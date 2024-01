Comercializadoras de energía dicen que persiste crisis de liquidez pese a las ayudas

En agosto del año pasado se prendieron las alarmas en el país porque las comercializadoras de energía eléctrica alertaron de una grave crisis de liquidez que podría poner en riesgo la prestación del servicio con la llegada del fenómeno de El Niño.



Aunque el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tomaron múltiples medidas para aliviar esta situación y evitar un apagón, las comercializadoras manifiestan que, aunque la ayuda ha sido valiosa, sigue siendo insuficiente.



(Lea también: Exministro Ocampo dice que decisión de tomar control de la Nueva EPS es 'desafortunada')

Parte de esta crisis de liquidez tuvo su origen en los beneficios que se han establecido para aliviar las cuentas de los usuarios, principalmente durante la pandemia de covid-19; sin embargo, las comercializadoras aseguran que han tenido que asumir toda esta carga, cuando en la cadena también están los generadores y las empresas de transmisión.



"Las medidas que se tomaron finalizando el año por parte del Gobierno han ayudado, pero aún existen saldos importantes de la opción tarifaria y de la Aj (componente que impide trasladar a los usuarios el precio total de la energía en energía) pendientes por recuperar por parte de las comercializadoras, saldos que aumentarían si los precios en bolsa llegan a los que se vieron en septiembre y octubre de 2023", sostiene Yulieth Porras, representante de Codisgén (gremio de distribuidoras y comercializadoras sin generación despachada centralmente).



Cálculos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) muestran que a las empresas aún les deben más de 7 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 5 billones de pesos son de la opción tarifaria (incluido 1 billón de pesos de subsidios asociados).

Adicional a ello, a enero del 2024 el Ministerio de Minas y Energía les debe más de 1,5 billones de pesos por los subsidios de energía que les entrega a los usuarios que están en los estratos 1, 2 y 3. Mientras que la deuda de los usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos asciende a cerca de 1 billón de pesos.



Según comentó José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, se deben tomar medidas adicionales para que durante los meses críticos del fenómeno de El Niño las comercializadoras puedan tener suficiente liquidez. "Si no tenemos oxígeno, las empresas se van a ver en aprietos. Las empresas estaban en cuidados intensivos, pero necesitan oxígeno para salir de ahí", dice.



Entre las medidas que tomó la Creg a finales de 2023 está la resolución que da vía libre para que las compañías comiencen a recuperar los saldos de la opción tarifaria. Esto se inició en enero y seguirá con cuentagotas durante un periodo de hasta 10 años.



También se aprobó una línea de crédito de Findeter por 1 billón de pesos, pero a las empresas apenas les alcanzaron a entregar 450.000 millones de pesos porque esta línea estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2023; por lo tanto, es necesario que el Ministerio de Hacienda reglamente la que se incluyó en la ley del presupuesto para el 2024 para habilitar recursos adicionales.



(Lea también: Las energías solar y eólica ya pesan 2,5 % en la matriz de generación de Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

La línea de crédito desembolsada por Findeter ha brindado un alivio temporal por un corto plazo FACEBOOK

TWITTER

Esto es necesario para que los créditos de Findeter se puedan seguir desembolsando con una tasa compensada y con una mayor flexibilidad en las garantías para las electrificadoras públicas. Adicionalmente, las empresas esperan que este año el monto de la línea de crédito sea mayor, pues solo por la opción tarifaria tienen un déficit de 5 billones de pesos.



"La línea de crédito desembolsada por Findeter ha brindado un alivio temporal por un corto plazo. Sin embargo, es evidente que se requieren medidas regulatorias más sólidas y una mayor disponibilidad financiera para afrontar esta situación a largo plazo en medio de un fenómeno de El Niño como el que actualmente atraviesa el país", sentenció Santiago Posso, gerente general de Air-e.



Fuentes oficiales del Gobierno aseguraron que ya se está trabajando en el nuevo decreto y que posiblemente la línea de crédito saldría por 2 billones de pesos. Sin embargo, aún no hay claridad con respecto a cuándo podría salir en firme.



El director ejecutivo de Asocodis también sostiene- que es urgente que el Ministerio de Minas y Energía pague cuanto antes los 1,5 billones de pesos que les debe por subsidios. La entidad le dijo a EL TIEMPO que por motivos administrativos que "ocurren todos los años" no se han podido efectuar los pagos, pero están a la espera de se reactiven los procesos.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Enel Colombia

Las normas facilitan, pero todavía no tenemos los recursos a la mano FACEBOOK

TWITTER

Otro tema que está presionando la caja de los comercializadores es que, así el precio de energía en bolsa esté alto, las empresas les pueden cobrar a los usuarios máximos hasta un 30 por ciento más del precio promedio de sus contratos (componente Aj).



En términos sencillos, es otra opción tarifaria, pues si el precio promedio es 300 pesos por kilovatio hora, solo puede cobrar 390 pesos, así el precio de energía en bolsa supere los 1.400 pesos, como sucedió en octubre pasado. El saldo que queda pendiente se podrá recuperar después, según el procedimiento que se estableció en la norma que regula este tema.



"Las normas facilitan, pero todavía no tenemos los recursos a la mano. Pedimos con urgencia que paguen los subsidios, que se reglamente cuanto antes el artículo que habilita el crédito de Findeter en el presupuesto para el 2024 y que se retanquee la línea de crédito con más recursos", insiste el líder gremial.



Pero no es solo eso, Asocodis pide que se tomen medidas adicionales, como establecer que las garantías que dan las empresas ante la bolsa de energía sean semanales rotativas porque actualmente son por casi 2,5 meses, lo cual les resta liquidez a las empresas.



(Lea también: El impacto que tendrá el fenómeno de El Niño en la inflación y en el PIB en Colombia)

Además, que se prorrogue la norma que permite diferir hasta el 20 por ciento de las obligaciones mensuales de pago por transacciones en el Mercado de Energía Mayorista, ya que perdió su vigencia el pasado 31 de diciembre.



Manzur también le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que tome acciones ejemplarizantes y disciplinarias contra las cabezas de las entidades estatales que tienen millonarias deudas por el no pago del servicio de energía eléctrica, pese a que por ley deben apropiar los respectivos recursos en sus presupuestos.



Entre tanto, Yulieth Porras considera necesario tomar acciones que controlen el poder de mercado que tienen las generadoras hídricas en la bolsa de energía, con el fin de conseguir "tarifas justas" para los colombianos. En ese sentido, la Creg alista una resolución para intervenir el mercado de energía mayorista y poner un tope de 532 pesos por kilovatio, hora que oferten los generadores en la bolsa de energía.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Guillermo González - Archivo / EL TIEMPO

Estas medidas son urgentes para poder solventar el fenómeno

de El Niño FACEBOOK

TWITTER

Esta intervención sería hasta el 30 de abril de 2024 debido a que la llegada del fenómeno de El Niño hace que se dispare el precio en bolsa, el cual deben asumir las comercializadoras que no aseguraron a través de contratos bilaterales toda la energía que necesitan para atender a sus usuarios.



Sin embargo, el periodo de consulta de esta resolución finalizó hace dos semanas y la Creg aún no ha dado señales de cuándo quedaría en firme. Además, esta propuesta generó rechazo entre los generadores térmicos y empresas del sector porque podría incrementar las tarifas de energía un 30 por ciento, un efecto contrario a lo que realmente se busca con esta medida.



"Estas medidas son urgentes para poder solventar el fenómeno de El Niño, porque durante este periodo de menos lluvias los precios de energía en bolsa tienden a subir y las comercializadoras no pueden trasladarles a los usuarios la totalidad de este precio. Si no tenemos oxígeno (liquidez), las empresas se podrán ver en aprietos", insiste el director ejecutivo de Asocodis.