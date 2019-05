Las frases más memorables que dejó Obama tras su paso por Colombia

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, participó este martes en el congreso empresarial EXMA 2019, en Bogotá, y dejó varias frases para el recuerdo.



La intervención de Obama en el Movistar Arena duró una hora y en ella habló educación, racismo, paz, la participación de la mujer en la política y hasta de Gabriel García Márquez.

EL TIEMPO le cuenta las frases más destacadas del exmandatario durante su discurso:

Educación

- "Como Nación, lo más poderoso que puede hacer Colombia es educar a sus niños. Hay que invertir en educación pública y en infraestructura educativa. La mitad del talento de los jóvenes se pierde por falta de infraestructura".



- "Es vital que la educación se reinvente, pues no todas las carreras deben ser de cuatro o cinco años. Si algún joven quiere empezar su propia empresa antes, debemos impulsarlos a hacerlo".



- "Un país tiene que invertir en educación. En Colombia y América Latina se invierte muy poco en educación".

Presentación de Barack Obama en el EXMA 2019. Foto: EL TIEMPO

La mujer

- "Si en tu vida o familia no muestras un respeto absoluto hacia la mujer vas a fracasar. Es claro que las organizaciones con suficientes mujeres en la junta se desempeñan mejor que sus competencias. Siempre tuve asesores mujeres quienes me daban una mejor perspectiva de las decisiones que debía tomar".



- "Les digo a mis hijas que no importa cuando las cosas sean difíciles, ni que tanto. Sino que hay que enfrentar esas cosas. Debemos seguir siendo optimistas siempre".

Racismo

- "Colombia debe admitir que hay problemas raciales en el país y en todo América Latina. Hay que reconocer la historia. Acá y en todo el mundo".

Obama habló durante una hora en el Movistar Arena, de Bogotá Foto: EL TIEMPO

Liderazgo

- "Uno hace liderazgo dando ejemplo. No fue un discurso lo que hizo grande a Nelson Mándela, sino que la gente veía que tenía convicciones y hacía sacrificios. Por eso era y es un líder".



- "Si quieren cambiar el mundo o algo, empiecen ahora. Cada día uno se despierta y hay algo que podemos hacer mejor".



- "Siempre hay algo que podemos ajustar, a alguien que podemos tratar mejor u algún aporte que podemos a hacer a nuestra comunidad".



- "Empiecen el cambio ya y, si lo hacen, les prometo que podrán cambiar a Colombia y al mundo".- "Piensen en lo que les apasiona e inviertan toda su pasión y esfuerzo en eso".

Uno de los temas que más tocó Obama fue el de hacer cambios importantes que impacten a las sociedades. Foto: EL TIEMPO

García Márquez

- "Fue gratificante cuando el novelista García Márquez fue como invitado a la Casa Blanca y me regaló 'Cien años de soledad'. Me firmó el libro con 'cien años de amistad'".- "Nunca había venido a Colombia y aún así, debido a 'Cien años de soledad', García Márquez le habló a mi espíritu y mi alma".

Cambio climático

- "Cuando pienso en el mundo del futuro para mis hijas quiero un mundo donde tomemos en serio el cambio climático. No podemos escapar de esa realidad. La ciencia lo confirma".

Economía

- "Si se quiere empezar un negocio no se tiene que sobornar. Hay que crear un entorno adecuado para los emprendedores y las nuevas ideas, de tal modo que tengan éxito".



- "El mercado sólo funciona si hay buen gobierno y estructuras. Si no hay carreteras buenas o aeropuertos, electricidad, entre otras cosas, todo eso afecta a las empresas y a la economía de un país".



Redacción APP