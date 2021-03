Las gabelas tributarias que recomendaron quitarles a las empresas

La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que este miércoles presentó al país el informe con las recomendaciones que serán uno de los insumos principales para la reforma fiscal que se avecina, detalló los beneficios en el impuesto de renta de las empresas que se deben mantener, reformar y revisar.

Los encargados de hacer estas recomendaciones dividieron el tema en cuatro categorías: la primera es para aquellos aspectos sobre los que no se recomienda ninguna reforma, por lo menos a corto plazo; la segunda categoría corresponde a aquellos para los que se consideró que una reforma es conveniente para bajarlos o eliminarlos; en la tercera están aquellos para los que una reforma puede ser posible con el tiempo, condicionada por la implementación de reformas acompañantes, y en el cuarto grupo se ubicaron aquellos sobre los que No hay claridad sobre si debe reformarse o no.Estos son los beneficios enunciado en el documento 225 páginas, en cada categoría.

No reformar

- Dividendos no gravados



- Deducción por depreciación acelerada para fines fiscales



-Impuestos pagados en el extranjero



-Regímenes especiales para entidades sin ánimo de lucro Régimen CHC

Para reformar

- Deducción de donaciones superiores al valor de la donación



- Tarifas reducidas del impuesto de renta (particularmente la tarifa del 9%)



- Descuentos tributarios por donaciones



- Regímenes especiales para entidades sin ánimo de lucro (particularmente la tarifa del impuesto de renta reducida del 20 % que aplique)



- Regímenes especiales para ZOMAC y ZESE y Construcción

Reforma condicionada

Rentas exentas para:

- Ingresos no constitutivos de renta: Venta no sustancial de acciones



- Beneficios de la Economía Naranja



- Beneficios del sector agrícola



- Beneficios de plantaciones



- Beneficios del sector de energías renovables

Costos deducibles

- Gravamen a los movimientos financieros



- Tarifas reducidas del impuesto de renta, particularmente la tarifa del 27 por ciento

Descuentos tributarios

- IVA sobre inversión en activos fijos Impuesto de Industria y Comercio



- Regímenes especiales



- Régimen de Mega Inversiones

Reglas especiales para determinar rentas gravables

- Sector bancario y de seguros, construcción, transporte internacional, estaciones de servicio

Sin claridad sobre reforma

- Rentas exentas de fondos de pensiones



- Costos deducibles del Impuesto predial

-Tarifas reducidas: Sobretasa para el sector financiero

- Otros descuentos del impuesto de renta

