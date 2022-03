Tras la alerta de la Procuraduría por el posible riesgo que habría para los recursos del sistema de salud a causa de la no adjudicación del contrato para operar el Baloto, Coljuegos aseguró que atendió todas las observaciones presentadas.



“Para garantizar la transparencia y libre concurrencia de los oferentes en los procesos para la selección del concesionario del juego Baloto, Coljuegos invitó a vigilar el proceso a la Contraloría, Procuraduría, Agencia ITRC y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República”, dijo la entidad a través de un comunicado.



Y es que por tercera vez fue declarado desierto el proceso de contratación del operador de este juego de azar, que actualmente está operado por la sociedad IGT JUEGOS S.A.S.



Coljuegos afirmó que en el momento de la audiencia no se dieron a conocer recomendaciones, solicitudes ni advertencias por parte de ninguno de los presentes y que dos días después el concesionario de Baloto Revancha manifestó que no participaría en la licitación debido a que el porcentaje de derechos de explotación no resultaba de interés para el sector de los juegos de suerte y azar, a pesar de que se trata de la misma tarifa ofertada por dicha sociedad los últimos 10 años.



Ante ello, “la operación directa del juego Baloto por parte de la administración no es posible a partir del 25 de mayo de 2022, puesto que Coljuegos carece de recurso humano, presupuestal, tecnológico, de regulación normativa y de experiencia comercial necesario para ello”.



Coljuegos dice que se encuentra trabajando en la modificación del porcentaje

de los derechos de explotación del juego Baloto y que se abstendrá de acudir a la medida excepcional de contratación directa.