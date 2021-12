Más de 9,9 millones de familias han recibido transferencias monetarias desde el inicio de la pandemia a hoy. Desde marzo del 2020, la inversión social ha sido de 23,9 billones de pesos y, en lo que va de Gobierno, ya llega a 28,8 billones de pesos.



En entrevista con EL TIEMPO, Susana Correa, directora de Prosperidad Social, entidad encargada de implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza, hizo un balance de los programas existentes, como Ingreso Solidario o la devolución del IVA, y aseguró que este gobierno ha hecho la inversión más grande de la historia.



Susana Correa, directora del DPS. Foto: DPS

¿A cuánto ascienden los recursos que ha dado este gobierno para atender a los colombianos más vulnerables?

Este ha sido el Gobierno de la inversión social. Durante los 3 años y 5 meses que lleva el presidente Iván Duque, hemos invertido unos 28,8 billones de pesos de un total histórico en transferencias monetarias de alrededor de 58 billones. Eso quiere decir que más del 50 por ciento se ha dado durante este periodo de tiempo.



¿Y cuánto va invertido en programas sociales desde que se inició la pandemia?

Durante la pandemia, llevamos alrededor de 23,9 billones de pesos entregados a unos 10 millones de hogares. Esta cifra aumenta mes a mes, y a finales de este gobierno podríamos estar llegando a una inversión de unos 30 billones de pesos. En total son cinco programas de transferencias monetarias los que tiene actualmente el Gobierno: Ingreso Solidario y Colombia Mayor, que tienen entregas mensuales, y Devolución del IVA, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, con pagos bimestrales.



¿Cuál es el programa en el que han requerido la mayor inversión?

A pesar de que Familias en Acción sea el más antiguo, en el que más hemos invertido es en Ingreso Solidario. Vamos en 10,3 billones de pesos en los 20 pagos que llevamos desde el 2020. Este se creó en el marco de la pandemia para atender a 3 millones de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad que no recibían otras transferencias monetarias. Adicionalmente, durante este gobierno hemos entregado alrededor de 8 billones de pesos en Familias en Acción, 6,7 billones de pesos en Colombia Mayor, 2,3 billones de pesos en Jóvenes en Acción, y con la compensación de IVA van transferidos 1,2 billones de pesos.



Ingreso Solidario se extendió con la última reforma tributaria, ¿hasta cuándo va este programa?

Gracias a la Ley de Inversión Social, este apoyo económico pasará de beneficiar a 3 millones de hogares a 4,1 millones. Se amplió 12 meses más de lo que estaba previsto, hasta diciembre del 2022.

¿Y cómo van con la devolución de IVA, que también se creó en medio de la pandemia?

Inicialmente, esta compensación iba a cobijar a 1 millón de hogares; pero hoy ya llega a 2 millones y se han entregado más de 1,2 billones de pesos. Se busca que las familias de menores ingresos reciban recursos que alivien el impacto que el IVA genera.



¿Qué cambios ha tenido el programa Familias en Acción?

Después de 9 años sin poder realizar inscripciones masivas en este programa, en el 2020 el Gobierno, a través de Prosperidad Social, lo rediseñó e inició inscripciones en todo el territorio nacional, dirigido a la población en condición de pobreza y pobreza extrema focalizada con base en los datos del Sisbén IV. Durante este gobierno el programa ha tenido 2,6 millones de beneficiarios y ha entregado más de 8 billones de pesos.



¿Cuántas personas podrían haber caído en la pobreza de no ser por estas ayudas?

Las ayudas institucionales evitaron que la pobreza monetaria se hubiese incrementado en 1,8 millones de personas y que 2,3 millones de personas cayeran en pobreza extrema en el 2020. El próximo año sabremos el impacto del 2021.



Muchas de las personas que reciben estas ayudas no están bancarizadas, ¿cómo hacen para que reciban los recursos? ¿Cómo les ha ayudado la tecnología?

Hemos hecho un trabajo para que más beneficiarios se bancaricen. No obstante, seguimos teniendo familias que no tienen interés, por eso tenemos los giros de las compañías postales con los que llegamos a los barrios más vulnerables.

La tecnología nos ha ayudado, claro que sí. Hay muchas plataformas, como Movii, o bancos que usan plataformas que trabajan con nosotros para llegar a estas personas independientemente de dónde estén.



Es común que aparezcan fraudes y estafas relacionadas con este tipo de ayudas. ¿Qué les diría a los beneficiarios para que no caigan?

Hemos identificado varios casos de fraude con el uso del nombre de los programas de la entidad. Tenemos muchas noticias falsas que dicen que la gente puede contactar con Ingreso Solidario, pero hay que advertir que este programa no es abierto, que no hay intermediarios. La información debe llegar por un correo oficial, y los beneficiarios deben entrar a la página de Prosperidad Social. Recomiendo a los hogares no entregar dinero a ninguna persona que ofrezca vincularlas a los programas, ni suministrar datos personales a través de canales no oficiales y a estar atentos a la página web y a las redes sociales de la entidad para tener información oficial.



¿Qué otros programas tienen en la entidad?

Tenemos uno que se llama Jóvenes Transformadores, otros dirigidos a las víctimas de desplazamiento o Casa Digna, Vida Digna, entre otros.



