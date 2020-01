Beneficio de economía naranja es para ventas de hasta $ 2.700 millones

El beneficio de 7 años de exención en impuesto de renta para empresas de la economía naranja será para empresas que facturen menos de 2.700 millones de pesos al año. Por una transcripción errónea, este viernes se publicó en este diario que era para más de esa cifra.



De acuerdo con el viceministro de Economía Naranja, Felipe Buitrago, se espera que el decreto reglamentario para dicho beneficio estaría en la primera semana de febrero.

El límite está hasta 2.700 millones de pesos en ventas anuales, excepto para la producción cinematográfica (audiovisuales).

En la entrevista, Buitrago explica por qué las empresas que quieran acceder a los beneficios no pueden tener la cultura como actividad adicional: “La economía naranja no es para los toderos”, dijo, al señalar que la norma es para quienes tienen un compromiso directo con esas actividades.



(Le puede interesar: ‘El beneficio a la economía naranja no es un subsidio’: viceministro)



Al tratarse de un beneficio muy generoso, es necesario ser selectivos, dice el funcionario, pues no es un subsidio sino “un compromiso entre el emprendedor y la sociedad de ayudar a crecer la economía del país a través de la cultura”.



Buitrago explica que en la nueva Ley de Crecimiento quedó todo igual a la anterior Ley de Financiamiento, excepto que “a las 26 industrias creativas, más turismo cultural, se les suma una nueva actividad (la número 28), y es la de recreación y deporte”.



(Además: Inversión en economía naranja será de $ 2 billones en el 2020)



Buitrago destacó que se ve más actividad en economía naranja y que, según las estadísticas de Confecámaras, comparando el primer semestre del 2018 con el primer semestre del 2019, la creación de empresas en ese sector creció casi un 10 por ciento. “Es claro –dijo– el efecto de los 70 programas que impulsan la economía naranja desde cada institucionalidad”.



Comentó que hubo una primera etapa de aprobaciones de aspirantes a los beneficios con 188 empresas que cumplían las exigencias y 80 que aceptaron las condiciones. “Me hubiera gustado ver unas 300 en esta primera cohorte”, dijo.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS