Avianca ajusta sistema de acumulación de millas

A partir de enero de 2021, LifeMiles implementará cambios importantes en el programa de acumulación de puntos, el cual reconoce a los pasajeros lo pagado por su tiquete de manera proporcional en millas.



Estos ajustes incluyen un nuevo nivel: el Élite Red Plus. Además, la simplificación y reducción de los requerimientos para ser socios Élite.



La implementación de estos ajustes permitirá que los pasajeros de Avianca se beneficien de un programa de viajero frecuente más sencillo, que premia su fidelidad dependiendo de lo que paga en su compra y abre nuevas y mejores alternativas para acumular millas y ser parte del programa Élite.



“El 2021 será un año muy retador en el que esperamos que cada vez sean más los pasajeros que vuelen. En esa línea, modernizar el programa de lealtad para brindar mayores flexibilidades a nuestros pasajeros se vuelve clave. Estamos felices de anunciar estos cambios que van en línea con lo que los pasajeros de Avianca buscan y con lo que el mercado actualmente ofrece”, comentó Daniel Ortiz, director de Mercadeo y Lealtad de Avianca.

Estos son los cambios del programa LifeMiles:

1. Nuevo nivel Élite Red Plus



A las ya tradicionales categorías Élite Silver, Gold y Diamond, desde el 1 de enero se suma Red Plus, el nuevo nivel que tiene los siguientes beneficios:



• 20 por ciento del bono Élite y un mínimo de millas al volar en mercados domésticos.

• Prioridad en check in en el aeropuerto

• Preferencia en la línea de call center

• Maternidad Élite

• Extensión de la expiración de millas acumuladas



2. Simplificación y reducción de requerimientos para ser socios Élite



Con la finalidad de que los pasajeros sean parte del programa Élite con mayor facilidad, a partir del próximo primero de enero., los requisitos se reducen a:



• Alcanzar la meta de millas calificables

• Alcanzar un mínimo del 80% de las millas calificables voladas con Avianca. Y, en línea con la realidad de la industria y la reducción de la operación, a partir de la misma fecha, la compañía disminuye los parámetros de las metas de millas calificables para que los clientes pueda mantener o alcanzar nuevos estatus de manera más fácil-



3. Nuevo modelo de acumulación de millas



A partir del 31 de enero de 2021, la acumulación de millas será proporcional al valor de la tarifa pagada (sin tasas, impuestos y otros servicios). Así, los socios LifeMiles calcularán sus millas totales y calificables de la tarifa pagada convertida en dólares multiplicado por 5 (que es a un factor competitivo en el mercado), mientras que los socios Élite calcularán sus millas totales por el factor correspondiente a su estatus.



Adicional, los pasajeros Élite que vuelen en rutas domésticas de Colombia y Ecuador obtendrán un mínimo de millas premio por 500 y 375 respectivamente.



En el marco de la actual situación causada por los efectos del covid-19 en la industria de la aviación y el turismo, el programa de lealtad de Avianca implementó cambios en su política gracias a los cuales los socios que cumplieron los requisitos de los estatus Élite exigidos en 2019 y lo recibieron en marzo 2020, tendrán una extensión de su estatus hasta el 31 de enero de 2022.



Además, durante este año, se pausó la expiración de las millas que vencían entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020. Otro beneficio implementado es que las millas que se acumulen durante los vuelos de octubre, noviembre y diciembre de 2020, serán acreditadas como impulso en la carrera Élite del año 2021, entre otros.

