¿Qué hacer con los más de 40.000 vehículos que están abandonados en los patios?

En la actualidad hay 37.897 vehículos en los patios remanentes de la Secretaría de Movilidad que llevan más de dos años sin ser retirados y 11.121 automotores en custodia del concesionario. El 70 por ciento de este parque automotor lleva más de dos años inmovilizado y sus propietarios le adeudan al Distrito 168.143 millones de pesos.



El concejal de Bogotá Rolando González prendió las alarmas sobre esta situación. La cartera por concepto de grúas y parqueadero de los vehículos con permanencia inferior a un año asciende a 6.609 millones, de los cuales 1.169 millones corresponden a recursos que deberían ser entregados al Distrito y el restante son para el funcionamiento del operador de los patios, la empresa G y P Bogotá.

El listado de morosos lo encabezan los propietarios de motocicletas. Esa deuda en el último año asciende a 3.463 millones de pesos; los de automóviles tienen una deuda de 1.711 millones; y les siguen los dueños de camionetas (547 millones) y de ciclomotores (404 millones de pesos).



Estas cifras lo que indican es que Bogotá tiene un serio problema: en custodia de la Secretaría Distrital de Movilidad está el mayor número de vehículos, 37.897 con permanencia superior a dos años y con la deuda más alta.



Y el concesionario tiene en custodia 11.121 automotores, que aún tienen posibilidades de ser reclamados por sus propietarios, porque este es un negocio que solo involucra el costo del ‘parqueadero’ y el del servicio de grúa, no incluye las multas por infracciones de tránsito. (Ver El contrato de los patios).

Vehículos en custodia de la SDM con corte al 30 de diciembre del 2023.

- Permanencia de 2 años: 1.859 vehículos.

-Permanencia de 3 años: 3.916 vehículos.

- Permanencia de 4 años: 5.680 vehículos.

- Permanencia de más de 5 años: 26.442 vehículos.

Aunque hay mecanismos de cobro, lo cierto es que buena parte de la deuda que tienen los dueños de esos vehículos es irrecuperable, porque aparte de lo dispendioso del proceso y las cuestiones legales, muchos de esos automotores son inservibles, son chatarra, con lo cual el Distrito asume unos costos impagables, el uso de unos terrenos que se podrán utilizar de forma diferente, y más grave aún, el daño ambiental que producen.



Uno de los mecanismos es la subasta por lotes de vehículos no retirados, reglamentada por la Ley 1730 del 2014. Esta regula la disposición de los vehículos inmovilizados y regula la figura de declaratoria de abandono, y posterior enajenación a través de los procedimientos establecidos. A la fecha, la SDM ha realizado 20 subastas y en poco tiempo otra de unos 1.000 vehículos para chatarra y desintegración.



De esas 20, 19 han sido de chatarra, previo los avalúos realizados, y una sola subasta ha sido para uso, que corresponde a un lote de 139 motos, que serán entregadas al comprador. Este deberá realizar sus traspasos y demás documentos exigidos por la ley para que puedan transitar.

Cómo recuperar un carro si lo llevan a patios.

Tarifas de grúas por inmovilización de vehículos 2024

- Patineta con o sin motor:

Valor en SMDLV: 1,2

Valor en pesos: 52.000



- Motos y similares:

Valor en SMDLV: 4,2

Valor en pesos: 182.000



- Vehículo Liviano:

Valor en SMDLV: 4,6

Valor en pesos: 199.400



- Vehículo mediano:

Valor en SMDLV: 7,0

Valor en pesos: 303.400



- Vehículo pesado:

Valor en SMDLV: 10,3

Valor en pesos: 446.000

Los inconvenientes



Los vehículos en custodia de la SDM en los diferentes patios ubicados en Bogotá son susceptibles de aplicación de la figura de declaratoria de abandono; sin embargo, advierte el concejal González, “no cuenta con la capacidad de funcionarios y/o contratistas para realizar dicha labor”.



Además, explica, “es pertinente entender el procedimiento de declaratoria de abandono”. En muchos casos se requiere levantar prendas, embargos, si son de servicio público se debe notificar a las empresas. Todo esto genera un mayor tiempo para surtir el proceso hasta su debida ejecutoria y posteriormente llevarlo a subasta, adjudicación y posterior entrega.



Por último, es importante anotar que no se ha realizado a la fecha ninguna declaratoria de abandono, ni subasta alguna de vehículos artesanales, ni bicitaxis, ni bicicletas, los cuales también ocupan una parte considerable en los patios del Distrito.

El contrato de los patios

Patios de carros en Bogotá

G & P es el concesionario que presta los servicios de traslado y disposición de los espacios para el parqueo y custodia de los vehículos. El contrato tiene una duración de diez años, se adjudicó el 23 de enero de 2018, inició operaciones el 1.º de abril de 2018 y finaliza el 9 de febrero de 2028.



El contrato no tiene un valor determinado porque el costo de los servicios lo asume total y directamente el usuario más los que hubiere lugar. No obstante, el porcentaje de ingresos del Concesionario es del 82,3 por ciento, y 17,7 por ciento para el Distrito.

La Secretaría de Movilidad fijó mediante un estudio previo a la licitación la tarifa diferencial y se tasó en salarios mínimos y está pactado en el contrato de concesión.



En Bogotá se inmovilizaron en los últimos cuatro años un promedio de 217 vehículos cada día. Un proceso que no está exento de críticas por las demoras en el trámite para retirar los vehículos y sus altos costos.



El concejal González dice al respecto que se supone que esta tarifa facilita el desarrollo operativo del contrato, pero “es necesario garantizar esquemas tarifarios para los servicios que incentiven el rápido retiro de los vehículos y controlen la proporción de vehículos remanentes, particularmente de motocicletas”.

'Falta una regulación efectiva': Rolando González, concejal de Bogotá

Concejal Rolando González

¿Cuál es su opinión sobre esta situación?



Se están usando predios del Distrito que podrían utilizarse para otros fines esenciales, no para acumular vehículos que solo servirán para chatarra FACEBOOK

TWITTER

Son vehículos que llevan años expuestos al sol y al agua, donde en la mayoría de los casos previos los avalúos realizados, ponerlos en uso supera su valor comercial, lo cual torna inviable que los retiren.



Desde el punto de vista económico, se están usando predios del Distrito que podrían utilizarse para otros fines esenciales, no para acumular vehículos que solo servirán para chatarra. Y su valor comercial es irrisorio, de cara a su valor comercial donde estuvieran en buenas condiciones.



El problema más grave, son dañinos para el medioambiente porque todos sus fluidos (aceite, gasolina, ácidos de batería y líquidos de freno) se van directo a la tierra y fuentes hídricas causando contaminación.



Además, generan problemas de salud pública al atraer roedores y ser foco de proliferación de estos animales que pueden afectar a sus habitantes aledaños a los patios.

¿Es viable un programa de chatarrización?



Es una buena propuesta pero hay que verla de diferentes maneras y estructurar mejor, para ello se requiere analizar desde el punto de vista jurídico la viabilidad de hacer este tipo de reformas a través de resolución inicialmente, a través del alcalde a nivel distrital, pero hacer una reglamentación efectiva por parte del Ministerio de Transporte de la ley 1730, la cual no ha sido reglamentada a la fecha, con la realidad social económica del país, y la cantidad de vehículos abandonados a nivel distrital y nacional.

¿Se puede pensar en una amnistía?



Para desocupar en una proporción alta los patios es viable y pertinente decretarla, hacerla pública en los medios de comunicación para que propietarios inscritos o poseedores acudan ante la SDM a retirarlos con descuentos importantes.

Muchas de esas deudas deben haber prescrito…

Cuentas de parqueaderos y grúas de más de 10 años, habría que analizar si ya prescribieron, por tal motivo tornaría improcedente el recaudo. Está permitido dentro del proceso de declaratoria de abandono condonar dichas deudas, pero deben hacerse unas mesas de trabajo con Secretaría de Hacienda y Runt, y organismos de tránsito a nivel nacional para realizar dichas directrices y reglamentarlas.

¿Cuál es su propuesta para agilizar el proceso de declaratoria de abandono?



A través de la SDM, ejecutar las enajenaciones por unidad para que los vehículos que sí sirven los pueda adquirir el ciudadano de a pie, el ciudadano normal sin tener que comprar todo el lote, previo avalúo, como se hace en otros países, ya que está autorizado por la ley 1730.

VEHÍCULOS

