La Aeronáutica Civil decidió no dar su aval para la integración empresarial que en meses pasados habían solicitado Avianca y Viva Air argumentando que el propósito era luchar por la supervivencia en el mercado de la aerolínea low-cost que opera desde hace diez años en el país.



Alexandra Palomino, directora de Transporte Aéreo y Asuntos Aeronáuticos, aseguró que no se comprobó que Viva sea una empresa que esté en una crisis que afecte su viabilidad en el mercado, además se tuvo en cuenta que una integración representaba riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores.



Los argumentos que presentó la Aerocivil para tomar esta decisión son:



Generar o reforzar el poder de mercado a favor del ente integrado (Avianca, Viva Air y Viva Perú). Las empresas participan en 59 rutas nacionales, que movilizan el 93,7 por ciento del tráfico doméstico del país. De estas rutas, en 29 rutas nacionales round trip participan de manera coincidente.



Este grupo económico alcanzaría el 100 por ciento de la participación en 16 rutas nacionales.



Los indicadores económicos que se usaron para evaluar esta integración muestran un deterioro potencial considerable. En términos de libre competencia significaría un retroceso y volver a niveles que no se veían en el país hace más de siete años.



Viva, que ha sido un jugador relevante del mercado colombiano, ha dinamizado la competencia en el sector y se ha convertido en una alternativa valiosa para los consumidores colombianos y de la región, desaparecería como competidor independiente.

Los otros competidores se enfrentarían a nuevas dificultades para crecer o incursionar en mercados afectados por mayores barreras de entrada y mayor poder de mercado.

Los consumidores podrían verse perjudicados en la medida en que el ente integrado (Avianca, Viva Air y Viva Perú) tendría más facilidades, incentivos y menores riesgos al aumentar sus precios, reducir frecuencias, cancelar rutas o reducir servicios complementarios, entre otros.



De acuerdo con la Aerocivil, una integración empresarial como la que proyectaron Avianca y Viva Air debe ser objetada por sus efectos adversos en el mercado a menos que las compañías propongan, y la autoridad apruebe remedios y compromisos, que en Colombia son llamados condicionamientos, que identifiquen y aíslen o eliminen los efectos anticompetitivos de la integración, de tal manera que, implementados dichos remedios, la transacción no afecte la estructura competitiva del mercado.

Igualmente, que las partes logren probar que se configura la excepción de empresa en crisis. Sin embargo, la Aerocivil aseguró que Avianca y Viva no ofrecieron remedios; de hecho, solicitaron que la transacción fuera aprobada de forma expedita e integral, aplicando la excepción de empresa en crisis.



Según la entidad, si bien se acreditó que Viva Air actualmente afronta una situación financiera relevante, las aerolíneas no probaron que la crisis económica de Viva sea de tal magnitud que afecte su viabilidad en el mercado y, por consiguiente, esté condenada a salir del mercado de manera inminente e inevitable.



En lo que respecta a la búsqueda de alternativas, a través de opciones diferentes a la venta o acudir a otros compradores menos anticompetitivos, Viva no probó que haya explorado y agotado otras alternativas y que las mismas hayan resultado inviables. Por ejemplo, en el expediente no reposan pruebas que acrediten que Viva solicitó préstamos a entidades financieras y/o envió ofertas a posibles compradores como fondos de inversión o grupos de inversionistas.



De otro lado, Avianca y Viva no probaron que el daño a la competencia generado por la transacción era menor que aquel que provocaría la salida del mercado de Viva. Por el contrario, Avianca y Viva se limitaron a relatar los efectos de la supuesta salida del mercado de Viva, pero no compararon los mismos con los efectos que generaría la aprobación de la transacción.

Ante la decisión de la Aerocivil, Avianca y Viva manifestaron que la reciben con “sorpresa” y revisarán las alternativas que tienen, dado que “esta alianza es necesaria para la continuidad de Viva, seguir potenciando la conectividad aérea del país a precios bajos y la fuente de trabajo de los más de 5.000 colaboradores directos e indirectos de Viva”.



“Mientras se estudian las posibilidades que como compañía tenemos para la revisión de esta decisión, seguiremos operando como lo hemos hecho a lo largo de nuestros diez años de operaciones, y en estos últimos meses a pesar del difícil entorno macroeconómico que enfrentamos”, afirmó Viva.



Los recursos de reposición y, en subsidio de apelación, se pueden presentar dentro de los diez días siguientes a la notificación de la decisión de la Aerocivil. Ahora bien, si las partes así lo consideran, pueden reformular y volver a presentar su solicitud con condicionamientos y teniendo presente los argumentos expuestos en parte considerativa del acto administrativo. Pero se advierte que solo se aceptarán los condicionamientos que solucionen las preocupaciones de competencia de la autoridad.