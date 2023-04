Ni Latam Airlines ni JetSmart ni la propia Avianca quedaron satisfechas con las condiciones que puso la Aeronáutica Civil para permitir una integración empresarial entre Avianca y Viva Air, que le permita a la aerolínea de bajo costo volver a volar en el país.



Una decisión final sobre esta operación tomará otros dos meses -ya van ocho meses de evaluación- porque estas empresas decidieron apelar los condicionamientos que puso la Aerocivil para darle vía libre, pues hay varios puntos que aún les generan dudas.



Avianca solicitó aclaraciones y modificaciones específicas, que permitan que los condicionamientos sean viables y aplicables a la luz de la realidad actual del mercado aéreo del país y que realmente hagan viable la operación de Viva Air, que el pasado 27 de febrero dejó de volar en Colombia.

"En el contexto actual del mercado aéreo colombiano es fundamental activar soluciones rápidas que le den estabilidad al sistema y eviten mayores daños por la pérdida de aviones, rutas o empleos que todavía dependen de la línea aérea Viva", agregó.



Por ello, Avianca busca que Viva Air pueda operar sosteniblemente un número mínimo de aviones desde el aeropuerto El Dorado, mientras se le abre espacio amplio a las aerolíneas que quieran volar desde y hacia Bogotá. Adicionalmente, propone que la operación de la aerolínea en horarios pico esté enfocada en regiones que requieren de amplia conectividad como San Andrés, Leticia, Santa Marta y Riohacha.



"El recurso tiene como propósito garantizar las condiciones mínimas para poder operar lo que queda de Viva y así preservar la conectividad en el país y la oferta a pasajeros. Rechazamos tajantemente la insistencia de algunos competidores de poner trabas en el proceso con el único fin de desaparecer lo que queda de Viva", dijo Adrián Neuhauser, CEO de Avianca.



Avianca busca que Viva Air pueda operar sosteniblemente.

Los slots siguen siendo el punto de la discordia

Para los competidores de Avianca y Viva Air, aún hay varios aspectos que no quedan tan claros, especialmente, los relacionados con los slots (turnos de despegue y aterrizaje) que tiene la aerolínea de bajo costo en el aeropuerto El Dorado.



Latam Airlines, que también interpuso un recurso de apelación ante la Aerocivil, asegura que se requiere definir algunos criterios y elementos respecto a los slots de Viva, de tal forma que no se generen ineficiencias en su uso, que pudieran reducir la eficacia de esta medida como remedio a los efectos anticompetitivos de la integración.



Considera que este aspecto es clave para lograr optimizar la capacidad de la infraestructura existente, generando oportunidades de crecimiento para otros operadores aéreos en beneficio de los pasajeros.



Además, resalta que, a pesar de la suspensión de operaciones de Viva Air, esta aerolínea aún no ha devuelto formalmente los slots del aeropuerto El Dorado a la Aerocivil, por lo que a la fecha no ha habido una reasignación de slots estructurales a otras aerolíneas.

Aviones de Latam.

JetSmart y Wingo también cree que los condicionamientos que puso la Aerocivil no mitigan a cabalidad los perjuicios que la integración de Avianca y Viva Air puede suponer para la competencia en el mercado aéreo colombiano.



Por ello, JetSmart insiste en la necesidad de que la Aerocivil regule la reasignación de los slots de Viva con miras a garantizar la competitividad del sector, pues asignar slots equivale a asignar cuotas de mercado, especialmente en el aeropuerto El Dorado.



En esa misma línea, Wingo pide un control mucho más estricto en la asignación de slots en franjas horarias de alta demanda, así como la aplicación de medidas similares en los otros aeropuertos de Colombia que sufren de congestión como el José María Córdova de Medellín.



Esto con el fin de evitar que Avianca y Viva Air, una vez se integren, limiten el acceso de otros operadores a determinadas franjas horarias que actualmente se encuentran congestionadas por estas mismas aerolíneas.



Adicionalmente, el acceso a los slots se debe dar en una línea de tiempo y forma que permita a los nuevos operadores -como JetSmart- acceder a las franjas de mayor demanda, fortaleciendo con ello la competencia y la oferta a los usuarios.



Finalmente, considera necesario que Viva Air devuelva la totalidad de los slots que tenía asignados previo a su cese de operaciones en el país.



JetSmart busca abrir el mercado con destinos nacionales.

Los 7 condicionamientos de la Aerocivil