Hace nueve meses la aerolínea Avianca solicitó a la Aeronáutica Civil la integración con Viva Air. Pese a los varios obstáculos que se presentaron a lo largo del proceso, Avianca siempre mostró su interés en conseguir la recuperación de la aerolínea 'low cost' que suspendió sus operaciones el el pasado 27 de febrero.



Tras un 'tire y afloje' entre Avianca y la Aerocivil, ésta última aceptó la fusión de las aerolíneas, pero bajo algunas condiciones.

Este sábado, que era el último plazo para que Avianca decidiera si aceptaba o no los condicionamientos de la Aerocivil, la empresa notificó que desistió de su interés en Viva Air.



"Luego de estudiar en detalle la resolución 873 de 2023 de la Aerocivil y constatar que los condicionamientos de la Aerocivil imposibilitan la recuperación de Viva y podrían incluso afectar la estabilidad de Avianca, lamentablemente la Compañía se vio obligada a desistir de la integración", anunció Avianca en un comunicado.



Según la empresa, "los condicionamientos a la transacción definidos por la Aerocivil no solo no permitirían que Viva sea una aerolínea financiera y operativamente viable, sino incluso podrían poner en riesgo la estabilidad de Avianca y del sector".



Noticia en desarrollo...