El ministro de transporte, Guillemo Reyes, había señalado ayer, en entrevista con El Tiempo, que varios de los trabajadores que hacían parte de Viva Air o Fast Colombia estaban siendo reubicados en otra empresas del sector. Pero hoy ha aclarado que Avianca no lo está haciendo.

De acuerdo con Reyes, Viva dice que tienen los recursos con los cuales liquidar a los empleados: "Ya teníamos un tema económico garantizado. Yo no tengo certeza si eso ocurrió. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo está adelantando todas las averiguaciones sobre si esto ha ocurrido", destacó.



Reyes había dicho que: "Latam y Avianca han contratado ya un grupo de esos trabajadores", pero ahora aclara que la práctica es solo de Latam y es una situación que le ha manifestado el presidente de Latam.

#DESTACAMOS | Con relación a lo dicho sobre la contratación de personal de ViVa Air por parte de aerolíneas. Me permito aclarar que la empresa que lo está realizando es Aerovías de Integración Regional S.A. ( LATAM) y No AVIANCA. — Guillermo Reyes (@MinistroReyes) March 16, 2023

De esta manera Reyes argumentó que Viva no va a volver a operar, "no tiene aviones, no tiene empleados y no tiene recursos, no más las deudas. ¿Cómo podría operar?, ¿quién le va a dar aviones para hacer la operación? Sin embargo, de todo se ve en la viña del Señor", expuso.

Guillermo Reyes, ministro de transporte

De otro lado, destacó que hay un grupo de trabajadores que han presentado una denuncia contra la Aerocivil y el Ministerio por no haber actuado prontamente, "pero hemos hecho un control de tutela, hemos advertido, solicitado, celeridad en la toma de decisiones, hemos actuado en el marco, en las competencias, y la Aeronáutica en su proceso de integración en las dos fases que se han tenido", agregó el ministro.​

