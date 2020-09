No cesa la fuerte turbulencia por el salvavidas a Avianca

La decisión del Gobierno de aprobar un préstamo para Avianca Holdings de hasta 370 millones de dólares a 18 meses, con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), no solo desató críticas y suspicacias en las redes sociales, el Congreso y otros sectores de la opinión, sino que también ha generado un debate que todavía no cesa y que, por el contrario, se intensifica.

Pese a lo polémico del anuncio, para tomar la decisión, el Ministerio de Hacienda, con la ayuda de asesores locales y extranjeros, puso sobre la balanza los efectos para la economía de dar el crédito o no, con un análisis detallado.



El resultado, según el Ministerio de Hacienda, arrojó que en caso de que la compañía deje de operar por no lograr la financiación para su reestructuración bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos (legislación internacional a la que acuden firmas de todo el mundo), el costo para la economía sería de 20 billones de pesos, por impactos no solo en turismo y viajeros, sino en la pérdida de conectividad para el comercio y exportación en vuelos de carga de diversos productos colombianos, que por ejemplo, en el caso de las flores, le representó ventas al sector por 897 millones de dólares el año pasado y de 584,9 millones de dólares a julio, en este año de pandemia, según el Dane.



El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, indicó que la decisión también se enmarcó en un contexto mundial (véase nota anexa), en el que diversos países han tenido que utilizar fondos públicos para ir al rescate de las principales compañías aéreas, con el fin de mantener su conectividad interna y externa.



“Desde la perspectiva del Gobierno, lo importante es garantizar el servicio público de transporte aéreo para Colombia”, explicó Londoño a medios esta semana.



Si bien Avianca Holdings es una matriz con sede en Panamá, su operación principal está en Colombia a través de Avianca S. A. y otras empresas como Deprisa o Avianca Cargo y, según el Ministerio de Hacienda, al tener una cuota de mercado mayor que el 50 por ciento, un eventual cese de operaciones generaría un impacto negativo en un encadenamiento de 500.000 empleos que se derivan del transporte aéreo.



De acuerdo con el viceministro Londoño, a las aerolíneas se les dijo que para solicitar la evaluación de ayudas del Estado deberían entrar en procesos de reorganización, porque bajo esta figura se puede establecer que el país tenga prelación de pago en los préstamos que les otorgue.

La empresa explica que, de esos 2.000 millones de dólares, hay un primer tramo, de 1.300 millones de dólares, que es una financiación de la deuda. Foto: Archivo particular

En el caso de Avianca Holdings, se llegó a la cifra de hasta 370 millones de dólares luego de que la empresa consiguiera 1.630 millones de dólares con inversionistas para apalancar un plan por 2.000 millones de dólares, bajo la figura de deudor en posesión (DIP, por su sigla en inglés).



La empresa explica que, de esos 2.000 millones de dólares, hay un primer tramo, de 1.300 millones de dólares, que es una financiación de la deuda, y el crédito del Gobierno colombiano hace parte de esta estructura (el resto será aportado por instituciones financieras internacionales y bonistas de Avianca Holdings), mientras que el segundo tramo, de 700 millones de dólares, es una deuda convertible en acciones.



Polémica sectorial

A las aerolíneas que no han entrado en reestructuración, el Ministerio de Hacienda les ha dicho que les da garantía de la Nación para que vayan al sector financiero, pero esta semana, el presidente ejecutivo de Viva Air Group, Declan Ryan, le dijo a Bloomberg que el Gobierno ha tenido un trato preferencial con Avianca y que el monto aprobado es excesivo en comparación con la ayuda que se ofrece a otras aerolíneas, incluida Viva, que hace dos meses anunció que buscaba un crédito del Gobierno de 50 millones de dólares.



“Aceptamos que Avianca es más grande que el resto de las aerolíneas, incluida Viva, pero no hay proporcionalidad con la cantidad de dinero que van a recibir”, indicó Ryan, al agregar que entendería la situación si les ofrecieran 1,5 veces lo que les proponen, “pero la proporcionalidad en este caso no tiene sentido”.



A su turno, sectores como las centrales obreras y analistas criticaron el préstamo. Una de ellas fue la exministra Cecilia López, quien cree que si bien el país no puede quedarse sin una aerolínea como Avianca, en comparación con otros países, el dinero que Colombia está destinando para atender a población vulnerable afectada por la pandemia es mínimo. Incluso, se han venido convocando protestas, argumentando motivos como este crédito, por el cual el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, será citado a un debate de control político en el Senado.



Entre tanto, si bien retiró la solicitud que le había hecho al Gobierno al conseguir los fondos entre inversionistas privados, EL TIEMPO conoció que Latam Airlines le había pedido al Ministerio de Hacienda un préstamo de 117 millones de dólares, monto que hacía parte de un paquete pedido a los países en donde opera. Por otro lado, el viceministro Londoño reveló que el préstamo de 14 millones de dólares, solicitado por EasyFly (en reorganización en la Supersociedades), sí se va a analizar.

Claves de las garantías del préstamo

- Si el juez del proceso de insolvencia no avala la reestructuración, el crédito no se otorga.



- Como garantías del préstamo DIP está la participación en Lifemiles, Avianca Cargo y cuentas en efectivo, entre otros.



- Al hacer parte del Capítulo 11, el Gobierno tiene prelación en el pago.



- Los recursos no van a los socios, sino a la firma.



- El juez vigila en qué se invierten los recursos.



En el mundo, 39 países han dado ayudas al sector

Datos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata) muestran que en América Latina, que en julio tuvo una cuota de 5,1 por ciento en el mercado mundial de pasajeros, la demanda cayó 87,5 por ciento en julio, lo que ha repercutido en el desplome de los ingresos de las aerolíneas y en abultadas pérdidas.



En el mundo, según esta entidad, a la fecha, más de 92.000 millones de dólares han sido destinados como ayudas de los gobiernos a compañías aéreas, y 39 gobiernos han entregado salvamentos directos en forma de garantías crediticias, ayudas reembolsables y ayudas no reembolsables.



En Estados Unidos, la suma va en 29.000 millones de dólares, en España la cifra llega a 1.400 millones de dólares y en Alemania el valor sobrepasa los 12.600 millones de dólares. Ahora, en este contexto, Avianca Holdings recibirá los 370 millones de dólares una vez el juez de la reestructuración avale el proceso.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS