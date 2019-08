Plante de $ 700.000 millones de Banagrario para ‘holding’ estatal

La plata con la que se creará el anunciado holding financiero estatal saldrá del Banco Agrario. Se trata de unos 700.000 millones de pesos, y el Gobierno ya trabaja en el proceso que permitirá escindir esos recursos del capital del banco.



Así lo confirmó a EL TIEMPO una fuente oficial, quien además precisó que el nuevo holding será el dueño de las entidades financieras que hagan parte de este grupo con el que el Gobierno pretende aportar su cuota de impulso al mercado de capitales del país.

“Una de las tareas que estamos próximos a abordar, con el liderazgo del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es la consolidación de un holding financiero del Estado, que nos permita tener en los mercados un mecanismo para mejorar la gobernanza y, por supuesto, para generar mucha confianza por parte de todos los actores”, aseguró el presidente Iván Duque, durante la entrega de las recomendaciones de la Misión de Mercado de Capitales.



En el Ministerio de Hacienda ya trabajan en el decreto que dará vida a dicha organización, de la cual se estima que harán parte el Banco Agrario, las aseguradoras Positiva y Previsora; Grupo Arco Bancóldex (antes Leasing Bancóldex) y muy probablemente Fiducóldex y Fiduagraria.



La fuente también indicó que aún está en análisis la posibilidad de que el banco de fomento empresarial Bancóldex también haga parte del holding, así como otras entidades financieras con las que la Nación apoya el desarrollo de otros sectores económicos.



Entre estas se encuentran la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Finagro, Findeter y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).



El Estado tiene inversiones en 16 compañías financieras y en 13 de estas tiene control, mientras que en las otras tres su participación es minoritaria, según Reporte Anual de Empresas de la Nación 2018.



Se estima que los recursos que tiene el Estado en estas y otras entidades financieras ronda los 15 billones de pesos.



La meta del Gobierno es que antes de que concluya el presente ejercicio ya estén listas las condiciones y las empresas que se integrarán a dicho holding, que se suma a los siete que ya operan en Colombia.



Según información de la Superintendencia Financiera, los holdings con sede en Colombia son: Grupo Aval Acciones y Valores, Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo Bolívar, Inversor Fundación Grupo Social, Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva, Skandia Holding de Colombia y Credicorp Capital Holding Colombia.



Sin embargo, existen otros que, si bien tienen presencia en el país, sus matrices están en otras jurisdicciones, como Holding Financiero Sociedad Gilex, Banco BTG Pactual, BNP Paribas, Itaú Unibanco, Scotiabank y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.



El Plan Nacional de Desarrollo 2018 le dio facultades al Gobierno para adelantar el proceso de constitución de este tipo de organizaciones, por lo que en el Ministerio de Hacienda ya se trabaja en ello, pues la idea es tenerlo listo en un par de meses.



Aunque todavía se trabaja en el análisis de las financieras del Estado que harán parte del holding, se sabe con certeza que el Banco Agrario será un pilar fundamental del conglomerado.



El propio presidente de la entidad, Francisco Mejía, en entrevista reciente con este diario, dijo que la creación del holding financiero del Estado traerá beneficios a la entidad porque “tener bajo una misma sombrilla a las empresas que proveen servicios financieros del país genera unas sinergias operativas y comerciales de las cuales también se nutrirán muchos clientes del banco en la ruralidad”.



Y advirtió que el holding debe quedar lista este año, y el Banco Agrario será uno de los pilares fundamentales.



Algo que ya había señalado el presidente Duque cuando sentenció: “Quiero ver al Banco Agrario haciendo ese ejercicio (saliendo al mercado de capitales) porque eso le da mucha credibilidad como institución”.

Los activos bancarios de la Nación

El Banco Agrario es, sin duda, uno de los principales activos financieros de la Nación, no solo por su importancia dentro de la estrategia de apoyo y reactivación del agro. Se estima que las utilidades este año bordearán los 300.000 millones de pesos, recursos que, por lo general, se le giran al Estado.



Otra de las entidades claves es Bancóldex, el banco de fomento del sector empresarial y eje fundamental en todo el impulso al comercio exterior, las pymes y la llamada economía naranja. Sus ganancias, al cierre de mayo, totalizaron más de 45.000 millones.

‘Mercado de capitales debe tener un doliente’

El Congreso de Asobolsa, Asofiduciarias y la Bolsa de Valores de Colombia se convirtió en el escenario de debate sobre las recomendaciones entregadas por la Misión del Mercado de Capitales que permitan dinamizar el sector.



En términos generales, hay consenso sobre la importancia de que exista un diagnóstico sobre cuáles son los temas que deben ajustarse para que el mercado se convierta en un motor del crecimiento y bienestar.



En cuanto a la estructura institucional, los expertos señalaron que hay muchos puntos que van por buen camino frente al rol de las autoridades.



Sin embargo, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, advirtió que la política pública para el desarrollo del mercado debe tener dolientes y un responsable de informar los logros y avances.



Señaló además que más que promover, el Estado debe actuar como un actor en el mercado de capitales.



Una de las discusiones se dio sobre el rol del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). Según Gerardo Hernández, codirector del Banco de la República, los agentes del mercado deben decidir sobre el rol que tiene el AMV, pues a su juicio los confunde.



No obstante, el presidente del AMV, Michel Janna, destacó que la entidad sí ha complementado la labor de supervisión, pues en 13 años ha impuesto unas 400 sanciones, de las cuales solo 14 se han duplicado con las de la Superfinanciera. De todas formas, señaló que no hay que temer a los cambios que se planteen.



Entre tanto, el superintendente Financiero, Jorge Castaño, destacó que uno de los puntos claves es que el inversionista esté empoderado, activo y responsable sobre sus recursos, para lo cual la educación es esencial.



Añadió que hay temas que ya están vigentes como la supervisión basada en riesgos (que exige ajustes constantes), temas de gobierno corporativo, y otros que están en la agenda, como el licenciamiento por actividades y no por entidades, entre otros.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: @CarlosArturoGarcíaM.