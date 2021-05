En paro, autopartistas han cerrado para proteger vida de trabajadores

Además de la caída de inventarios y los sobrecostos por los bloqueos al transporte de los productos, los autopartistas han debido cerrar los negocios para proteger la vida de sus trabajadores.



Así ha ocurrido, por ejemplo, en la zona de la 15 en Cali, en donde se concentran ventas de repuestos, en donde los manifestantes han vandalizado los establecimientos, dice Carlos Andrés Pineda, presidente de la Asociación del Sector Automotor y sus Partes (Asopartes).



(Lea también: Por falta de combustible, Cerrejón paró su operación).

Pineda advierte que desde la semana pasada han comenzado ha sentir los impactos de los bloqueos, por lo cual reclama que se abran las vías y se garantice la movilidad.



Subraya la importancia de que haya diálogo, de que las diferentes partes se sienten y se escuchen mutuamente las necesidades de cada cual. Sin embargo "no puede ser que dialoguemos y no pase nada. Que dialoguemos y no abran las vías".



El directivo señala que se están presentando sobrecostos logísticos y de bodegaje. Por ejemplo, el costo de un contenedor, que en condiciones normales puede ser de 2.500 dólares, puede estar llegando a 10.000 dólares.



(Además lea: Hasta comida para llevar, estrategia del Hilton Bogotá Corferias)



Esos factores junto a las alzas del dólar y sanciones y multas por parte de navieras ante las demoras o el bloqueo en el puerto de Buenaventura pueden estar significando un encarecimiento entre 20 y 30 por ciento.



Otro efecto lo está sintiendo la industria ensambladora, en la que, dice Pineda, ya se puede estar dando el caso de listas de espera de dos meses para entregar carros nuevos.



El presidente de Asopartes explica que la industria nacional de autopartes no puede remplazar lo que se está dejando de recibir, pues hay piezas muy específicas, por ejemplo eléctricas, electrónicas o de los motores, que Colombia no produce.



(No deje de leer: Bloqueos tienen al borde de la quiebra al sector avícola)



El empleo que genera el sector ha sido afectado "sin excepción" en Pasto, Cali, Pereira y el Eje Cafetero, puntualiza Pineda. Las empresas, dice, han recurrido a suspensión de contratos de trabajo, licencias o vacaciones anticipadas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS