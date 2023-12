Salario mínimo: ‘Inflación observada más un punto sería algo razonable’

En febrero del 2024 Bibiana Taboada completará tres años como miembro de la junta directiva del Banco de la República. Dice que el tiempo se le ha pasado rápido en medio de las jornadas intensas que exige esa responsabilidad.



Pese a ello, aún permanece fresco en su memoria el día que la designaron para ese cargo, no solo porque la tomó por sorpresa sino porque no le ha sido fácil olvidar la polémica que generó esa decisión, pero más aún, las críticas que le llovieron, muchas cuestionando su capacidad, preparación y conocimientos. “Esas dolieron más que aquellas que atribuían mi nombramiento a ser hija de Alicia Arango”. Su madre fue ministra del Interior del presidente Iván Duque.



No obstante, nunca pasó por su mente declinar y hoy, casi tres años después, expone y defiende sus ideas con ahínco en los debates de una de las juntas directivas más importantes del país.



Persona con muy buena formación, tremendamente organizada y sistemática, con enorme capacidad de ver el panorama completo y de organizar de forma clara las ideas, aun sobre temas complejos, son apenas unas de las cualidades que destacan sus colegas de junta.



Nos recibió en su oficina del sexto piso, en el legendario edificio ubicado en la esquina de la calle 13 con carrera 7.ª, en pleno centro de Bogotá, para darnos su visión de la actual coyuntura económica que atraviesa el país.

Este es el legendario edificio, sede principal del Banco de la República, ubicado en la esquina de la calle 13 con carrera 7.ª, en pleno centro de Bogotá. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

El país está a la expectativa del nuevo salario mínimo, ¿cree que un ajuste fuerte complique la tarea del Banco de alcanzar pronto la meta de inflación?

Debemos reconocer que con la inflación los trabajadores tienen una pérdida de su poder adquisitivo, acá nadie está diciendo que el salario no aumente. Es natural que cuando hay inflación los salarios se incrementen también; en lo que nosotros sí hemos insistido es en que, buscando mantener ese poder adquisitivo de los trabajadores, tenemos que llegar a acuerdos para que ese incremento del salario no conlleve una mayor inflación que, precisamente, lo que haría es reducir ese poder adquisitivo y exigiría del Banco (de la República) un ajuste monetario mayor. Estamos muy pendientes de eso y conscientes de que hay que reconocer las pérdidas en salario real que hayan podido tener los trabajadores, pero haciendo un llamado para que el ajuste esté en línea con la inflación observada, más aún después de haber visto el dato de productividad, que para este año fue negativo.

¿Ve que este año ese incremento esté varios puntos por encima de la inflación?

El año pasado se ajustó teniendo en cuenta también la inflación de los hogares de ingresos bajos, que por el peso que tiene la canasta de alimentos en esa inflación sí fue mayor que la inflación total, este año ocurre algo diferente. La inflación de los hogares de ingresos bajos es menor que la total. Lo que he escuchado del Gobierno, en particular del ministro de Hacienda, es que piensan un ajuste que esté alrededor de inflación observada más un punto, creo que sería algo razonable que nos ayudaría a que la inflación convergiera a la meta del 3 por ciento en un horizonte de mediano plazo.

¿Cómo explicarle a la gente que un ajuste alto del salario también es inconveniente?

Es muy difícil, pero diría que si el alza del salario es muy grande, digamos 10 por ciento, y todos los precios en la economía se elevan a ese ritmo, pues al final yo, como trabajador, no estoy ganando nada adicional. Pero si, en cambio, me suben 8 por ciento y los precios de la economía solo aumentan 6 por ciento, estoy teniendo un alza de mi salario real, a pesar de que el aumento nominal fuera menor. No es fácil de explicar.

Y en materia de inflación, se va por la senda correcta...

Bibiana Taboada Bibiana Taboada es economista de la Universidad de los Andes y magíster en economía de la misma institución. Foto: Banco de la República

Es importante tener en cuenta que la política monetaria opera con rezagos. Nosotros comenzamos a subir las tasas en septiembre de 2021, y hacia finales de 2022 se comenzó a ver la desaceleración de la actividad económica y solo en marzo de este año empezamos a ver también la reducción de la inflación. Entonces, en el acumulado de esas acciones de política monetaria vemos una desaceleración económica significativa y una reducción de precios aún no muy significativa, pero un cambio en tendencia importante. Esperamos que esas acciones de política monetaria continúen actuando el próximo año para llegar a la meta de inflación (3 por ciento) o acercarnos a esta en un periodo de entre 12 y 18 meses.

¿Cuál cree que es el mayor obstáculo para alcanzar de nuevo la meta?

Hay varios que han hecho difícil nuestra tarea; por ejemplo, el tema de la indexación del salario que mencioné; la fuerte persistencia de los altos precios de los alimentos, que aquí en el Banco estamos tratando de entender, porque lleva 3 años consecutivos con incrementos importantes producto del paro, los bloqueos, las fuertes lluvias, los precios de los fertilizantes y ahora el fenómeno de El Niño. Pero también el tema de los regulados, en particular el costo de la gasolina y el próximo año el del ACPM, que no será una presión directa para la canasta del consumidor, pero sí en la del productor, que termina incidiendo de manera indirecta a través de los costos en transporte, principalmente. Y un último tema es la tasa de cambio, que generó presiones en los dos años anteriores; aún nos mantenemos en un nivel elevado frente al 2021, por lo que es importante que, por lo menos, bajara un poco la volatilidad de esa tasa de cambio, lo que contribuiría a que la senda de convergencia de la inflación se diera.

Y en ese sentido, ¿comparte la idea del Superfinanciero de que el banco intervenga el mercado para calmar esa volatilidad?

Nosotros hemos estudiado el tema, pero lo que encontramos es que la trayectoria de la tasa de cambio y la situación de los mercados es normal, está en línea con sus determinantes estructurales. En este momento no vemos que haya una desviación con respecto a sus fundamentales ni que se observe una falta de liquidez, sino que los mercados están operando normalmente, por lo que no vemos la necesidad de hacerlo (intervenir). Es una herramienta que está ahí, que siempre se puede ver y considerar, pero por el momento no hay necesidad ni conviene hacerlo.

Y desde lo internacional, ¿ve la probabilidad de que algún choque les haga desviar el curso de la actual política monetaria?

Todas esas circunstancias externas que están pasando afuera hacen parte de nuestros análisis y supuestos, el precio del petróleo, la situación de nuestros principales socios comerciales, la senda de la política monetaria de la Fed (banco central de Estados Unidos). Hace unos meses se pensaba que podría haber un incremento adicional de su tasa este año, ahora un poco la duda es cuándo comenzará a bajar su interés, todo eso nos afecta; entonces, por supuesto que hace parte de nuestras consideraciones. Por ejemplo, si la Fed decide demorarse un poco más en bajar tasas, eso puede hacer un poco más difícil nuestro trabajo, pero en general yo no diría que estamos viendo un riesgo allí.

Y en esa balanza entran las reformas estructurales que adelanta el Gobierno...



La Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto de reforma a la salud, pero aún faltan otras reformas estructurales, como la del trabajo y la pensional, que son clave para la economía del país. Foto: @CathyJuvinao

Diría que las tres reformas tienen impactos importantes en la estabilidad macroeconómica del país, de ahí la importancia de que se continúe estudiando con toda la seriedad y el rigor su impacto fiscal. Importante que si alguna de estas afecta a otro mercado, como por ejemplo la pensional al mercado de capitales, se estudie su impacto. ¿Cómo es que vamos a hacer las grandes obras de infraestructura en este país si pierden relevancia algunos de los actores importantes para su financiación o se reduce de manera importante su rol en el mercado de capitales? Pero también, ¿cómo es que estas reformas contribuirán a generar ahorro en el país? ¿Están alineadas con la consecuente necesidad de combatir la alta informalidad de nuestra economía? Son reformas que, además, demandan cambios institucionales gigantes que serían difíciles de implementar, pero también muy complicados de reversar si se necesitara hacerlo luego.

¿Teme que un recorte de tasas llegue muy tarde?

Es difícil calibrar el momento adecuado, por eso hemos decidido hacer ajustes graduales, sobre todo cuando hay tanta incertidumbre y es más difícil prever el futuro en materia económica. Hacer ajustes graduales nos permite reaccionar según la información que vemos junta tras junta. Uno de alguna manera quiere adelantarse al pico inflacionario y comenzar a subir tasas antes de que este llegue, pero también quisiera adelantarse y comenzar a bajar tasas antes de que haya una crisis pronunciada de la de la actividad económica, esas son nuestras discusiones para tratar de calibrar lo mejor posible la postura de política monetaria en este momento.

Cambiando un poco de frente, ¿cómo ha sido su experiencia en estos casi tres años en la junta del banco?

Ya son casi 3 años, el tiempo pasa muy rápido, pero ha sido una experiencia maravillosa, un honor enorme poder compartir con los equipos técnicos del banco que son de la mejor calidad y con los colegas de la junta. Ha sido un reto muy grande e interesante, pues han sido 3 años muy movidos para los banqueros centrales. Tener la posibilidad de ver la economía de manera tan completa, el tema macro, las tasas de interés, la estabilidad financiera, la regulación cambiaria, temas de implementación de la política monetaria, de manejo de reservas internacionales… en realidad es un trabajo y una visión muy competa, además porque hemos tenido la oportunidad de impulsar otras agendas muy relevantes en las agendas de los bancos centrales, como el sistema de pagos instantáneos en el que el banco ya fijó una regulación. Trabajando de forma intensa en una plataforma tecnológica que permita la interconexión de esos sistemas que hoy existen que permita una liquidación segura en tiempo real. En general es un balance muy positivo de estos tres años.

¿Qué tan complicado es encajar en una junta que, por tradición, ha sido liderada por hombres con una extensa trayectoria?

Ha sido una experiencia maravillosa, un honor enorme compartir con los equipos técnicos del banco que son de la mejor calidad y con los colegas de la junta. Ha sido un reto grande e interesante. FACEBOOK

TWITTER

He tenido mucha receptividad de parte de mis colegas en la junta, mucho respeto e interés por mis posiciones y visiones. Creo que ha habido una evolución importante, una conciencia de que en espacios directivos, no solo en esta junta, de que se requiere diversidad, porque esta trae mejores resultados, mayor productividad, mejores decisiones. Y una forma muy importante de diversidad es la de género, que además veces está asociada con otras formas de diversidad. En mi caso creo que así fue, porque yo, a pesar de ser economista, vengo de estar en temas más sociales, más micro, y eso aporta diversidad en términos sectoriales.

De hecho en la junta se ha abierto más espacio de participación a la mujer, ¿no?

Cada vez hay más conciencia de los beneficios que eso trae, incluso en términos de comunicación, pues la hace más creíble de cara a la población en general. También trae un rostro de alguna manera más amable, un liderazgo más cordial. Aún falta mucho por recorrer y no hablo en particular de banco, pero sí en Colombia en general. Existen brechas de género en el mercado laboral y es necesario tomar acciones para que estas se corrijan porque no lo harán por sí solas, hay que trabajar en proveer servicios de cuidado, en redistribuir las cargas al interior del hogar. Es un tema cultural, de provisión de servicios para que las mujeres puedan salir a trabajar tranquilas, lo que también requiere procesos de empoderamiento de la mujer, porque no es fácil sentarse, como tú dices, en una junta con señores mayores o en equipos altamente preparados; hay momentos en los que uno tiene que sacar las agallas y la fuerza, y ahí es donde un entrenamiento, un empoderamiento cobra relevancia.

¿En sus objetivos estaba llegar a una entidad como el Banco de la República?

No, te soy sincera, no estaba en mis planes. Yo había estado siempre más en el sector social, me encanta el servicio público y estando aquí lo ratifico, en estos cargos se da uno cuenta del impacto que puede generar haciendo cosas, eso motiva mucho, además por la responsabilidad tan grande que se tiene donde no te puedes dar el lujo de hacer las cosas mal.

¿Cómo recibió esa designación?

Inicialmente con sorpresa, con gran humildad y cuestionamientos dado que por mi nombramiento hubo muchas críticas algunas de las cuales compartí porque mi ejercicio profesional había estado más en sectores sociales, en temas micro y la banca multilateral, aunque soy economista, soy máster en economía y tengo otra maestría en economía. Me cuestioné si era correcto estar aquí, si podría aportar lo suficiente y hacer bien mi trabajo y finalmente decidí hacerlo porque pienso que una mirada formada, pero a la vez diversa en una junta compuesta por 7 personas sí tiene valor.

¿Qué tipo de críticas recibió?

Hubo críticas en términos de la independencia que yo podía tener al venir a la junta, algo que nunca entendí, porque en el pasado ha habido codirectores que llegaron de ser viceministros de Hacienda. A mí me cuestionaron que si por ser hija de una ex ministra (Alicia Arango) yo no tendría independencia, pero creo que se ha hecho una buena labor, siempre con rigor, independencia y aportando desde lo micro y lo social y es importante saber cómo ese detalle encaja en las discusiones de junta.

¿Pensó en algún momento declinar su designación por ello?

No aunque no fue nada fácil, pero cuando acepté lo hice convencida de que tenía una formación y una experiencia completa, suficiente para estar acá y, sobre todo, convencida de que podía aportar desde una perspectiva diferente. De todas esas críticas las personales fueron más difícil de asimilar porque muchas fueron irrespetuosas y con odio hacia mí y hacia mi madre. De nuevo, aquellas que cuestionaron que yo no había hecho suficiente en macroeconomía las tomé con respeto, yo misma me las hice, pero fueron momentos duro.

Finalmente, ¿de dónde surge la idea del libro que escribe con su compañero de junta Mauricio Villamizar?

Si hay algo en lo que he insistido desde mi llegada es en la importancia de comunicar a las diferentes audiencias. Nosotros tenemos una comunicación muy especializada para los inversionistas, los analistas, para los periodistas económicos, pero también hay que hablarle a la gente menos especializada en economía, a la gente del común, el banco viene haciendo una gran labor en ello. Pero con Mauricio (Villamizar), pensamos que hay temas que surgen de manera recurrente en el debate público y que se van volviendo mitos, por ejemplo, quienes piensan que al Banco de la República solo le interesa la inflación y no el empleo ni la economía y con tal de bajar la inflación van a matar aquí la economía. Entonces dijimos, por qué no escribir algo de manera sólida y sencilla para explicarle a la población, por ejemplo, cómo se da esa coordinación con la economía teniendo en cuenta los datos de actividad económica; por que no se usan las reservas internacionales, pero hay muchos temas sobre los cuales vamos a escribir unas notas para orientar más a esas audiencias de manera más amable y esperamos después recopilarlas para hacer un libro relacionado con los mitos de la política monetaria aterrizados para la gente, para los que no son economistas.



