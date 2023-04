Bitcoin superó los 30,000 dólares por primera vez desde junio de 2022, repuntando más del 80 por ciento desde el comienzo del año. El repunte es aún más intenso que una ganancia de casi el 20 por ciento en el Nasdaq 100, con el que Bitcoin ha tendido a moverse en tándem, y rastrea algunas de las pérdidas del token digital desde 2022 luego de una serie de explosiones relacionadas con criptografía.

Sin emabrgo, el Bitcoin ha bajado más del 50 por ciento desde su máximo histórico en noviembre de 2021. "30k es muy significativo tanto por razones técnicas como fundamentales", dijo Mati Greenspan, director ejecutivo de Quantum Economics.



"La resistencia se ha estado acumulando durante tres semanas seguidas y ahora finalmente se ha roto. Esta es la primera vez que cruzamos ese nivel desde el colapso de Terra/Luna y Three Arrows Capital. Básicamente significa que el precio se ha recuperado por completo de Celsius, FTX y la represión regulatoria de EE. UU.".



Sin duda, la industria de la criptografía aún se enfrenta a un escrutinio inmenso.



El intercambio de criptomonedas Coinbase Global Inc. dijo que recibió un aviso de la Comisión de Bolsa y Valores declarando su intención de iniciar una acción de ejecución.



La SEC demandó al magnate de las criptomonedas Justin Sun por presuntamente violar las reglas de valores en un caso que, según Sun, carece de mérito. Y en otros lugares, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. demandó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, y su intercambio de criptomonedas por presuntas violaciones de las regulaciones de derivados, aunque Binance ha dicho que no está de acuerdo con muchas de las caracterizaciones de la agencia.



Pero incluso con los contratiempos, el repunte de Bitcoin ha cobrado fuerza durante el último mes tras el colapso de tres bancos estadounidenses, que revivió la narrativa entre Bitcoin dice que el token ofrece una alternativa más atractiva a las finanzas tradicionales.



Además, los analistas dicen que una caída en la liquidez a un mínimo de 10 meses, luego de que los creadores de mercado perdieran el acceso a los rieles bancarios estadounidenses proporcionados por Silvergate Capital Corp. y Signature Bank, también podría explicar el repunte, al menos en parte.



Con un volumen de negociación más bajo, los cambios de precios pueden parecer más dramáticos.



"Los libros de pedidos son escasos y la actividad comercial está deprimida", dijo Strahinja Savic, directora de datos y análisis de FRNT Financial. "Bajo estas circunstancias, es posible que veamos una acción del precio que sea difícil de atribuir a una sola razón", agregó

