Pese al llamado de los gremios y del propio presidente Gustavo Petro, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 13,25 por ciento.



Cinco directores votaron a favor de esta decisión y dos lo hicieron por un recorte de 25 puntos básicos.



En su mayoría, la Junta consideró que con la información disponible no es prudente todavía iniciar un proceso de reducción de las tasas de interés, cuya sostenibilidad en el tiempo enfrentaría riesgos importantes.



Hay que recordar que con el objetivo de atajar la alta inflación, el Banco de la República inició un ciclo de alza de tasas de interés desde septiembre del 2020, cuando los tipos estaban en 1,75 por ciento.



Desde entonces a hoy las tasas han subido 1.150 puntos básicos hasta el 13,25 por ciento actual.

La inflación de agosto se ubica en 11,43 por ciento anual. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO - Andrea Moreno. EL TIEMPO

¿Qué tuvieron en cuenta?

En su discusión de política, la Junta del Emisor tuvo en cuenta los siguientes elementos:



- La inflación total en agosto fue de 0,7 %, por encima del 0,5 % esperado por el equipo técnico y el mercado. En términos anuales la inflación total se ubicó en 11,4 %, descendiendo por quinto mes consecutivo y la inflación básica (sin alimentos ni regulados) se redujo por segundo mes, llegando a 9,9 %.

- A pesar de la reducción de la inflación anual, Leonardo Villar, gerente del Emisor, dice que su nivel se mantuvo alto y alejado de la meta.



"Las expectativas de inflación registraron ligeras variaciones. En el caso de los analistas, sus expectativas aumentaron a 5 % para finales de 2024. Las expectativas que se extraen de los mercados financieros también aumentaron entre agosto y septiembre", explicó.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República Foto: Cortesía Banco de la República

- Los indicadores muestran que la economía continúa desacelerándose. Sin embargo, en el agregado la actividad económica se mantiene en niveles superiores a los que se observarían de haberse mantenido la tendencia de crecimiento previa a la pandemia. Estos elevados niveles de actividad han estado acompañados de dinamismo en el mercado laboral, el cual sigue registrando crecimientos de la ocupación y tasas de desempleo inferiores a las de los últimos cinco años.



"La Junta subraya que una inflación alta genera elevados costos para la economía en términos de crecimiento y equidad, y dificulta el financiamiento a largo plazo para los sectores público y privado. Adicionalmente, introduce distorsiones en la asignación de recursos y genera redistribuciones en contra de los estratos de ingresos bajos de la población", sostuvo Villar.



A su turno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, resaltó que después de varios meses esta fue una decisión no unánime y que desde el Gobierno siguen preocupados de crear las condiciones para la reactivación de la economía.



"El segundo trimestre mostró una tasa de crecimiento de 0,3 por ciento y esperamos que en el tercero y cuarto recuperemos la senda de crecimiento e insistimos que es importante generar cierres financieros para varias obras viales, civiles, y para procesos de construcción de vivienda que son los que permiten reactivar la economía. Quedamos pendientes del dato de inflación, para ver si por sexto mes tenemos una tendencia descendente", dijo.

Llamado a bajar las tasas

Con el objetivo de dar un impulso a la economía, han sido varias las voces que han pedido al Banco de la República, entidad independiente, que empiece ya a bajar las tasas de interés.



De hecho, el propio Presidente dijo hoy mismo antes de iniciar la reunión que es hora de bajar las tasas para poder hacer crecer la economía, la producción y la justicia social.

Acompaño al empresariado colombiano en su propuesta de empezar a bajar la tasa de interés.



Semanas atrás, la banca representada por Asobancaria, la industria por la Andi y el ministerio de Hacienda hicieron lo propio y le solicitaron al banco comenzar con la reducción.

El Gobierno, la ANDI y Asobancaria se unen por la recuperación económica. Foto: Ministerio de Hacienda

En concreto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que le pedían de manera respetuosa al Emisor que trace una senda que permita pensar en una reducción de la tasa de interés de referencia en los próximos meses, teniendo en cuenta que la inflación local e internacional tiene mejores previsiones y es momento de impulsar la actividad económica, que ha sido impactada por el alto costo de financiación.



Y es que la inflación tocó su pico en marzo, cuando se ubicó en 13,34 por ciento, y en el último dato de agosto ya se sitúa en 11,43 por ciento anual.



Según Villar, cinco de las 7 miembros de la junta consideraron que este no es un momento oportuno bajar las tasas. "Las circunstancias no están dadas para estar convencidos razonablemente de que un proceso que se inicie es un proceso que no haya que revertir posteriormente, algo que tendría costos importantes para la actividad productiva y para la credibilidad de la política monetaria del Banco de la República", sentenció.