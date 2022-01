Las encuestas de opinión financiera de todos los organismos de estudios económicos, el mercado, académicos y el gobierno dan por hecho que en la primera reunión de la Junta Directiva del Banco de la República del año, que se realiza hoy, se van a subir las tasas de interés ante la persistente inflación.



(Puede leer también: Los milmillonarios de A. Latina tienen 149.000 veces la riqueza del resto)

Lo que todos se preguntan es en qué nivel lo harán, de tal manera que se envíe el mensaje de que hay preocupación por la inflación y se toman decisiones para tratar de controlarla, pero adicionalmente que esto no afecte el proceso de recuperación económica, tras la peor crisis que vivió el país en 2020 por cuenta de la pandemia.



De todas maneras, las encuestas que se han revelado en los últimos días muestran una participación de entre el 60 y el 80 % en que el incremento será de 75 puntos básicos (pb) o 0,75 puntos porcentuales, hasta llevar el costo del principal instrumento de política monetaria al 3,75 %.



Quienes consideran que el alza será de 50 pb o de 100 pb se reparten las participaciones restantes.



Algunos analistas consideran que luego de que en 2021 se presentó una variación de la inflación del de 5,62 %, en enero el indicador analizado estará por encima del 6,17 %, como lo mostró la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo.



(También le recomendamos: Cinco opciones atractivas en las que puede invertir en el 2022)



Por su parte, ayer el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, aseguró que en el primer trimestre la inflación seguirá aumentando y en marzo llegaría a un pico del 7 % anual y de ahí en adelante comenzará a bajar para colocarse al final de año en 4,6%.



Consideró que continuará el proceso de normalización monetaria, con lo que la tasa de interés del Banco de la República llegaría a 5,75% a final de 2022.



Para Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el escenario central muestra que el aumento de hoy sería de 75 pb, es decir una aceleración en los incrementos de tasa frente a las dos reuniones anteriores en 2021.



Dicho incremento, dijo, “tiene una posibilidad de cumplimiento del 80%, pero en el remanente vemos un riesgo que el Emisor suba 100 pb, es decir acelere ese aumento”.

Y anota que los factores que han cambiado en el último mes fueron la inflación y sus expectativas, que sorprendieron al alza en diciembre y la de enero puede venir de la misma manera y eso impulsa las expectativas, aunque asegura que los indicadores de tiempo real que utiliza el banco todavía apunta a un buen desempeño económico este año.



Para Edgar Jiménez, profesor de Finanzas y del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo más probable es que el alza de tasas sea de 75 pb aunque una proporción importante que cree que será 100 pb.



Además, dijo que el banco tendrá en cuenta que la inflación básica que va a estar cerca del 4 % cerca del rango y será argumento para no subirla tan fuerte, no los 100 sino 75 pb.



Otro factor que puede atenuar un alza mayor, dice, es que este pueda afectar el crecimiento económico si se sube tan fuerte.



Por su parte, Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores también espera que el suba 75 pb y una pequeña posibilidad de que sean 100 pb.



Señaló que la inflación se subió de manera importante y hay presión de los alimentos en enero, adicionalmente “el aumento de los salarios también genera un impacto psicológico de los productores para subir los precios”.



Advirtió que una espiral inflacionaria podría ser muy peligrosa para Colombia y recordó que el Emisor debe mirar el déficit comercial amplio que tiene el país.

Pero dijo que debe considerar que la economía está saludable y que la tasa del 3%, con una inflación del 5,62 % es expansionista, y entonces debería tratar de poner un tono más contraccionista.



Los analistas dijeron que el llamado del presidente Iván Duque a la Junta para que tenga “finura” a la hora de subir la tasa es innecesario pues la entidad es responsable en sus decisiones.



(También puede leer: Las nuevas rutas que anunciaron Avianca, EasyFly y Viva)