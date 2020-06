Estos son los horarios de los bancos para esta semana de junio

Los bancos se han visto obligados a modificar su sistema de atención presencial a causa del coronavirus. Estas entidades hacen parte de la nueva lista que, según el Gobierno, puede empezar a operar desde esta semana de manera presencial. Algunas de ellas han cambiado la forma de atención basadas en las recomendaciones que emitió la Superintendencia Financiera sobre no abrir más del 85 por ciento de las sucursales. Por ahora, el país país continúa en aislamiento obligatorio hasta el 1 de julio.

Bancolombia

La gran mayoría de sedes de este banco atienden de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. También tienen un horario especial para los pensionados que va de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Tenga en cuenta que los horarios de atención de Bancolombia cambian de acuerdo con la población y el lugar donde se encuentra la sucursal. Aquí puede ver los horarios específicos de atención.



La entidad hace énfasis en que las transacciones más comunes y usadas por la mayoría de los clientes están disponibles en la Sucursal Virtual Personas, App Personas, Ahorro a la Mano, Nequi, App Pyme, Sucursal Virtual Pyme, Sucursal Virtual Empresas y App Empresas. Esto con el fin de evitar aglomeraciones en los establecimientos.(Lea también: La historia del destacado profesor español que ahora vive en la calle)

Banco de Bogotá

Este banco atenderán de 8:00 a.m. a 11:30 a.m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. y ya cuenta con horario de atención extendido entre semana pero no prestará el servicio los sábados, domingos ni festivos. A través de su página web y líneas telefónicas se pueden hacer transacciones como el pago de tarjetas de crédito.



Esta entidad aclara que todos sus cajeros están funcionando. Además los usuarios tendrán tres transacciones adicionales gratis y todas las consultas sin costo. También podrán transferir plata con la opción “retiro sin tarjeta”. Para mayor infomración sobre estos servicios haga clic aquí.

BBVA

El horario de este banco durante la semana del 1 al 7 de junio será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Este banco cuenta con la opción de realizar giros o transacciones a otras entidades financieras de manera gratuita. Para verificar el listado de oficinas y horarios puntuales haga clic aquí.



En su pagina web la entidad aclara que no contaran con horario extendido ningún día de la semana e invitan a los usuarios a verificar el punto más cercano si realmente necesitan salir de la casa. Adicionalmente los clientes de este banco tienen disponibles cuatro canales 24/7 :BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash móvil (empresas) y BBVA net cash (empresas). Para más información haga clic aquí.

Davivienda

Los horarios que tendrá esta entidad bancaria durante esta semana son de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. A través de un comunicado la entidad dijo que ha incrementado las medidas de bioseguridad en sus oficinas para cuidar la salud de sus clientes y evitar al máximo el nivel de contagio.



Más de 300 oficinas están abiertas al público en todo el país. Para ver toda la información a cerca de horarios y medidas que este banco implementó debido a la pandemia haga clic aquí.

AV Villas

AV Villas ha dispuesto que su red de oficinas atienda de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Haga clic aquí para verificar el horario concreto de las sucursales del país.



La entidad invita a la ciudadanía a no salir de la casa si no es estrictamente necesario recordándo a sus usuarios las plataformas virtuales para hacer transacciones financieras con las que cuentan: AV Villas app y AV villas.com.co, Centro de pagos virtual, Aval pay center, y Contact center. Para más información sobre estas plataformas haca clic aquí.



(Le puede interesar: Devolución de IVA y renta: qué está pasando con las demoras)



Hasta la fecha Colombia cuenta con 29.383 casos de coronavirus y 939 muertes.

Tendencias EL TIEMPO