramento.



El presidente de la USO, César Loza, manifestó que este nuevo pliego se presentó con el propósito de garantizar la movilidad salarial, el ajuste en las partidas y que varias actividades que se hacen con empresas tercerizadas se ejecuten por trabajadores directos.



El sindicato también busca participar en la transición energética que está liderando Ecopetrol y que se garanticen nuevas oportunidades económicas en los territorios donde hoy en día se explotan hidrocarburos.



Las propuestas que está haciendo el sindicato no solo cobijan a los empleados directos de Ecopetrol y sus filiales, sino a los trabajadores de empresas tercerizadas y sus familiares.



La primera petición que hace la USO en su pliego es que no se vendan más acciones de Ecopetrol ni de ninguna de sus filiales, además de readquirir las que fueron vendidas para que la empresa vuelva a ser 100 por ciento estatal.

También pide que no creen más filiales y que en un año se disuelvan Reficar, Hocol, Esenttia y Cenit para que los activos pasen a Ecopetrol. Además, que la USO pueda tener un asiento en la junta directiva a partir del primero de enero de 2024.



Otras peticiones del sindicato incluyen que la jornada nocturna comience a las 6 p. m. y contratar a todo el personal de la empresa de forma directa, por lo que la nómina convencional podría incrementarse en al menos 2.000 trabajadores.



Además de un bono por la firma de la nueva Convención Colectiva de Trabajo, equivalente a cinco salarios básicos convencionales mensuales del 2023, que es diferente al salario mínimo que aplica para todos los colombianos.



También se hacen numerosas peticiones relacionadas con la transición energética entre las que están la creación de la Vicepresidencia de Transición Energética Justa y destinar el 2 por ciento de los ingresos operacionales de Ecopetrol para investigación y desarrollo de proyectos de energías renovables.



(Lea también: Economía colombiana ha perdido US$ 410 millones por menor producción de petróleo)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

A esto se suma la propuesta de crear un Fondo Económico para la Transición Energética que se constituiría con una base de 5.000 millones de pesos y hacia adelante se alimentaría con un dólar por cada barril de crudo que extraiga Ecopetrol y con el 5 por ciento del valor de cada nuevo contrato exploratorio que firme la empresa en el país.



Como la salida de Felipe Bayón se dará el viernes, la negociación del pliego se realizará con una nueva administración de Ecopetrol, por lo que César Loza espera que el nuevo presidente y su equipo "tengan la voluntad de construir conjuntamente con el sindicato".



"Como sindicato, respaldamos a este Gobierno cuando estaba haciendo su campaña, ahora está asumiendo los designios del país y creemos que vamos a coincidir y a construir planes de acción de manera paritaria", manifestó.



La USO, que agrupa a aproximadamente 4.500 empleados de Ecopetrol, espera que la vigencia de esta nueva CCT sea por dos años, entre el primero de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.



Al respecto, Ecopetrol aseguró que el proceso de negociación debe contribuir a la estrategia 2040, "manteniendo la generación de valor, porque los buenos resultados y la estabilidad de la organización se traducen en beneficios y oportunidades para el desarrollo y crecimiento del país".



(Lea también: Ecopetrol y las demás acciones más rentables y generosas del año)

Salario y horario laboral

- Disminuir el horario laboral de 45 a 38 horas semanales.



- Aumento salarial para este año del 25,12 por ciento.



- El recargo nocturno (entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.) se aumentará a 60 por ciento sobre el valor del trabajo diurno. Mientras que el recargo dominical será del 200 por ciento.



- Cambios en los procedimientos para aplicar sanciones y despidos de trabajadores sindicalizados.



- Dejar sin efectos las sanciones disciplinarias y/o terminaciones unilaterales de contrato de trabajadores sindicalizados.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Archivo EL TIEMPO

Bonos, auxilios y subsidios

- Bono anual por las utilidades de Ecopetrol equivalente a cinco salarios promedio devengados por cada trabajador.



- Bono semestral de alto riesgo de 4,6 millones de pesos.



- Subsidio de habitación de 377.162 pesos.



- Prima diaria de 75.960 para los trabajadores tercerizados que estén en campos de producción. En 2024 a este valor se le sumará el porcentaje de la inflación más siete puntos porcentuales.

​

- Incremento cercano al 35 por ciento en los subsidios de alimentación y los de transporte subirían 20,12 por ciento en el primer año de vigencia de la convención.



- Prima convencional de 30 días de salario ordinario, que se deben pagar en mayo y noviembre de cada año a los trabajadores tercerizados. Por el mismo monto será la prima de vacaciones.



- Auxilio económico de 127.100 o 286.119 pesos para el acceso a medicinas especializadas.



- Auxilio de tres meses de salario ordinario adicional a lo que la ley establece por la muerte de un trabajador tercerizado. Igualmente, un auxilio de 5,8 millones por muerte de familiares de un trabajador.

Créditos y becas de estudio

- Créditos de libre inversión hasta por 23,2 millones de pesos sin intereses, pagaderos en 96 cuotas quincenales.



- Préstamos de vivienda de hasta 580 millones de pesos y créditos de 81,2 millones de pesos para proyectos de transición energética.



- Costear cursos de idiomas para pensionados, trabajadores y sus hijos, además de planes de educación para esposos, hijos (de hasta 27 años), padres y pensionados.



- A estudiantes de secundaria se les reconocerá 18 millones de pesos de manutención y alojamiento cada año si estudian en el país y 32 millones de pesos si están en el exterior. Para estudios universitarios serán de 30 millones y 58 millones de pesos, respectivamente.



- Becas de pregrado para esposas(os) (125) de empleados y de posgrados para trabajadores (420) y para hijos y pensionados (225).

Servicios médicos

- Seguro en salud internacional y servicios de medicina alternativa y de cuidados médicos a familiares de los trabajadores.



- Dotación de hospitales al servicio de los empleados de Ecopetrol y compra de ambulancias.



- Viáticos para que trabajadores puedan acudir a citas médicas, al igual que los familiares que deban acudir a una cita fuera de su lugar de residencia.



- Suministro de prótesis, pelucas y turbantes para familiares de trabajadores que enfrente enfermedades como el cáncer.



- Seguro de vida adicional de 8 meses de salario ordinario para hijos inválidos o con discapacidad física o cognitiva de trabajadores que mueran al servicio de Ecopetrol.



- Construcción de un Centro de Atención Ambulatoria y de Urgencias en el Meta.



- Auxilio de 600.000 pesos para el cambio de monturas de gafas cada dos años.

Otras peticiones del sindicato

- La empresa asumirá el servicio de lavandería de la ropa de trabajo de los trabajadores en todos los campos de producción.



- Dotar algunas sedes sindicales y construir nuevos edificios en otras sedes que sean más modernos e inteligentes.



- Reconocer a directivos de la USO 6 tiquetes aéreos ida y regreso y 18 días de viáticos por mes. Aumentar su parque automotor en 10 vehículos por vigencia de la CCT.



- Suministrar servicio médico, comisariato y casino a 20 trabajadores del sindicato y a sus familiares servicios de hospitalización, cirugía, asistencia odontológica integral y consulta médica especializada.



- La esposa o compañera de un trabajador que fallezca deberá ser contratada a término indefinido en Ecopetrol.



- A las personas que se jubilen Ecopetrol les pagará el transporte de enseres hasta su nuevo lugar de residencia.



- Destinar recursos para la remodelación de clubes de recreación para los trabajadores, recreación integral para trabajadores pensionados y sus familias.

ECONOMÍA

EL TIEMPO