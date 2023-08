En los primeros seis meses del año, la ejecución del presupuesto de inversión publica del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido relativamente baja. Datos del Ministerio de Hacienda indican que fue del 27,7 por ciento.



De 30 ministerios y sectores, solo siete han tenido una ejecución superior al promedio total. Lideran educación (57,9 por ciento), minas (47,9 por ciento) y defensa (43,7 por ciento).



(Lea también: Presupuesto 2024: para qué alcanzan los más de 500 billones de pesos disponibles)

Después están inclusión (42,8 por ciento), salud (37,9 por ciento), trabajo (31,4 por ciento) y ciencia (29,8 por ciento).



En el otro extremo, con la menor ejecución aparecen Presidencia (2,7 por ciento), planeación (4,2 por ciento), hacienda (4,4 por ciento), justicia (5,2 por ciento) y la rama judicial (6,1 por ciento).



Aunque la ejecución es baja, el director de investigaciones económicas de Corficolombiana, José Ignacio López, aclara que esto es usual cuando se registra un cambio de gobierno porque a los nuevos ministros les toma tiempo aprender a ejecutar, ya que se requiere conocimiento y tener claro los proyectos, los focos, los proveedores y demás aspectos.

Preocupa el ritmo de ejecución de inversión pública del Gobierno. A mitad del año (enero-junio) va en 27,7%.



La baja ejecución, además de no implementar los proyectos, genera un drenaje de liquidez en el mercado financiero local por exceso de recursos en el Tesoro Nacional. pic.twitter.com/QSBZ29Z8cb — Jose Ignacio Lopez (@JoseILopez) August 8, 2023

Una baja ejecución no ayuda a que la economía

se acelere FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, también asegura que es preocupante que las cifras estén un poco por debajo de las de otros años iniciales de Gobierno y que la inestabilidad en el gabinete de ministros esté afectando aún más lo que es usual en términos de ejecución.



No obstante, la actual administración todavía tiene el segundo semestre del año para acelerar la ejecución de las inversiones. Mientras esto pasa, se podría afectar el desarrollo de programas del Gobierno.



Además, como el recaudo de impuestos se sigue realizando, pero la ejecución es baja, el Ministerio de Hacienda va acumulando recursos lo cual está generando que en los mercados financieros haya necesidades adicionales de liquidez, explica José Ignacio López.



"En la medida en que se ejecutan inversiones, se desarrollan nuevas obras y hay más actividad económica. El gasto del Gobierno puede tener un efecto multiplicador y una baja ejecución no ayuda a que la economía se acelere", agrega.



(Lea también: ¿Qué tanto influyeron los salarios en el aumento excesivo de la inflación?)

Efectos en la economía y el empleo

Siento que se necesita una tarea mucho más activa por parte de la Presidencia de la República FACEBOOK

TWITTER

La baja ejecución no solo es en inversión, sino en el Presupuesto General de la Nación que también comprende recursos para el funcionamiento de las diferentes entidades.



Para el 2023, el Gobierno tiene disponibles cerca de 422 billones de pesos, incluidos los 16,9 billones de pesos aprobados en la adición presupuestal.



Según el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, este año se tiene un presupuesto significativamente alto, pero "una muy mala capacidad de ejecución".



Y para mejorar el balance, la solución no está en ejecutar más sino en hacerle gestión a la ejecución presupuestal. "Siento que se necesita una tarea mucho más activa por parte de la Presidencia de la República para que la dirección del Dapre o alguna de las personas que hace consejería asuma un rol de gestión y de gerencia del presupuesto", propone.



El exministro considera que el presupuesto no se puede ejecutar fácilmente si no hay una gerencia detrás porque no es suficiente con la tarea que hacen los ministros. "Se necesita a alguien que esté permanentemente monitoreando datos, indicadores y resultados de ejecución casi que semanalmente", dice.



(Lea también: Presupuesto: ¿qué es, cómo se hace y que debe tener en cuenta para que funcione?)

Facebook Twitter Linkedin

Exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

Si esto no se hace, es difícil que se logren las metas del Plan Nacional de Desarrollo, además, sería inaceptable que, teniendo semejante cantidad de recursos disponibles en el presupuesto, no se ejecuten en beneficio de los colombianos.



El rector de la Universidad EIA también menciona que esta baja ejecución puede afectar "muchísimo" el crecimiento de la economía en el país porque "la inversión privada está cayendo, las exportaciones están cayendo y al consumo no le está yendo bien por la desaceleración económica y por los problemas de cartera".



Por lo tanto, la única forma de contrarrestar la desaceleración económica es por la vía del gasto público. "Se hizo un esfuerzo gigantesco en las reformas tributarias para tener más recursos fiscales y si no se ejecutan, se está frenando una fuente de crecimiento. Esto va a causar que el crecimiento de la economía sea menor de lo que hubiese podido ser", manifiesta.



En la generación de empleo también se podrían tener efectos negativos, los cuales se podrían registrar en unos seis o siete meses.