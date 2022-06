El temor a una fuerte subida de los tipos de interés en Estados Unidos y a una posterior recesión en la primera economía del mundo sacudió ayer los mercados mundiales, desde Asia, pasando por Europa, Norteamérica y América Latina.



Y es que el mercado está empezando a descontar un endurecimiento de la política monetaria por parte de la banca central de ese país, la Reserva Federal, para luchar con la inflación, que según se conoció el viernes pasado se ubicó en el 8,6 por ciento anual en mayo, lo que representa máximos de hace 40 años.



Para tomar una decisión, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal se reunirá este martes y el miércoles. En estos momentos, los mercados están esperando un ajuste de medio punto porcentual de las tasas de referencia, tras un aumento de un cuarto de punto en marzo y otro de medio punto en mayo, su mayor alza desde el año 2000.



Además, ante la persistente inflación, ya hay muchos analistas que plantean que el banco central de Estados Unidos podría elevar las tasas hasta 0,75 puntos porcentuales.



Según Bloomberg, los temores de que un ritmo agresivo de endurecimiento de la política monetaria lleve a la economía más grande del mundo a una recesión económica se muestran a medida que los operadores acumulan protección contra acciones a la baja, apuestan por los fondos Black Swan del fin del mundo y compran dólares, entre otras operaciones defensivas.



“Todas las operaciones clásicas de recesión están en juego”, dijo Peter Chatwell, jefe de operaciones de macroestrategias globales de Mizuho International Plc.



Caída global de las bolsas

Las expectativas de nuevas subidas del precio del dinero en Estados Unidos tiñeron ayer de rojo las bolsas globales. Según agencias, en Nueva York, el Dow Jones perdió 2,79 por ciento, a 30.517,06 puntos; el tecnológico Nasdaq, 4,68 por ciento, a 10.809,22, y el S&P 500 de las mayores empresas en bolsa, 3,87 por ciento, a 3.749,91 unidades. El S&P 500, considerado como el índice más representativo del mercado, entró en territorio de bear market, que significa que perdió más de 20 por ciento desde su máximo histórico anterior conseguido en enero (-22 por ciento al cierre del lunes).



Los mercados de acciones están “en caída libre en momentos en que la realidad de una inflación alta, un ajuste monetario aún más fuerte y una crisis del costo de la vida se hace realmente sentir”, resumió Craig Erlam, de Oanda.



Estas caídas se suman a las registradas la semana pasada en Wall Street. En el acumulado semanal, el Dow Jones de Industriales recortó un 4,58 por ciento, el selectivo S&P 500 cayó un 5,05 por ciento y el índice Nasdaq se hundió un 5,60 por ciento.



Entre tanto, en Europa se produjo la quinta jornada consecutiva de baja: la bolsa de París perdió 2,67 por ciento; Fráncfort, 2,43 por ciento y Londres, 1,49 por ciento. El índice principal londinense, el FTSE-100, descendió 119,92 puntos, hasta los 7.197,60 enteros, mientras que el secundario FTSE-250 retrocedió un 2,05 por ciento, hasta las 19.269,60 unidades. También la bolsa española perdió otro 2,47 por ciento.



En Asia, la situación fue similar. El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó en torno a un 3 por ciento. El índice, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 836,85 puntos, hasta 26.987,44 enteros.

Impacto en bonos y bitcóin

La perspectiva de un incremento de tasas también afectó los bonos y las criptomonedas. Por un lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzaron 3,38 por ciento, por primera vez en 11 años.



Por su parte, el bitcóin se desplomó un 14,40 por ciento hasta los 23.432,05 dólares. Según el diario Financial Times, se vio afectado por la decisión de la plataforma de criptomonedas Celsius Network de detener la retirada de fondos de sus clientes y prohibir las transferencias entre cuentas. Celsius Network es una de las mayores plataformas de préstamos criptográficos del mundo.

Impacto en la Bolsa de Colombia

La Bolsa de Valores de Colombia no fue ajena a la tendencia bajista mundial y el índice Msci-Colcap del parqué local cerró ayer con una caída de 3,01 por ciento, hasta los 1.484,58 puntos.



Las acciones más golpeadas de la jornada fueron las de Grupo Bolívar, con una disminución de 9,48 por ciento, hasta los 76.020 pesos; las de Bancolombia se desplomaron un 7,59 por ciento, hasta 40.200 pesos; y las de Cemargos, otro 6,39 por ciento, hasta los 4.952 pesos.



También registraron fuertes caídas los títulos de Grupo Energía Bogotá, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y El Cóndor, con descensos de -5,92, -5,45 y -5,15 por ciento, respectivamente.



Igualmente, se vieron descensos en las acciones de Ecopetrol (-4,76 por ciento), de la preferencial del Grupo Sura (-4,76 por ciento), la preferencial de Bancolombia (-4,60 por ciento), Celsia (-3,75 por ciento), ISA (-3,11 por ciento), Terpel (-2,82 por ciento) y la preferencial de Corficolombiana (-2,66 por ciento).



Frente a esta caída generalizada, destacó el comportamiento positivo que tuvo la acción de Grupo Argos, que creció ayer un 19,65 por ciento, hasta un precio de cierre de 16.200 pesos. Esto se da luego de que la especie se volviera a cotizar en la bolsa local después de la aprobación de la oferta pública de adquisición (opa) presentada por la familia Gilinski.



La acción del Grupo Sura también creció un 2,68 por ciento y la de Corficolombiana, otro 0,04 por ciento.

El dólar subió más de $ 103

En medio de la incertidumbre por la posible subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y el contexto local previo a las elecciones generales del próximo domingo, el dólar comenzó la semana al alza.



La divisa estadounidense regresó al nivel de los 4.000 pesos, que perdió tras la primera vuelta electoral con la sorpresa que representó el paso del ingeniero Rodolfo Hernández, quien está en la carrera con el candidato Gustavo Petro.



En la jornada de ayer, la divisa estadounidense se cotizó a un precio promedio de 4.016 pesos, lo cual representó un aumento de más de 103 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubicó en 3.912,51 pesos. La moneda norteamericana abrió el día en 4.010 pesos, marcó un precio mínimo de 3.965,50 y su máximo a lo largo de la jornada fue de 4.041,90 pesos.



“Hasta que no sepamos bien la posición de la Reserva Federal y conozcamos los resultados de las elecciones es probable que permanezca la volatilidad. Asimismo, la reacción de los mercados tiene que ver con que la probabilidad de una recesión global se ha venido incrementando poco a poco debido a la alta inflación, el retiro de los estímulos, el aumento de tasas, los confinamientos en China y la guerra en Ucrania”, indicó Juan David Ballén, jefe de Investigaciones Económicas de Casa de Bolsa.



A pesar de la subida del dólar, los precios internacionales del petróleo también subieron ayer. Según la agencia AFP, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto ganó 0,21 por ciento, hasta 122,27 dólares. Entre tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para julio ganó igualmente 0,21 por ciento, hasta 120,93 dólares.



“El crudo es la única cosa en todo el mundo que se mantuvo al alza; todo el resto cae”, resumió Matt Smith, analista de Kpler. “Un círculo vicioso de ventas envolvió a los mercados y, sin embargo, el petróleo resistió”, indicó el analista, para quien esto muestra lo “estrecha” que es la oferta de crudo.



“Habríamos podido encontrar razones para vender, en particular con la posibilidad de nuevos confinamientos en China. Pero no serían ya una sorpresa pues conocemos la política china de tolerancia cero al covid”, añadió Smith.



* Con información de agencias