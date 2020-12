Baja del dólar, al ritmo de vacuna contra covid-19 y crédito del FMI

De los 695 pesos que subió el dólar en marzo por la pandemia de nuevo coronavirus y por la caída en el precio del petróleo, hasta alcanzar en un techo histórico de 4.153,91 pesos el 20 de marzo, la cotización de la divisa ya se ha devuelto 686 pesos, con la particularidad de que la mitad de ese descenso se dio en el último mes (355 pesos) y en la última semana la reducción fue de 143 pesos, para ubicarse el viernes en niveles de 3.467 pesos.



Detrás de la reducción en la tasa de cambio, que llega como anillo al dedo para quienes hacen sus compras de Navidad en el exterior con tarjeta, los que están comprando tiquetes de avión para viajar fuera del país y para los importadores, existen tres factores principales; dos de ellos internacionales y uno que tiene que ver con Colombia.



Según analistas financieros consultados por EL TIEMPO, las buenas noticias en torno a la efectividad de la vacuna contra el covid-19, que han aumentado el optimismo de los mercados, y la necesaria liquidez que están irrigando los bancos centrales en el mundo para impulsar las reactivaciones son los factores externos y principales que han propiciado la descolgada del dólar.



Incluso, según Felipe Campos, director de Investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, desde el anuncio de la vacuna el peso colombiano ha sido la moneda más valorizada de los países emergentes y antes estaba entre las cinco más desvalorizadas.



Para Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, el anuncio de los porcentajes de eficacia de la vacuna, reforzado con la decisión del Reino Unido de iniciar la aprobación de la misma, ha significado un cambio de tendencia muy importante en los mercados financieros internacionales, que ante la expectativa de que haya una recuperación más rápida por esta causa han ido aumentando su apetito de riesgo, lo que se traduce en una recuperación muy grande en los flujos de inversión hacia los países emergentes, incluidos América Latina y Colombia, lo cual le ha dado un empuje importante al peso.



En otras palabras, los inversionistas internacionales, al ver que la situación va mejorando, deciden mover sus recursos para invertirlos en activos que, aunque impliquen un mayor riesgo, pueden generarles mayor rentabilidad.



Otro factor clave, según explica Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, es que ante la magnitud de la crisis mundial que se desató, para garantizar la recuperación y velar por la estabilidad de los mercados, los bancos centrales aumentaron la liquidez de las economías, lo que incide también en un aumento de los recursos disponibles en dólares que llegan a todos los países, generando no solo la reducción en la divisa, sino abriendo el apetito por comprar acciones.



De hecho, según la Bolsa de Valores de Colombia, desde el 5 de octubre hasta el viernes el índice Colcap había aumentado 14,8 por ciento, reflejando la valorización de las acciones.



“La liquidez otorgada por los principales bancos centrales del mundo no tiene precedentes. Ello se debe, eventualmente, traducir en un flujo de recursos buscando oportunidades de valor que seguramente no estarán en economías con bajas tasas de interés, o que en el margen no se anticipen reducciones de impuestos ni condiciones favorables a la producción, como pasó en los últimos años en Estados Unidos”, asegura.

El efecto FMI

El tercer factor relevante para la caída del dólar, especialmente en las últimas semanas, se dio en los días recientes, cuando se conoció que el Gobierno venía haciendo las gestiones tendientes para el desembolso de los recursos solicitados al Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de la línea de crédito flexible de esa entidad, con más de 5.000 millones de dólares, los cuales se espera que terminen en lo que resta del año.



Al respecto, Juan Pablo Espinosa, de Bancolombia, explica que esto implicará una llegada importante de dólares y un monto de monetizaciones importante para el cierre del año, lo que ha llevado a una mayor demanda por pesos y oferta de dólares.



“Esperamos que la tendencia continúe en el corto plazo, tal vez no a la velocidad que ha habido en las últimas jornadas, pero la tendencia de revaluación puede persistir en lo que queda del 2020”, indicó.



Pero ¿las fuerzas que presionan el dólar a la baja son suficientes para que se logre un descenso mayor, llegando incluso a niveles de 3.282 pesos, que fue el promedio de 2019?



En opinión de Alejandro Reyes, de BBVA Research, aunque esta es una posibilidad, es complejo que se vea en lo que resta del año, toda vez que existe la incertidumbre de cuándo llegan las vacunas o si hay una segunda ola que genere saturación del sistema de salud.



Y aunque pronosticar el cierre de la divisa es complejo, posiblemente estará por debajo de los 3.600 pesos, que es mucho menos de lo que los analistas preveían hace algunas semanas.



Reyes agrega que un factor al alza del dólar es que en la última semana del año el volumen de negociación cae mucho, por las vacaciones, y esto ocasiona que quienes en verdad requieren cerrar una operación, de compra o venta, tengan la posibilidad de mover mucho el mercado.



“La tendencia global, si no ocurre nada extraordinario, es a un ciclo de apreciación del peso por cuenta de la abundante liquidez global y el buen retorno relativo que ofrecen los activos locales”, puntualizó.

En el 2021, el movimiento sería más plano

Para los analistas, seguramente el perfil del tipo de cambio en 2021 será más plano que lo inicialmente pronosticado, ya que lo observado en las últimas semanas es una anticipación de una buena parte del movimiento esperado en 2021, cuando deberían darse noticias de las vacunas y mejoras en el precio del petróleo, entre otras cosas que se anticiparon para final de 2020.



“Creo que lo más relevante, por el momento, es considerar que buena parte del estrés observado en la moneda por cuenta de la pandemia se ha desvanecido. Esto reduce presiones inflacionarias y de costo al endeudamiento público y privado”, recalcó Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research.



Y agrega que si la economía sortea de manera positiva el covid (contagios y vacunas) en 2021 y se observa una recuperación de la actividad económica en línea con lo anticipado o mejor, posiblemente haya espacio para que el dólar baje hasta niveles de 3.282 pesos en el año 2022.

