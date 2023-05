La caída en la variación anual de la inflación en abril a niveles del 12,82 por ciento, similar al de noviembre del año pasado, no solo rompe la tendencia alcista en el costo de vida de los colombianos que se traía desde hace dos años, sino que allana el camino para que la junta directiva del Banco de la República, en su próxima reunión de política monetaria, le ponga fin a la serie de 14 alzas seguidas, desde septiembre del 2020, de su tasa de interés y que hoy se encuentra en 13,25 por ciento.



Lo dice no solo Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda, sino también lo ven probable varios analistas del mercado, quienes consideran que la inflación de abril puede ser una señal clara del rompimiento de la senda de crecimiento de la inflación, con lo cual al cierre del 2023 puede estar rondando el 9 por ciento.



"Es importante recordar que la Junta de mayo no tocará la tasa de intervención y se volverá a revisar en la reunión de junio cuando tengamos un otro adicional de inflación. Creo seriamente que la senda de crecimiento de la tasa de ustedes terminó. Pero la Junta del Banco es independiente, yo allá soy solo un voto", dijo Bonilla.



Si bien desde diciembre del año pasado el Banco de la República ha disminuido el ritmo con el que incrementa su tasa de intervención, entre mayo y agosto la ajustó en 1,25 por ciento en dos ocasiones, en su más reciente reunión de junta el alza solo fue de un cuarto de punto, dejándola en 13,25 por ciento, nivel que en opinión de algunos analistas puede ser el máximo dado el giro que puede estar dando la inflación en el país, lo que ayudará a atenuar las expectativas del mercado.



"Dado que la inflación ha tocado techo y que es probable que las expectativas de inflación sigan corrigiéndose a la baja, esperamos que la junta directiva del banco de la República mantenga la tasa de política monetaria en 13,25 por ciento en las próximas reuniones", señala Carolina Monzón, directora de análisis Económico del Banco Itaú.



En el mismo sentido se pronunció Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, quien considera que el ciclo alcista de tasas del Banco de la República llegó a su fin en abril.



También en el Grupo Bancolombia prevén un escenario de estabilidad hacia adelante en materia de tasa del Emisor. "consideramos que el aumento de tasa de abril

fue el último de este ciclo de ajuste monetario", precisaron.



En Emisor dejará quieta su tasa "por la mayor cantidad de meses posible mientras que la inflación comienza a tener un solo dígito, esto se presentaría alrededor de octubre y ahí seguramente el Banco de la República podrá comenzar a bajar la tasa de interés", dijo por su parte Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria.