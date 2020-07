Así avanzan las obras en la calzada Chirajara-Fundadores

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) indicó que el proceso de construcción de más de 10 mil metros de túneles y 4 mil metros en puentes, continúa avanzando en la nueva calzada Chirajara-Fundadores, y se encuentra en el 74 por ciento de su progreso. Asimismo, la compañía sigue encargándose de implementar una vía a superficie, accesos veredales y retornos, entre otras obras.

Así avanzan los proyectos

Respecto a la construcción de túneles, el primero de ellos de 1.935 metros ya está terminado y en servicio de los usuarios; mientras que en el túnel 2 de 497 metros, finalizó su excavación y revestimiento, se encuentra en ejecución la instalación de equipos de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y electromecánicos con un 64 por ciento de avance.



En el túnel 3 de 1.441 metros culminó la excavación y se encuentra en un 63 por ciento el proceso de revestimiento y la instalación de equipos ITS y electromecánicos; registra un 54 por ciento de avance. De igual forma, se terminó la excavación y revestimiento del túnel 5 de 1.655 metros y está en ejecución la instalación de equipos ITS y electromecánicos con un 51 por ciento de avance.



De la misma manera, el túnel 6 de 200 metros está terminado y el túnel 7 con 4.542 metros de longitud, cuenta con un 61 por ciento de avance de excavación, 30 por ciento de avance de revestimiento y 40 por ciento de avance e instalación de equipos ITS y electromecánicos.



Por su parte, sobre la construcción de puentes, Coviandina reportó que se han finalizado 20 con una longitud de 2.145 m. En el mismo camino, se encuentran en ejecución cinco estructuras con una longitud total de 2.586 m y están terminados los seis puentes peatonales del proyecto.



Con respecto a las unidades funcionales, la UF1 y la UF4 están finalizadas en su totalidad, la UF2 va en un 95 por ciento, la UF3 se encuentra en un 93 por ciento, la UF5 en un 83 por ciento y la UF6 en un 60 por ciento.



La constructora señaló además la vinculación de 2.170 trabajadores de un total de 3.470, ninguno de ellos confirmado por coronavirus.

