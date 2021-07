BCE da luz verde al proyecto para la creación de un euro digital

El Banco Central Europeo (BCE) dio este miércoles un importante paso hacia la creación de un euro digital, al aprobar una "fase de investigación" que podría conducir a la implementación de una moneda virtual a mediados de la década.



La próxima fase durará 24 meses y su objetivo es abordar cuestiones clave sobre el diseño y la distribución, dijo el BCE en un comunicado. También señaló que la decisión "no prejuzgará ninguna decisión futura sobre la posible emisión de un euro digital, que solo llegará más tarde. En cualquier caso, un euro digital complementaría el efectivo, no lo reemplazaría".



La presidenta Christine Lagarde se mostró entusiasmada con la idea de una moneda digital del banco central, y el BCE advirtió que de no implementarla podría socavar la autonomía monetaria del bloque a medida que los proveedores de pagos, como los gigantes tecnológicos extranjeros, vayan ganando terreno.



Si el BCE termina por adoptar una moneda virtual, probablemente seguirá los pasos de China, donde se han iniciado pruebas en varias ciudades. Las islas del Caribe oriental que comparten un banco central, como Granada y San Cristóbal y Nieves, ya han lanzado sus propias versiones. La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra están evaluando las posibilidades para sus economías.



Las posibles características de un euro digital ya se están cristalizando, con investigaciones y comentarios oficiales que describen un sistema de pago rápido, fácil de usar y seguro. Para Lagarde, que ha arremetido contra las criptomonedas privadas, es fundamental que ofrezca una alternativa al bitcoin y a sus pares.



"Han pasado nueve meses desde que publicamos nuestro informe sobre un euro digital. En ese tiempo, hemos llevado a cabo nuevos análisis, hemos solicitado la opinión de ciudadanos y profesionales y hemos realizado algunos experimentos, con resultados alentadores", dijo Lagarde en un comunicado.



"Todo esto nos ha llevado a decidir dar un paso adelante y poner en marcha el proyecto del euro digital". No es dinero en efectivo El sitio web del BCE dice que un euro digital sería "como los billetes, pero digital".



En realidad, una característica clave de los billetes y monedas --la capacidad de realizar pagos que son simultáneamente anónimos y fuera de internet-- será difícil de replicar.

Riksbank de Suecia señaló en un informe este año que las monedas digitales tendrán que ser verificadas por un libro de contabilidad remoto para evitar falsificaciones, comprometiendo el anonimato.



El BCE parece haberlo reconocido, al afirmar en un informe el año pasado que "el Eurosistema sería el más indicado para ganarse la confianza de los ciudadanos europeos en una herramienta de pago fuera de internet", y que "habría que descartar el anonimato".



Sin embargo, vio margen para un enfoque "selectivo" de la privacidad. El sistema podría permitir la ejecución de ciertos tipos de transacciones sin registrar la identidad del pagador y del beneficiario.



BLOOMBERG