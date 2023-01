Aunque inicialmente no quería dejar el cargo, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, decidió finalmente presentar su carta de renuncia, tal como se lo pidió la ministra Irene Vélez hace unas semanas.



Si no lo hacía, una de las alternativas que se estaban contemplando al interior de la entidad era declararla insubsistente, de acuerdo con información conocida por EL TIEMPO.



Este es el desenlace de la mala relación que mantenían las dos funcionarias desde hace un tiempo y que ya era evidente, no sólo dentro del Ministerio sino en el sector energético.



Belizza Ruiz solo duró en el cargo cuatro meses, ya que se posesionó el 6 de septiembre, un mes después del arranque del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de años de trayectoria en el tema energético.



Llegó al Viceministerio de Energía por decisión de la propia ministra Vélez, quien eligió su hoja de vida entre otras más que le presentaron. Es ingeniera electricista de la Universidad Nacional y tiene una maestría y doctorado en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adicionalmente, cuenta con tres posdoctorados en energías renovables de esta misma institución mexicana.

Su nombramiento se dio luego de un primer mes con algunas declaraciones polémicas de la ministra Vélez, especialmente en relación con la continuidad de la actividad minero energética en el país. En un inicio, Ruiz llegó a respaldarla en su posición de no permitir la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos.



Incluso, en octubre de 2022, durante el Congreso de Naturgas, dijo una frase que no fue bien recibida por los petroleros: "No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé qué parte de esa frase no han entendido", afirmó.



Fuentes consultadas también aseguraron que la tensión comenzó porque las funcionarias tienen posiciones diferentes frente a ciertos temas, entre ellos asuntos relacionados con la regulación. Además, en varias ocasiones la Viceministra hizo caso omiso a las órdenes de Vélez y tomó decisiones sin consultarle.



A pesar de ello, empresarios del sector reconocen que Belizza Ruiz era más cercana al sector eléctrico y entendía su operación. Por lo tanto, les generaba tranquilidad contar con una viceministra que conociera los temas que tenía a su cargo, aunque no solo eran de energía eléctrica sino de hidrocarburos y combustibles líquidos.



Ahora que se confirmó que dejará el cargo, fuentes consultadas consideran que su renuncia significa empezar de cero y genera una gran incertidumbre, aún más cuando hay varios temas importantes que se estaban definiendo como, por ejemplo, lo que se incluirá del sector en el Plan Nacional de Desarrollo y la hoja de ruta para transición energética, que se espera conocer en mayo próximo.



Los gremios esperan que llegue al cargo una persona que conozca los sectores de hidrocarburos y energía.



El Ministerio de Minas y Energía aseguró que la salida de la viceministra de Energía y otros cambios que se están haciendo en cargos directivos y de coordinación hacen parte de "los procesos de ajuste definidos para acelerar la transición energética y lograr el diseño de su hoja de ruta".