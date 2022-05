Bavaria comenzó la sexta edición Global Management Trainee, su exitoso programa de formación de jóvenes talento, para convertirse en los próximos líderes de esta compañía.



La iniciativa vincula a los jóvenes a la empresa con un contrato a término indefinido. Allí las promesas en liderazgo rotan por diferentes áreas de la empresa durante un año.

Eliana Voldman, vicepresidente de talento de Bavaria, aseguró: “En Bavaria creemos y le apostamos a los jóvenes talentos del país, convencidos de su importancia para la construcción compartida de futuro. Somos conscientes de la relevancia que representan los primeros años de trabajo y es por esto que desarrollamos programas como el Global Management Trainee, que fortalece sus habilidades de liderazgo, proporcionándoles una visión integral de las diferentes áreas del negocio, para formarse y crecer en nuestra compañía”.



A la fecha y desde el 2017 más de 30 jóvenes entre los 22 y 27 años han pasado por el programa (ellos cuentan con máximo 2 años de experiencia laboral y una segunda lengua)



Si quiere saber más sobre las inscripciones a este programa, puede consultar aquí. Estarán abiertas hasta el 26 de mayo de 2022.

¿Qué ofrece el programa?

- Rotación por un año por diferentes áreas de la compañía.



- Aprendizaje One on One.



- Oportunidad de liderar su propio proyecto.

¿Cómo es el proceso de selección?

- Inscripción.



- Prescreening questions.



- Charla con Bavaria.



- Pruebas de inglés escrito + oral.



- Prueba cognisses + video.



- Bussiness game.



- Panel final.



- Inicio de programa (agosto)

