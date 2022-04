Con el objetivo de contener el incremento de precios, sobre todo el que se viene presentando en los alimentos, la junta directiva del Banco de la República incrementó en 100 puntos básicos la tasa de política monetaria hasta el 5 por ciento, en una decisión por mayoría de 5 miembros a favor y 2 en contra.



Este aumento hace parte del ciclo de alzas que comenzó el Emisor en septiembre del año pasado, tras un año en que los tipos de interés se mantuvieron inalterados en 1,75 por ciento. Desde esa fecha a hoy, la subida ha sido de 325 puntos básicos. Y ahora con el nivel de 5 por ciento las tasas ya están tan altas como en octubre del 2017.



La inflación registró en febrero una variación anual de 8,01 por ciento, dentro de la cual se destaca el rubro de los alimentos, cuyo incremento anual fue de 23,3 por ciento. Además, la inflación sin alimentos ni regulados aumentó de 2,49 por ciento en diciembre 2021 a 4,11 por ciento anual en febrero.

La inflación registró en febrero una variación anual de 8,01 por ciento, dentro de la cual se destaca el rubro de los alimentos, cuyo incremento anual fue de 23,3 por ciento

“Esta decisión se toma para proteger la capacidad adquisitiva de los colombianos, que es muy importante para garantizar un ingreso real suficiente que permita también un buen comportamiento de la demanda”, indicó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.



Si la inflación continúa sorprendiendo al alza, los analistas esperan que este ciclo alcista de tasas continúe. Según Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, el Banco de la República continuará su senda de incremento de tasas en los próximos meses con al menos 100 puntos básicos en la reunión de abril y dice que el escenario más probable seguirá siendo el de llevar la tasa a niveles de entre el 7,5 y 8,0 por ciento para julio.



Para el cierre de año, Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, también espera que las tasas se ubiquen en 7,5 por ciento. “Esto se da porque la inflación ha venido subiendo muchísimo, pero adicionalmente porque, por lo menos hasta ahora, lo que nos están mostrando en números hasta febrero es que la economía sigue teniendo inercia y creciendo de manera saludable, mientras que el desempleo ha venido cayendo de manera importante”, explicó.



Adicionalmente, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, dijo que por el momento esperan un proceso de moderación de los precios de alimentos a partir de mayo. Sin embargo, alertó de que la invasión de Rusia a Ucrania podría intensificar las presiones alcistas sobre los precios internacionales de algunos bienes e insumos agrícolas, la energía y el petróleo.



“La incertidumbre es muy grande. La situación geopolítica afecta y podría tener impactos adicionales. En este contexto, las diferentes medidas de expectativas de inflación han continuado en aumento. En el caso de los analistas económicos, la encuesta mensual del Banco de la República mostró que esperan una inflación total de 6,4 por ciento para el 2022 y de 3,8 por ciento para el 2023”, sostuvo.



Hace unos días, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, advirtió que la normalización de las tasas de interés debe ser “prudente” para no afectar al empleo y la producción.



“Colombia no se podría dar el lujo en este momento, cuando tenemos unas tasas de inflación relativamente altas, de además estar expuesto a una caída en la producción”, resaltó.



Respecto al crecimiento, el Banco resaltó que los indicadores disponibles de la actividad económica muestran un buen desempeño en lo corrido del año. Por ello revisó al alza el pronóstico del PIB para el 2022 de 4,3 por ciento a 4,7 por ciento.



“El indicador de seguimiento económico (ISE) para enero señaló un crecimiento anual del 7,8 por ciento. La encuesta mensual de industria y comercio mostró que la actividad manufacturera presentó en enero un crecimiento anual del 15,1 por ciento, y las ventas reales del comercio minorista se incrementaron en 20,9 por ciento”, expresó el gerente.



De otra parte, destacaron que la tasa de desempleo bajó de 15,1 por ciento en febrero de 2021 a 12,9 por ciento en febrero de este año.



Impacto en los créditos

Con esta decisión, en los próximos meses también se podría ver un aumento de las tasas de los nuevos créditos que tomen los colombianos y las empresas, como parte del efecto natural de transmisión del fuerte ajuste en la tasa de intervención.



No obstante, el gerente Villar dijo que están viendo un buen dinamismo en el otorgamiento de créditos. “El ritmo de crecimiento de la cartera es de doble dígito, y en todos los tipos de créditos (consumo, comercial, hipotecario...) se observa una aceleración de créditos en los últimos tres meses. En ese sentido, no hay una preocupación por la interrupción de este proceso. Al contrario, vemos que estamos saliendo de la crisis con un sistema financiero fortalecido”, afirmó.

Tasa de usura de 28,58 %

La Superintendencia Financiera también reveló que la tasa de usura para abril subió a 28,58 por ciento para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.



Así las cosas, pueden incurrir en el delito de usura quienes reciban o cobren, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda ese tope certificado por la Superintendencia Financiera.

'Que estas medidas no terminen afectando el crecimiento': Duque

Presidente Iván Duque.

El presidente Duque señaló que la situación de inflación que se vive es compleja y dijo que, en ese sentido, lo que se debe determinar es cómo se va a lograr reducir la presión inflacionaria sin que las medidas terminen afectando el crecimiento económico.



El presidente afirmó, además, que si bien el Banco tiene unas herramientas, hay que ser claros que lo que está generando esta inflación internacional no son causas internas.



“Las decisiones que se tomen por parte del Banco de la República tienen que garantizar que el crecimiento de nuestra economía no se disminuya”, aseguró el presidente Duque desde Ibagué.



“Mi invitación es a que estas medidas no terminen afectando el crecimiento de nuestra economía”, dijo Duque.

