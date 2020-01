Alcances de operación de bono por $ 1.000 millones del Grupo Aval

Consultado por EL TIEMPO sobre los alcances de esta operación y las condiciones que existen en el mercado para próximas operaciones de esta naturaleza, esto fue lo que dijo Sarmiento Gutiérrez.



(Le puede interesar: Grupo Aval obtiene de inversionistas extranjeros US$ 1.000 millones)

En su opinión, ¿qué hizo que la colocación de los bonos del grupo tuviera el éxito reportado?



Es el reflejo de la confianza que, una vez más, nuestros inversionistas demuestran en Grupo Aval, en el sistema financiero colombiano y en Colombia.



¿Considera que la situación de los mercados, tanto internos como externos, seguirá favoreciendo este año la emisión de deuda corporativa?



Los mercados cambian de un día al siguiente por factores tanto tangibles como intangibles. Por lo tanto, no me atrevo a hacer una predicción que abarque un plazo tan largo. Pero, ciertamente, el momento actual tiende a favorecer y a compensar compañías con los resultados y las organizaciones para producir dichos resultados, como Grupo Aval.



¿Cuál será el destino de los recursos conseguidos con esta operación?



Los recursos de este bono, así como los recursos de bonos similares emitidos con anterioridad, los usamos para proveer fondeo a aquellas filiales nuestras que no tienen acceso directo o solo acceso restringido a los mercados de capitales globales.



¿Vendrán nuevas emisiones de deuda de esta naturaleza este año, incluso en el mercado colombiano, del Grupo o cualquiera de sus filiales?



En este momento creemos que no.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO