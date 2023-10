¿Bajará las tasas de interés el Banco de la República?

Para el consenso general de analistas, economistas y académicos, la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República de este martes 31 de octubre en la que hay posibilidad de tomar decisión en materia de política monetaria, es decir, mover la tasa de interés de la entidad, es que no habrá cambios y posiblemente en la siguiente reunión, de diciembre, pues en la de noviembre no se adoptan medidas, la entidad comience a bajarlas.



En las encuestas realizadas por el Banco de la República y Fedesarrollo de los últimos días no se considera un cambio en la actual tasa directriz del 13,25% vigente desde el martes 2 de mayo pasado y en ese sentido la Junta Directiva del banco central colombiano tendrá más elementos de juicio, con los resultados de inflación de octubre y noviembre, para adoptar una posible decisión de política monetaria el martes 19 de diciembre.

Ricardo Bonilla (i), minhacienda, y Leonardo Villar, gerente del Emisor, al término de una de las juntas. Foto: El Tiempo / cortesía

De acuerdo con Fedesarrollo las tasas de interés se mantendrían en el 13,25 % y aunque se viene presentando una disminución en la inflación, esta no ha sido lo suficientemente consistente por lo que el Banco de la República ha mantenido una postura conservadora.



Hay que recordar que en la reunión de la Junta del Emisor de septiembre dos de los siete miembros votaron por una baja de las tasas y uno de ellos fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien viene insistiendo en que ya debe comenzar a abaratarse el costo del dinero.



En días pasados Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, dijo que por el momento una baja prematura de las tasas de interés podría afectar la credibilidad del Banco de la República y en cambio pondría en una situación peligrosa en caso de que la inflación, acechada por un impacto del fenómeno de El Niño, el alza de los combustibles y otros factores, pueda volver a reactivarse.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República Foto: Cortesía Banco de la República

Para Édgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la reunión de este martes “no van a tocar las tasas y en diciembre sí las podrían bajar, pero no es responsable hacerlo y deberían dejarlas quietas este año, aunque el banco tiene presión para bajarlas. Además, si la inflación no sale bien en octubre y noviembre, en diciembre tampoco las bajarán”.

Consideró que el fenómeno de El Niño, “que le pega a los alimentos y el incremento de los combustibles son una amenaza y no le veo por dónde bajarlas ya”. Una alternativa, advirtió, es que en diciembre se dé una ligera baja de 25 puntos básicos, aunque la opinión mayoritaria es que va a ser de 50 puntos.



Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá indica que descartando una baja este 31 de octubre, “en diciembre habría una de 50 puntos básicos y que el ciclo de recortes continúe en el 2024”.



Andrés Giraldo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana dijo que el martes 31 la Junta Directiva del Emisor colombiano “no debería cambiar las tasas y mantener el nivel en el que está y la razón para bajarlas es que la inflación no está tan baja como ha caído en otros países en donde algunos bancos centrales se han apresurado a bajar el precio del dinero y se han presentado rebrotes inflacionarios”. “Podría bajarlas, pero no debería bajarlas”, sentenció el académico.

Procure evitar los préstamos con tasas de interés altas. Foto: iStock

Por su parte, David Pérez, profesor de Finanzas de la Universidad de Los Andes tampoco ve movidas de tasa en la reunión de la junta del banco central colombiano. “Veo que las presiones de demanda han ido cayendo, pero el hecho que la inflación no haya caído más puede verse como una señal de que todavía es pronto para que bajen las tasas”, aseguró.



PORTAFOLIO.CO