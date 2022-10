Aunque Colombia, como todos los países del mundo, tiene mucho por mejorar en infraestructura, el país va por una ruta correcta que debe ser fortalecida, especialmente en comunicación y conectividad de las regiones, para cerrar brechas y reducir, por esta vía, la conflictividad.



Esa fue una de las principales conclusiones que tuvo, al término de una visita al país, el vicepresidente de Infraestructura del Banco Mundial, Riccardo Puliti, quien llama a trabajar de forma más intensa en la planeación de nuevos proyectos de alto impacto, como ferrocarriles y vías terciarias, para que desde el capital crezca el apetito por financiarlos, porque el entorno global mantiene nerviosos a los inversionistas.



El vicepresidente de infraestructura del Banco Mundial, Riccardo Puliti en entrevista con El Tiempo. Foto: César Melgarejo

¿Cuál fue el motivo de su reciente visita al país?

Fui nombrado vicepresidente global de todas las infraestructuras, transporte, energéticas, digitales y de paternariados público-privados, hace un año. Tuvimos problemas para viajar por la pandemia, pero quise venir a Colombia porque encuentro que es uno de los laboratorios globales más importantes en términos de desarrollo de todo tipo de infraestructuras, donde se han creado unos marcos muy importantes.



Por ejemplo, el marco estratégico sobre la multimodalidad, que no es que se encuentre muy fácilmente en todos los países. Era muy importante ver lo que se ha logrado y lo que es el pensamiento del sector privado y del Gobierno, en un momento de transición energética.



¿Qué impresión se llevó?

He trabajado en casi todas las regiones del mundo y Colombia es un país que tiene una visión muy clara sobre unas infraestructuras que son sostenibles, asequibles, que están en el contexto de transición energética, y no es tan sencillo encontrar eso.



¿Cómo ser eficientes en materia férrea y aeroportuaria?

En concesiones viales y puertos, Colombia ha hecho unos trabajos muy importantes. Habría que mirar en el ferrocarril, cuál es su valor desde el punto de vista económico, social, financiero y técnico, porque es un país muy variado entre montañas, altiplanos y con dos océanos, algo bastante complejo. Hay un conocimiento técnico, financiero, económico y social global que Colombia no tendría problema en acudir a recibir. El Banco Mundial estará muy feliz de ayudar a Colombia con todo nuestro conocimiento global. Es importante que el banco global ayude a esta transferencia de conocimientos de un lado y otro.

¿Cómo puede el Banco Mundial ayudar a que lleguen más financiadores internacionales?

Llevo 35 años trabajando en financiación de infraestructuras. Cerrar un proyecto, sea en Colombia, Canadá o China, siempre es complejo, porque cuando se busca el cierre legal y financiero se busca cómo será el riesgo para todos los actores.

Todo se puede mejorar y el conocimiento que el Banco Mundial tiene de las alianzas públicoprivadas desarrolladas en todos los países está a disposición del gobierno central, local, de las empresas privadas colombianas y realmente de todos.



Este es un momento donde las cosas son un poco más complejas porque acabamos de salir de una pandemia, estamos en una situación geopolítica muy compleja, entonces los mercados de capitales están un poco nerviosos. Lo más importante es tener un marco jurídico legal predecible y consistente, y pienso que el interés de los grandes fondos se podrá tener con mucha facilidad.



El problema del capital, inclusive de inversores institucionales, fondos de pensiones, bancos comerciales, multilaterales, lo que usted quiera, en realidad no es el capital, es la falta de proyectos que sean bancables. Por eso, en el Banco Mundial intentamos trabajar en todo el mundo para que haya más proyectos.

Unas cosas que hemos hablado y en las que hemos prometido que haremos todo lo que se puede hacer son las vías rurales o terciarias. El Banco Mundial estará listo para ayudar en carreteras terciarias.

TWITTER

¿Cómo puede Colombia vender proyectos que realmente generen valor en crecimiento y que sean realmente estratégicos?

El análisis económico técnico, social y financiero de cada infraestructura es la pieza más importante para empezar este trabajo. Las infraestructuras son decisiones de hoy para algo que va a tener un impacto en 30 años. Es necesario que haya un análisis muy riguroso al principio, de forma que se pueda tener la mejor infraestructura posible.



En regiones, ¿cómo lograr victorias tempranas?

Estamos hablando de infraestructuras sostenibles. Habrá unas que tendrán un impacto social muy importante, donde el sector privado no puede o no quiere ir, y habrá otras infraestructuras donde el usuario final pueda pagar en otras zonas. En otros sectores habrá una alianza público-privada.

Hay que evaluar cuál es el impacto. Colombia es un país enorme y no es fácil servir a todas las comunidades. Unas cosas que hemos hablado y en las que hemos prometido que haremos todo lo que se puede hacer son las vías rurales o terciarias, y para mí es superimportante. El Banco Mundial estará listo para ayudar en carreteras terciarias, absolutamente sí.



¿Han estimado cuánta inversión se requerirá?

En tres días no se pueden saber los montos, pero seguramente hay una visión igual muy bien alineada con la necesidad de ayudar con vías terciarias, especialmente las regiones menos favorecidas. Trabajé muchos años en África y me di cuenta de la importancia de la carretera en la comunicación.



En Europa también están las redes transeuropeas, que dibujamos hace 30 años, que eran las carreteras primarias que se iban a enlazar con las secundarias y las terciarias. Cuando se planeen los caminos terciarios hay que planear su mantenimiento, eso es muy importante.



Conectar el país, personas y regiones que además son más bien distintas, es fundamental para crear esta unidad, que generalmente es uno de los factores que evita conflictos sociales.



¿Qué retos tienen las infraestructuras frente al cambio climático?

El cambio climático es el reto de nuestra generación. Estamos desarrollando muchísimas tecnologías para ayudarnos y para combatir el cambio climático. No estamos allí todavía. Son muchísimas tecnologías que todas juntas nos ayudarán a combatir el cambio climático, pero pensar que se pueda tener una o dos tecnologías claves, que ellas solas solucionen esto, no es verdad.



Hemos desarrollado los paneles solares, aprovechamos el viento, y la geotermia la estamos utilizando lo mejor posible. Estamos desarrollando baterías para que los renovables intermitentes se puedan integrar mejor en la red nacional de electricidad. Estamos hablando de hidrógeno azul y verde y pensando cómo desarrollar una energía limpia que se pueda transportar. Estamos empezando, no hay un mercado aún, pero lo habrá en 10 años y hay que trabajar en ello. También con la captura de carbono.



¿Cuáles son los retos de los países en la digitalización?

Es otro tema que está muy cerca de nuestro corazón y me parece casi un derecho de las comunidades. Lo hemos visto durante la pandemia, cuando no hemos podido salir de casa quien estaba digitalizado de una forma asequible y sostenible ha podido vivir mejor. La conectividad es el transporte, la energía, la digitalización, porque todo esto junto lleva a la educación de la población y a la sanidad.



¿Cómo cerrar las brechas?

Es un problema de inversión, inversión e inversión, y darse cuenta del papel que juega la digitalización en el desarrollo de los países y en el desarrollo humano. Tenemos estudios sobre este tema, de los niños que han podido continuar sus clases a través del medio virtual y los niños que no han podido. Es absolutamente necesario tener una digitalización del país, lo mayor posible, y también es necesario formar el talento, porque es necesario tener personas que entiendan cómo se utiliza.



¿Cómo avanzar ahora en infraestructura en el contexto de alta inflación?

¿Quién se esperaba la pandemia? ¿Quién esperaba que después de 70 años de paz hubiera guerra en Europa? Estamos en una situación desde el punto de vista energético bastante complicada y es la dependencia de Europa con un solo proveedor de gas. Los europeos tienen un poder adquisitivo alto, y pueden pagar precios más altos, pero esto se va hacia la inflación del gas, pero va también la inflación hacia materiales, componentes, paneles solares, turbinas, porque hay un problema de seguridad energética y es un problema de asequibilidad. A esto hay que añadir que muchas de las cadenas de suministro están muy revueltas, no hay suficientes barcos, no funcionan todos los se quedaban fuera porque no podían entrar a los puertos. Veo que este problema será de tres a cuatro años.



¿Se puede reemplazar a China en suministro?

Habría que hablar juntos sobre el canal de suministros. Es decir, mirar cuáles son los bloques que han hecho que estemos en esta situación, cómo se puede solucionar, si hay que construir más barcos, construir barcos distintos o puertos distintos. Si se pueden utilizar otras formas de transporte en el continente euroasiático o también en América Latina.



¿Cómo acelerar en el país la infraestructura de movilidad eléctrica?

He visto a muchísimas personas que van y vienen en bicicleta, tanto como en Washington o Londres, y no es que haya muchas ciudades en eso. Veo todo el trabajo que se está haciendo ahora con las líneas de metro que son sostenibles y son limpias. Vi el éxito del TransMilenio, y me quedé asombrado de que es supereficiente. Todo se puede hacer mejor, pero veo un país que tiene una visión de sostenibilidad y de conectividad.



Omar Gerardo Ahumada Rojas

Subeditor de Economía y Negocios

@Omarahu