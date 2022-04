Las expectativas de inflación, que comenzaron el año al alza y que por el conflicto entre Rusia y Ucrania se han acentuado desde finales de febrero con un mayor nivel de incertidumbre sobre el efecto en los precios de los alimentos por una eventual rapiña mundial de insumos agrícolas, llevaron a la junta directiva del Banco de la República a subir el jueves un punto porcentual su tasa de intervención, hasta al 5 por ciento.



La decisión, según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se tomó no solamente porque hay una persistencia en el choque alcista de los precios, sino porque la situación ya se está extendiendo a otros rubros diferentes a los alimentos, como los abonos y fertilizantes, y los precios de la energía.



Con esta medida, que hace parte de la normalización de política monetaria tras los estímulos adoptados para amortiguar el golpe de la pandemia, se busca ahora atajar el dolor de cabeza en que se ha convertido la inflación para los precios los bienes de la canasta familiar, afectando el bolsillo de los hogares, en especial los de las personas de menores ingresos.

“Esta decisión se toma para proteger la capacidad adquisitiva de los colombianos, que es muy importante para garantizar un ingreso real suficiente que permita también un buen comportamiento de la demanda”, indicó el ministro Restrepo al señalar que desde septiembre se adoptó esta normalización en la política monetaria, que supone el compromiso de regresar de forma gradual al rango meta de inflación del 2 al 4 por ciento.



Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, indicó que hay una incertidumbre muy grande sobre la inflación de alimentos, ya que se preveía que el segundo trimestre se comenzaría a ver una reducción en el indicador, pero la situación geopolítica, que afecta los precios de los insumos, podría tener efectos adicionales y si bien puede haber sorpresas, la expectativa es que desde mayo se inicie una reducción en el ritmo de inflación de alimentos.



Como se recuerda, desde enero, tras la aceleración de la inflación, el Emisor viene haciendo incrementos más fuertes importantes su tasa de intervención, que necesariamente se trasladarán a los consumidores en el mediano plazo, por la vía lo que se les paga a los ahorradores y lo que se les cobra a los deudores.



Crédito sigue dinámico

Por ahora, según Villar, no se vislumbra un freno en seco en el crédito, sino que la información disponible evidencia todavía un dinamismo grande en el otorgamiento de préstamos, toda vez que el ritmo de crecimiento de la cartera es de doble dígito, es decir superior al 10 por ciento, y en todos los tipos de crédito, incluso el hipotecario, se observa una aceleración en los últimos tres meses.



Para el funcionario, no existe una preocupación por la interrupción de este proceso, ya que el país está comenzando a salir de la pandemia con un sistema financiero fortalecido que está respondiendo con fuerza ante la demanda de crédito de empresas y hogares.



Sin embargo, se busca que con menores expectativas de inflación las empresas comiencen a moderar los ajustes en sus precios, al tiempo que haya aumentos en los intereses para el ahorro y para los nuevos préstamos.



Y es que, al subir los intereses, se espera estimular más el ahorro y enfriar el alto aumento del consumo, que contribuye a presionar los precios.



Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, “la inflación ha venido subiendo muchísimo, pero adicionalmente porque, por lo menos hasta ahora, lo que nos están mostrando en números hasta febrero es que la economía sigue teniendo inercia y creciendo de manera saludable, mientras que el desempleo ha venido cayendo de manera importante”.



Por ahora, las cifras del Banco de la República muestran, por ejemplo, que antes del alza de tasas de enero –de un punto porcentual–, en los bancos comerciales, entre el 24 y el 28 de enero la tasa para créditos en pesos de vivienda diferente a vivienda de interés social fue de 9,43 por ciento en promedio, para la semana terminada el 11 de febrero subió al 9,6 por ciento y para la del 28 de marzo llegó al 10,27 por ciento. Es decir, mientras la tasa del Emisor subió un punto porcentual, la de estos créditos en bancos lo hizo en 0,83 puntos porcentuales.



Y al revisar en el conjunto de todas las tasas ponderadas, las cifras muestran que desde que el banco central inició su ciclo de alza de tasas en septiembre de 2021, la transmisión se ha dado casi en el mismo nivel en algunos tipos de préstamos y en otros a un menor nivel.



Por ejemplo, la tasa de crédito de consumo mayor a 1.825 días subió del 12,02 por ciento en la primera semana de octubre de 2021 a 14,2 por ciento en la segunda semana de marzo de 2022 (2,15 puntos porcentuales frente a un aumento de 2,25 puntos de la tasa del Emisor), mientras que en créditos de hipotecarios diferentes a vivienda social el aumento fue de solo 1,11 puntos porcentuales en el mismo período (véase infografía).



Por el otro lado, quienes se aprestan a constituir títulos como CDT posiblemente tengan acceso a mejor remuneración con el paso del tiempo. Algunos expertos han encontrado que el efecto de los incrementos del Emisor se comienza a sentir entre 6 y 8 meses en la banca comercial, y ya van 6 meses desde que el banco central inició sus ajustes.



En el caso de las tasas de captación, la de CDT a 90 días subió 3,22 puntos porcentuales entre la primera semana de octubre de 2021 y la última semana de marzo (al pasar de 2,06 por ciento a 5,3 por ciento).



Empresarios advierten del impacto negativo

Luego del alza de las tasa de intervención del Emisor en un punto porcentual, hasta el 5 por ciento, el presidente Iván Duque recordó que la invitación es que estas medidas no terminen afectando el crecimiento de la economía.



Por su parte, a finales de enero, cuando el Emisor subió su tasa del 3 al 4 por ciento, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), consideró que esto fue demasiado drástico para una economía que está intentando recuperarse y para un país para el cual la reactivación y la generación de nuevos empleos tiene que ser prioritaria en la agenda.



Posición que reiteró hace unos días (antes del aumento), el decir que el camino hacia la normalización de la política monetaria debe ser prudente y cuidadoso, de tal forma que no vaya a afectar el empleo, la producción y la demanda.



“El Banco de la República tiene la responsabilidad de caminar con serenidad pero también con prudencia hacia la normalización para no afectar la producción y el empleo. Colombia no se podría dar el lujo en este momento de estar expuesto a una caída en la producción”, resaltó Mac Master.



El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, dijo que estas altas tasas van a impactar en los créditos de los agricultores.



“En este momento, es más complicado para los productores porque con el costo de los fertilizantes se necesita financiación. Necesitan plazos muertos y una tasa de interés bajita”, señaló.



Al respecto, Hamid Faruqee, jefe de la Misión del FMI para Colombia, le dijo hace unas semanas a EL TIEMPO que la entidad ve que una faceta es la medida en que las perturbaciones de los precios se están transmitiendo a las presiones inflacionarias subyacentes, como en los costos y en los salarios, y que en Colombia también se observa cierta indexación a la inflación del año pasado.



Por ello, el FMI ve más riesgos al alza que a la baja para la inflación, en parte porque en Colombia hay bajos excesos de capacidad productiva, y las tasas de interés siguen siendo bajas y ‘acomodativas’.



