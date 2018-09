‘Tenemos mucho por hacer con las compañías colombianas’: Bladex

Como actor del comercio de la región, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) cree los países latinoamericanos deben reactivar sus intercambios para actuar como bloque ante el nuevo escenario internacional.



Gabriel Tolchinsky, presidente ejecutivo de la entidad, dijo que Colombia tiene las condiciones para que la institución profundice su actividad.

¿Cómo está el ambiente para las empresas con tanto ruido comercial?



Cuando miramos nuestro ambiente de operaciones que es Latinoamérica, identificamos muchas áreas donde hay riesgos políticos, económicos, de contagio de lo que pasa en otros mercados emergentes y con la subida de las tasas de Estados Unidos, se hacen más perceptibles.



Y dentro de este contexto, estamos viendo a Colombia como una oportunidad de lo que puede llegar a ser un país en el cual la función riesgo-beneficio quizás se asemeje un poco más a lo que queremos encontrar, porque vemos perspectivas muy buenas para el país.



¿En dónde están las oportunidades con estos riesgos comerciales?



Estamos en un ambiente de comercio exterior más transaccional y no tan de acuerdos. En un TLC como el de Estados Unidos, no se tiene la certidumbre de que si bien es por 15 a 20 años, que en dos años quieran cambiar las reglas de juego.



Si estas son las nuevas reglas, Colombia y América Latina en general puede aprender a jugar dentro de ese contexto. Hay que saber cómo enfrentarse a esta realidad más transaccional en la que se vean cuáles son las oportunidades, de reemplazar proveedores que a Estados Unidos no le gustan demasiado, como los de China, Europa y Canadá.



¿Qué oportunidades concretas ven en la región y qué recursos tienen para apoyarlas?



Para que haya un ciclo que vaya más allá de los 'commodities', que han sido el corazón de América Latina, tiene que haber inversiones en infraestructura, educación y en muchas áreas, que si bien hay cosas moviéndose, aún no ha llegado a niveles que permitan verlo diversificado.



Con Colombia vemos la perspectiva de que eso pueda pasar. La estabilidad macroeconómica es un prerrequisito para la inversión a largo plazo, y esta es un prerrequisito para las industrias y las empresas que terminen haciendo el comercio que Bladex terminaría financiando.



¿Colombia ha querido diversificar, pero qué actividades ven más maduras para financiar?



Nuestra perspectiva siempre ha sido compañía por compañía. En términos de enfocarnos en industrias específicas, vamos empresa por empresa. Vemos empresas muy significativas y tenemos 35 clientes muy buenos en Colombia.

Financiamos a entidades financieras y a clientes corporativos, algunos estatales y algunas empresas privadas, así como grupos colombianos que quieren tener operaciones en otros países, como México, con más proximidad al mercado americano.



Nuestra misión es promover el comercio exterior y la integración latinoamericana. En los dos ámbitos tenemos mucho para hacer con compañías colombianas.



¿Cómo ven el papel de la Alianza del Pacífico en esa dinamización del comercio?



Me parece más importante tener integración latinoamericana que cualquier tipo de tratado de libre comercio con otras partes del mundo. Esto porque nos estamos moviendo a una relación más transaccional en el comercio exterior.



¿Cómo hacerlo con Mercosur y la Alianza del Pacífico?



El reto que tenemos como latinoamericanos es ver cómo integramos mejor la región. Está bien que haya distintos bloques de comercio, pero si creamos un mercado libre en Latinoamérica podemos mejorar números que han venido a la baja, porque en los últimos seis años las exportaciones entre países latinoamericanos están cayendo en promedio un 7,9 por ciento anual.



A Estados Unidos siguen creciendo, con Europa están cayendo y con Asia, subiendo. Latinoamérica no está haciendo un buen trabajo de comercio exterior consigo misma.



Es un reto agilizar eso y tener una postura más transaccional hacia el resto del mundo.



¿Cómo lograrlo con la situación de Venezuela y la devaluación?



No vemos la perspectiva clara de cómo se resuelvan las cosas en Venezuela, pero si podemos llegar a tener acuerdos de libre comercio entre los 19 países con los que hacemos negocio, eso sería un logro muy importante.



¿Qué retos ve para hacer que el volumen de ventas de los exportadores colombianos sea mayor?



La infraestructura es algo que tiene que mejorar. Hay una topografía compleja y la manera de distribuir la logística debería mejorar, tanto con vías, puertos y sistemas ferroviarios.

Es crucial y la buena noticia es que han tenido una moneda estable, han mostrado disciplina fiscal, la balanza comercial está mejorando, la inflación está más o menos controlada. Es un contexto muy positivo para que venga la inversión y eso se haga. Ese contexto es el que nos da el ímpetu para decir que acá tenemos que hacer más.



¿Este año la industria ha reaccionado, pero ven que está siendo exitosa buscando esos nuevos mercados?



Son dos cosas. La regeneración de la actividad industrial, por el aumento de la demanda interna, sí se va a dar. Pero pongamos las cosas en una perspectiva: Colombia ha sido una economía cerrada por muchos años y para competir a nivel global hacen falta niveles de eficiencia muy altos. No creo que todas las industrias estén a la par de eso. Tienen la posibilidad de llegar ahí, pero todavía hay trabajo para hacer.



Desde nuestra perspectiva, es identificar cómo se va a dar ese ciclo y utilizar la mejora en la demanda interna, la capacidad de recaudar fondos a más largo plazo, hacer las inversiones necesarias en infraestructura y mejora de productividad, para crear empresas que puedan competir a nivel global. Independientemente de eso, hay muchas entidades colombianas que ya están a niveles internacionales y esos son nuestros clientes.



¿Qué posibilidades hay para que respalden la exportación de servicios?



Sé que el nivel de educación es muy bueno y conseguir la mano de obra para eso debería ser posible. Es interesante que en las reuniones que se han tenido en la Reserva Federal de Estados Unidos se ha visto que muchos bancos no saben prestar a industrias que no tienen activos tangibles, con garantías reales.



Esas son industrias que desde nuestro negocio no las tocamos en el día a día. Sí las usamos, pero no las financiamos, entonces nuestro nivel de conocimiento no es profundo para responderle eso.

¿Qué tanto cambió su visión Colombia tras el ingreso a la Oecd?



Es un 'check mark' adicional a lo que viene siendo una trayectoria muy buena de disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica y política. En combinación con lo que ha pasado es importante.



