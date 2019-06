Banco de la República no ha estudiado reducir la tasa de intervención

El Banco de la República mantuvo sin cambios, por decimotercera vez consecutiva, su tasa de interés, la cual sigue en 4,25 por ciento, dijo el gerente del Emisor, Juan José Echavarría.



Los economistas habían bajado sus pronósticos de aumento de la tasa de interés cuando la recuperación de Colombia comenzó a perder fuerza y el desempleo, a aumentar, mientras la inflación seguía siendo baja.

Los analistas encuestados por el banco central ahora esperan que el ajuste monetario se retrase hasta marzo del 2020, mientras que hace un mes pronosticaban un aumento de la tasa a partir de octubre.

Echavarría subrayó que la junta no ha discutido recortes de las tasas de interés ni compartió la opinión de los operadores que apostaban por un recorte en septiembre.

En este sentido, el Emisor señaló que la junta ponderó factores como el hecho de que el promedio de las medidas de inflación básica (2,92 por ciento) se mantuvo por debajo de la meta, en tanto que el índice de precios al consumidor (IPC) se situó en 3,31 por ciento.

Impacto sin calcular aún

Pero según el gerente del Emisor, está previsto que la grave situación en la vía al Llano “va a afectar (la inflación), pero no lo hemos cuantificado. La mayoría de proyecciones del equipo técnico hablan de un precio de alimentos que va subiendo, aunque no es algo muy preocupante. Aunque antes se veían alzas de entre 0 y 1,9 por ciento máximo, ahora se proyecta que vayan hasta el 4 por ciento; pero todos los choques que se piensan son transitorios”.



Por el lado del crecimiento del primer trimestre, la junta reiteró que fue más bajo de lo estimado, aunque las nuevas cifras sugieren que la economía será más dinámica en el segundo trimestre, según su vaticinio.



Sin embargo, tras el debate reciente con el Gobierno por el estancamiento de la economía en el primer trimestre frente al último trimestre del 2018, el cual ya fue superado, Echavarría no dio ningún estimativo nuevo de crecimiento, aunque aseguró que el equipo técnico del Banco mantiene su pronóstico de 3,5 por ciento para el año.

ECONOMÍA